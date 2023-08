Les raisins de table, des graines pleines de saveurs et de bienfaits (Album photos)

Dès le début du mois d’aout, les raisins commencent à envahir les étals des marchés. Très colorés allant du vert-jaunes d’or au rouges ou rosés, les grappes de raisins sont parfois majestueuses et imposantes. Les variétés modernes ont des baies de moyenne à grande taille, bien charnues, à peau fine et sans pépins. A maturité, elles sont juteuses, sucrées, très savoureuses et très rafraichissantes.

Quelle que soit la couleur, ces boules sont pleines de bienfaits pour notre santé. Riches en fibres, en sucres, vitamines (A, B et C) et minéraux (magnésium, potassium, fer…), elles contribuent à fournir les éléments nécessaires pour notre santé et notre bien-être. La richesse de ces graines en antioxydants permet à notre corps de neutraliser les radicaux libres, d’éliminer le mauvais cholestérol et de prévenir les pathologies cardio-vasculaires. Certains composés ont même un effet contre les cancers. La richesse en sucres du raisin conduit toutefois les nutritionnistes à recommander sa consommation avec modération.

La culture de la vigne (ou viticulture) en Tunisie, remonte à très loin, probablement du temps des phéniciens. De nombreuses variétés sont actuellement cultivées Red globe, muscat d’Italie, cardinal, Sultanine.... Les muscats (ou miski) se caractérisent par leur arôme musqué, très apprécié par le consommateur. Le meski de Rafraf jouit d’une excellente réputation. Quoique la vigne soit une plante robuste et peu exigeante, elle est toutefois sensible à certaines maladies comme le mildiou et l’oïdium. Les températures élevées associées à l’humidité sont favorables au développement de ces maladies fongiques graves. Le viticulteur est obligé parfois d’intervenir à plusieurs reprises pour combattre ces pathologies parfois catastrophiques.

La surface cultivée en vigne de table en Tunisie est d’environ 11 000 ha (dont près de 3 000 ha sont conduits en irrigué, essentiellement en goutte à goutte). La production moyenne tourne autour de 160 000 tonnes. Sidi Bouzid, Nabeul et ben Arous sont les principales régions des cultures de raisins de table. Une partie de la récolte des raisins est commercialisée en frais. L’autre partie est utilisée pour fabriquer du raisin sec et pour les industries agro-alimentaires. Les raisins sont fréquemment utilisés dans la confection des gâteaux, des tartes, cakes… On ne peut pas parler de raisins sans parler du mesfouf aux raisins et les ftayers aux raisins secs que certaines familles préparent surtout au mois de Ramadan. Un vrai délice, encore faut-il avoir des raisins disponibles durant ce mois saint.

Dans les conditions normales et à l’abri de la chaleur, le raisin peut se conserver une semaine sans problème. De nos jours, il est possible de prolonger la période de conservation un à plusieurs mois, jusqu’en hiver. Il suffit d’avoir des variétés tardives et d’entreposer les raisins dans des cageots à basse température dans des chambres froides. Des précautions doivent être prises pour éviter le pourrissement des fruits, le desséchement ou le développement des moisissures. Les raisins en plein hiver «العنب في الليالي », proverbe Tunisien qui signifie que la chose est impossible sachant que la période de maturité des raisins s’étale de fin juillet à mi-octobre et qu’il est impossible de trouver des raisins en hiver, est devenu caduque. Encore faut-il avoir les moyens de se payer cette friandise.