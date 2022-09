Hommage à Aziz Zouhir: Le champion, le gentelman

Féru de tennis depuis sa prime jeunesse, il a été champion de Tunisie. Espérantiste de père en fils, il a présidé aux destinées de son club ‘’sang et or’’, le conduisant aux coupes et championnats. Développant le groupe familial Sotupa Sancella, il en a fait un acteur de référence dans l’industrie des produits d’hygiène. Fondateur de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suédoise, il a créé une plateforme d’échanges et de partenariats. Le raffinement, la courtoisie et la discrétion en plus. Ainsi était Aziz Zouhir, subitement ravi à l’affection de tous à l’âge de 69 ans.

Aziz Zouhir, né en avril 1953, était à la fois un grand capitaine d’industrie, un illustre sportif, et un visionnaire. Économiste de formation (mastère obtenu à la faculté d’Aix-en-Provence), il rejoindra, dès son retour en Tunisie en 1976, la Spah, producteur de couches bébé et de protection féminine, filiale de la Société tunisienne de pansements, créée par son père, Si Moncef, en 1970, fabricant de coton chirurgical et de pansements de gaze. Il commencera au bas de l’échelle, puis gravira les marches jusqu’à prendre les manettes d’un groupe florissant, Sotupa, développé autour de grandes marques (Peaudouce, Nana, Lotus, Tena, Tork) en partenariat avec le conglomérat suédois de papier SCA. Lorsque SCA se décidera à vendre ses participations à l’étranger, Aziz Zouhir sera alors le mieux indiqué pour acquérir les actions détenues en Tunisie.

Sotupa est une grande réussite industrielle et de marketing. Elle se déploie aujourd’hui dans de nombreux pays, notamment au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Sportif, féru de tennis, Aziz Zouhir sera champion de Tunisie six années consécutives (de 1976 à 1982), membre de l’équipe tunisienne de Coupe Davis puis son capitaine et vice-président de la Fédération tunisienne de tennis de 1984 à 1988.

Sa passion pour l’Espérance sportive de Tunis le portera à en assumer la présidence pendant quatre années de suite, de 2004 à 2007.

Discret, courtois et pleinement engagé dans la vie associative, apportant soutien et réconfort à ceux qui le sollicitent, Aziz a toujours été l’ami de tous.

Allah yerhamou !

