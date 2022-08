Kamel Lazaar : Aziz Zouhir, la finesse intellectuelle rare, l’intelligence supérieure et le patriotisme sans faille

J'ai eu l'opportunité et le plaisir de connaître Aziz Zouhir en 2011, lorsque j'ai entrepris de former un groupe de réflexion destiné à trouver des approches et des idées novatrices pour la Tunisie d'après la Révolution. Aziz a répondu présent, sans hésitation aucune. Il s’est joint à nous comme membre du conseil d’administration du think tank Maghreb Economic Forum. Et ce fut l'occasion pour moi d'apprécier un homme à l'élégance rare, aussi bien sur le plan des idées que des manières, d'une grande finesse, à l'intelligence supérieure et au patriotisme sans faille.

Avec les années, nous avons développé une grande complicité intellectuelle et amicale, partageant la même préoccupation essentielle, centrée sur les intérêts de notre pays, sans ambition personnelle aucune. C'est dire si nous perdons tous un homme digne d'admiration et de respect, un leader et un bâtisseur comme il s'en trouve rarement.

Mes sincères condoléances à toute sa famille, Allah yarhmou.

Kamel Lazaar

