Lamia Ben Mahmoud: Mounir Hachicha, un professionnel chevronné, un collègue incomparable

Tunis Re est en deuil. Au nom de ses collègues éplorés et en mon nom personnel, je voudrais rendre au grand homme que nous venons de perdre, Mounir Hachicha, l’hommage d’une compagnie dont il fut un de ses membres fondateurs et l’un de ses ambassadeurs les plus illustres. Il a été de ceux qui ont fait rayonner au loin sa notoriété, maintenu haut sa réputation et contribué substantiellement à son succès. Nous le savions souffrant cette dernière période, mais la fatale nouvelle de sa disparition «Si Hachicha n’est plus !» nous a plongés dans un deuil de famille.

Je ne rappellerais pas ce qu’a été Mounir Hachicha comme professionnel chevronné, comme collègue incomparable, et comme bon père de famille. D’ailleurs, comment énumérer si rapidement les grands accomplissements qui ont, année après année, jalonné pendant des décennies son parcours professionnel réussi au sein de Tunis Re ? Mais je voudrais souligner ce que fut l’homme exceptionnel que la mort a fauché si rapidement, et qu’ont aimé tous ceux qui l’ont connu !

Je connaissais Si Hachicha depuis longtemps et bien avant la prise de mes responsabilités à la tête de Tunis Re en 2009. Mais, c’est à l’occasion de nos grands chantiers d’introduction en bourse, de la construction du nouveau siège de la société et de l’ouverture de notre bureau de représentation en Côte d’Ivoire que nous avons, Si Hachicha et moi, contracté une profonde collaboration et une sincère amitié. Elles n’ont été que de plus en plus resserrées par le temps. Lors de nos nombreuses réunions, j’appréciais beaucoup ses précieux avis, qu’il donnait toujours avec la simplicité qui ne l’abandonnait jamais et, sans jamais chercher à peser sur l’opinion de ses collègues. Sollicité, il livrait la sienne en quelques mots, suscitant attention, recueillant adhésion. Son charisme et sa pertinence y étaient prépondérants. Sa moindre absence pour un congé ou une mission ne passait jamais inaperçue ! Il avait aussi cette simplicité, ce bon sens éclairé, cet éternel optimisme qu’il a conservés toute sa vie.

Si Hachicha a toujours montré le plus scrupuleux sens du devoir et une rigueur exemplaire. On le trouvait toujours disposé à rendre service. Je me souviendrai toujours de ses prestigieux conseils et de son soutien continu. Lorsque la considération de l’externalisation de notre activité m’a déterminée à lui proposer de partir en Afrique pour gérer notre bureau de représentation en Côte d’Ivoire alors qu’il préparait son départ à la retraite, il avait accepté sans hésitation, bien qu’il dût partir seul et se séparer ainsi de sa famille pendant de longues périodes.

C’est ainsi que Mounir Hachicha a été le missionnaire de Tunis Re en Afrique subsaharienne où il a su séduire nos confrères par la parole singulièrement élégante dans sa simplicité et sa limpidité de professionnel gentleman. Il savait sourire, il savait ignorer un mot de travers, il savait lier amitié ! Et surtout, il savait convaincre !

Dans ce deuil qui nous frappe tous, la famille Tunis Re, profondément affligée, lui sera toujours reconnaissante de l’incomparable éclat qu’il a jeté sur elle, de son dévouement créateur, de son engagement inconditionnel, de son attachement à son devoir, ne demandant aucune faveur et n’épargnant aucun effort. Tel fut l’homme que nous pleurons aujourd’hui. Sa vie, partagée entre sa famille et le travail, fut embellie et facilitée par son charmant caractère, par une ambiance professionnelle sereine et des relations profondément unies et calmes.

A Amel, sa brave épouse qui lui a donné le plus respectable des foyers, à ses filles, Hanène, Rym et Emna, dont il a su être autant l’ami que le père, et à tous ses proches, qu’ils nous permettent tous de partager leur deuil et de leur exprimer les sentiments de notre profonde compassion.

Repose en paix très cher Si Mounir Hachicha. Les trains partent à l’heure et nous sommes tous des passagers.

إنا لله و إنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الإكرام

Lamia Ben Mahmoud

Directeur général de Tunis Re

