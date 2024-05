Hommages croisés à l’ambassadeur Kacem Bousnina (Album photos)

Qu’est ce qui peut réunir en un même lieu des diplomates, des gouverneurs, des parlementaires, des ministres et d’illustres autres figures, depuis l’indépendance ? Un hommage pluriel et poignant rendu à l’un des leurs, Kacem Bousnina (1932 – 2024), des souvenirs communs et des valeurs en partage. L’initiative en revient aux associations des anciens ambassadeurs et consuls généraux, des gouverneurs et des parlementaires, à la faveur d’une cérémonie de célébration et de souvenir, qui a drainé, samedi 11 mai 2024, une présence fournie, certains venus des régions du pays. Les ambassadeurs d’Arabie Saoudite, du Liban, du Yémen et du Soudan ont répondu à l’invitation.

Chevilles ouvrières de cette manifestation, Taoufik Jabeur, Abdelwaheb Jmel, Hafedh Bejjar et Kamel Hadj Sassi, notamment, ont élaboré avec la famille du défunt, un programme permettant l’expression de divers témoignages. Rachid Khechana tracera la biographie. Abbes Mohsen évoquera le gouverneur Kacem Bousnina en concepteur (à Sfax, Nabeul et le Grand Tunis), dès le début des années 1970, d’une approche participative à travers des journées de développement régional. Hédi Ben Nasr saluera le mérite d’un grand ambassadeur (en Arabie saoudite, au Yémen et à Oman), qui totalisera près de 15 ans en Arabie saoudite, en deux périodes, le seul ambassadeur de Tunisie, après Mohamed Masmoudi en France, nommé deux fois dans un même pays.

Ezzeddine Kerkenni, qui sera ambassadeur à Riadh, cinq ans après lui, dira le capital précieux d’amitiés qu’a légué le défunt et tout l’élan renouvelé qu’il avait imprimé à la coopération bilatérale.

Noureddine Mezni, conseiller auprès du secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique dira l’estime et la considération dont jouissait Kacem Bousnina auprès de tous, rendant hommage également à son épouse qui a contribué discrètement et efficacement au rayonnement de la Tunisie dans les sphères diplomatiques et au sein de la société saoudienne.

Me Adel Kaaniche rappellera l’action parlementaire de Kacem Bousnina et soulignera sa contribution aux débats de l’Assemblée nationales. Me Kaaniche mettra en exergue ses valeurs, son patriotisme et sa bonté. Abdelmajid Karoui apportera un témoignage précieux quant à la relation toute particulière que lui vouait le président Bourguiba.

Noureddine Hached brossera un portrait garni de souvenirs d’un ami personnel de plus de 60 ans. Aissa Baccouche rappellera le souvenir du dirigeant de l’UGET à Beyrouth, lors des années d’études, au lendemain de l’indépendance. D’autres intervenants apporteront de leur côté des témoignages poignants.

Au nom de la famille, sa fille Mouna exprimera, non sans émotion, la gratitude pour la présence et les témoignages apportés. Elle évoquera brièvement des enseignements précieux qui son père tenait à transmettre ses enfants, érigeant l’abnégation et le patriotisme en valeurs essentielles.

Ainis était Kaçem Bousnina... Allah yerhamou!