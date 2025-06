A l’occasion du 40ème jour de son décès: cérémonie pleine d’émotion en hommage à l’ancien ministre et ambassadeur Tahar Sioud (Album photos)

Par Raouf Ben Rejeb - Une cérémonie pleine d’émotions a eu lieu samedi matin 14 juin au siège de l’Amicale des anciens du cycle supérieur de l’ENA à El-Menzah 6 pour rendre hommage à l’ancien ministre et ambassadeur Tahar Sioud à l’occasion du 40ème jour de son décès le 24 avril 2025 à Antibes au sud de la France où il a été inhumé selon ses dernières volontés.

La cérémonie était organisée par l’Association des anciens ambassadeurs et consuls généraux dont le défunt fut le président jusqu’à sa disparition, et en partenariat avec ladite Amicale dont le président l’ancien ambassadeur Taoufik Jabeur avait la voix brisée par l’émotion lorsqu’il a introduit la cérémonie d’hommage et de souvenirs.

Le maître de cérémonie en fut l’ancien ministre Habib Bel Hadj Saïd alors que la salle paraissait exiguë pour contenir une assistance nombreuse et de qualité formée d’anciens ministres et secrétaires d’Etat, de diplomates de différentes générations, de banquiers, de dirigeants sportifs, et d’amis de défunt tous ayant eu à faire à Tahar Sioud de son vivant et qui ont tenu par leur présence à marquer toute l’estime, la considération et l’affection dans lesquelles ils le tiennent pour toutes les qualités humaines et les compétences professionnelles qu’ils lui ont connues sa vie durant. Un film retraçant le parcours du défunt a été projeté à cette occasion de même qu’un livre portant sur la mémoire diplomatique consacré à la carrière de Tahar Sioud et celle de l’ancien ministre et ambassadeur Hédi Mabrouk a été distribué.

La présence parmi l’assistance des ambassadeurs de Belgique, François Dumont et de de l’Union Européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone fut particulièrement remarquable, le défunt ayant été par deux fois Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, où il officiait aussi comme Représentant permanent auprès de l’UE de même qu’il avait été le principal négociateur de l’accord de partenariat de la Tunisie avec la Commission économique européenne (CEE) en 1976 et l’accord d’association avec l’UE de 1995.

Au début de la cérémonie, le secrétaire d’Etat Mohamed Ben Ayed donna lecture de l’hommage spécial que le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti avait écrit de ses propres mains pour mettre en évidence les qualités du défunt qui fut non seulement un diplomate chevronné mais aussi un référent et un mentor de générations de diplomates qu’il avait pris sous son aile.

Homme aux multiples facettes, d’éminents représentants de domaines où il avait brillé de mille feux ont tenu à évoquer son souvenir encore vivace, après un premier témoignage pour son attachement à sa ville Mahdia porté par le docteur Habib Hamza, ancien de la capitale des Fatimides ainsi que le mot d’introduction prononcé par son successeur à la présidence de l’Association des anciens ambassadeurs et consuls généraux, l’ambassadeur Hédi Ben Nasr.

Ainsi, l’ancien ministre des Affaires étrangères Habib Ben Yahia salua la mémoire d’un grand diplomate dévoué au service de sa patrie et des causes nationales. L’ambassadrice Sémia Zouari, qui fut sa collaboratrice à la direction générale Europe apporta un témoignage vivant et émouvant sur celui qui fut pour elle « un patron bienveillant » et « un exemple inspirant ».

L’ancien ministre du Commerce et ex-ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, Ridha Ben Mosbah parla de l’homme qui allia qualités humaines et compétences professionnelles toujours à l’écoute, et attentionné.

L’ancien haut cadre à la Banque Centrale de Tunisie, Abdelmajid Ben Fraj rappela le parcours de Tahar Sioud en tant que sous-gouverneur de la BCT et sa contribution éminente à la création de Banques de développement avec des partenaires arabes ainsi qu’à la conception du Plan d’ajustement structurel (PAS) mis en œuvre en 1986.

Mohamed Agrebi, ancien Directeur général de la BIAT évoqua les vingt années passées par le défunt au sein de l’équipe dirigeante dans la première banque privée du pays en tant que président puis membre du conseil d’administration ainsi que de responsable de l’audit et de président de la Fondation BIAT. Il fut un homme exceptionnel et a été pour beaucoup dans sa réussite personnelle et dans le rayonnement de l’institution, a-t-il tenu à souligner.

Quant à Hammouda Ben Ammar, ancien président de la Fédération tunisienne de football, il rappela qu’il fut un excellent dirigeant sportif et qu’il avait présidé aussi l’instance sportive avec compétence et probité.

Avant de clore la cérémonie, le Colonel Major (R) Mohamed Mezoughi, président de l’Association des anciens officiers de l’armée nationale intervint pour mettre en évidence la riche coopération entre son institution et l’association des anciens ambassadeurs, mise en œuvre sous l’autorité de Tahar Sioud tant celui-ci était convaincu de la complémentarité entre diplomatie et armée, deux faces d’une même médaille ; qui se dévouent toutes les deux au service des intérêts supérieurs de la nation.

Le mot de la fin revint à la famille qui délégua son petit-fils Sami Sioud qui retint de la cérémonie l’affection portée par tous à son grand père qui fut un homme exceptionnel, pragmatique et sans préjugés, un être admirable, un leader et un référent, en somme, une personne admirable, a-t-il dit la voix brisée par l’émotion. Il nous manque tous les jours, a-t-il souligné.

A la fin de la cérémonie, une attestation de considération, un écusson frappé à cette occasion ainsi qu’une gerbe de fleurs avaient été remis à la famille.

Raouf Ben Rejeb