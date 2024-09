Sami Mekki: Un grand serviteur de l’Etat

Sa grande passion a été le service public, sans se soucier ni des titres, ni des fonctions. Sami Mekki, président-directeur général de la Poste, qui vient de nous quitter, offre une belle leçon d’abnégation et de dévouement au service public. Au ministère des Finances où il avait acquis une précieuse expérience, à la tête de de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (Cpscl, 2014 -2020) où il a apporté une contribution substantielle, puis en dirigeant la Poste (depuis 2020), il allait directement vers l’essentiel, stabilisant la structure, redressant les indicateurs, mobilisant les équipes.

Economiste, fiscaliste, énarque, Sami Mekki avait un sens aigu de la bonne gouvernance, de la mise en œuvre des réformes nécessaires et de la réalisation des objectifs fixés. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et ancien élève de l'École nationale d'administration (ENA) de Tunis, il est également diplômé de l'École nationale des impôts (ENI) de France. Cette formation solide l’autorisera à entamer une brillante carrière au sein du ministère des Finances, qui sera sa première école de formation. Département à vocation horizontale, touchant à tous les secteurs d’activité ainsi que les politiques publiques, il lui a permis de cumuler une grande connaissance des rouages de l’Etat et de son fonctionnement. Pendant des années, Sami Mekki a été chargé de l’élaboration de la loi de finances, dans le respect des équilibres globaux des finances publiques. Il contribuera par ailleurs à la rédaction du Code de la fiscalité locale et sera une référence en la matière. Sami Mekki prêtera soutien à plusieurs ministères, notamment en charge de l’environnement, grâce à son savoir-faire en matière de création de taxes environnementales. Ses notes, ses présentations et ses recommandations ont fait référence, saluées également par des experts étrangers. La banque des municipalités

Fort de cette expérience, Sami Mekki a été choisi en 2014 pour diriger la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, qui est considérée comme «la banque des municipalités et des régions». Transformation en profondeur engagée, organisation renforcée, clientèle diversifiée, (élargissement aux projets et aux adjudicataires des marchés), et de nouveaux produits (leasing, avances pour la trésorerie, conseil, maîtrise d’ouvrage en clés en main, etc.). Les autorités comme les bailleurs de fonds étrangers (Banque mondiale, AFD, BAD, KFW, et autres) soutiendront cette démarche et l’apprécieront. Les décaissements ont évolué, les remboursements ont été assurés et les bénéfices ont été triplés. La Caisse a toujours honoré ses engagements, su appliquer de bonnes pratiques, utiliser à bon escient ses ressources et afficher d’excellents indicateurs. Son passage à la Caisse a été marquée par le renforcement de sa solidité et le triplement de ses bénéfices, ce qui lui a valu l’obtention d’un rating AA positif, malgré une conjoncture économique morose et surtout que les prêts de la Caisse sont garantis par l’Etat. La Banque mondiale a salué la réussite du grand projet qu’elle finance et a confié à la Caisse, en dépit de sa complexité et de la multiplicité des intervenants, l’érigeant en référence. Elle l’a prolongé et continué à le financer. La Poste en redéploiement

Un nouveau défi attendait Sami Mekki. En plein mois d’août 2020, il a été désigné P.D.G. de la Poste tunisienne. Outre son réseau de plus de 1 100 bureaux (le plus vaste du pays), ses effectifs s’élèvent à 8 836 salariés, elle assure l’acheminement par courrier de plus de 49 millions d’envois, et gère 2,127 millions de comptes courants postaux et 4,311 millions de livrets d’épargne. Un travail intense l’y attendait. Il devait en effet redonner à la saine gestion sa place. C’est ainsi que les états financiers qui n’étaient pas établis ont été arrêtés, certifiés et publiés, qu’un grand effort de recouvrement des créances a été accompli et que des bénéfices significatifs ont été enregistrés. L’exercice 2023 a été clôturé avec des bénéfices nets record de 170 millions de dinars. Les résultats provisoires du premier semestre 2024 sont sur la même lancée. Sami Mekki était très fier de ces performances, devançant plusieurs banques, bien que la Poste soit amputée de l’activité la plus rentable, à savoir celle de l’octroi de crédits. De plus, le projet de transformation en banque postale a été repris et déposé une deuxième fois. En interne, la modernisation de la Poste, la digitalisation et l’amélioration de la qualité de service sont accélérées. L’action sociale a été renforcée et la transparence a été partout imprimée. Tout au long de sa carrière, Sami Mekki cultivait auprès de ses collaborateurs le sens de l’Etat, leur inculquant que nul ne saurait faire plier l’Administration et que tous doivent la servir.

Compétence et rigueur

C’est alors qu’il s’investissait pleinement dans tous ces chantiers si accaparants que Sami Mekki a été subitement ravi à tous. Sa mort, affligeante, a suscité une grande tristesse parmi tous ceux qui l’ont connu et au sein de sa famille. Sportif depuis son jeune âge, Sami Mekki s’adonnait au handball durant ses années de lycéen, jouant sous les couleurs de l’Etoile sportive du Sahel (ESS), dont il est resté toujours un grand supporter. Etudiant à Tunis, il rejoindra l’Association sportive de l’Ariana, révélant des talents reconnus en tant que gardien de but. Fan de l’Etoile, il sera aussi fan de Bizerte, sa ville d’adoption. La vie professionnelle l’accaparera. Mais il restera sportif dans l’âme et l’esprit, se dévouant au service public.

Compétence, rigueur, transparence et discrétion, Sami Mekki lègue une histoire de vie inspirante.

Allah Yerhamou !

