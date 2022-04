Khélil Chaïbi, Président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (Ctfci): Soutenir nos entreprises pour saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent

«J’ai la chance de pouvoir compter sur une excellente équipe, tant d’élus que d’exécutifs, et du soutien des adhérents, ce qui nous facilitera la tâche pour accomplir de nouvelles performances». Khélil Chaïbi, 58 ans, tout juste élu président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (Ctfci), porte avec ses coéquipiers un projet ambitieux. Cet ingénieur de formation (Epfl Lausanne), titulaire d’un MBA (Ucla, Los Angeles), aligne au compteur 30 ans d’expérience professionnelle, en première ligne, au cœur de l’entreprise en Tunisie, dans divers secteurs.

Pourquoi a-t-il postulé à la présidence de la Ctfci? «La Chambre, répond-il, a été de tout temps une voix qui compte. Elle est, de par le rôle, les responsabilités et l’efficacité qu’on lui connaît, écoutée et entendue. Et je ferais tout pour qu’elle le reste. Elle a été en permanence portée par des dirigeants issus d’elle-même et dont le parcours, l’engagement et la détermination les qualifient pour reprendre le flambeau. Et je tiens à leur rendre hommage.»

Composition du comité directeur 50 membres élus • Président : Khélil Chaïbi Président : Khélil Chaïbi • Vice-présidente : Meriem Driss • Vice-président : Josselin Souris • Vice-président : Rached Fourati • Secrétaire général : Mohamed Louzir • Secrétaire général adjoint : Ines Hallab • Trésorier général : Mounir Habaieb • Trésorier général adjoint : Walid Masmoudi. A noter que la direction générale de la Ctcfi est assurée par Habib Gaida.

« Je viens du monde de l’entreprise, souligne Khélil Chaïbi. J’en connais de près les difficultés, les impératifs et les voies de la réussite. J’ai été aussi pendant dix ans membre du comité directeur de la Chambre, pratiquant son fonctionnement. Je réalise alors pleinement l’ampleur des défis à relever et j’agirai toujours en mode développement et efficience », confie-t-il. «Aujourd’hui, plus que jamais, la conjoncture est bien délicate, tant en Tunisie qu’en France et dans la région. Mais aussi des opportunités réelles s’offrent à nous, de part et d’autre des deux rives de la Méditerranée. Sachons les saisir !», ajoute-t-il.

Pour Khélil Chaïbi, les priorités sont multiples. «Il appartient à la Ctcfi, affirme-t-il, d’aider les entreprises à surmonter les difficultés qu’elles rencontrent, à s’exporter, à trouver des partenaires, à obtenir des commandes et à s’intégrer dans un partenariat d’avenir. Nous devons aller dans les régions à l’écoute de nos adhérents, comme nous devons aller en France, dans les différentes régions, prospecter et promouvoir de nouvelles opportunités, susciter notamment des implantations en Tunisie. Dans cet effort, les commissions thématiques et sectorielles joueront un rôle important, pour approfondir notre réflexion et établir un maillage étroit de nos entreprises adhérentes. Afin de favoriser cette dynamique, une refonte des statuts et du règlement intérieur, qui ne répondent pas aux attentes du nouveau contexte, apportera une impulsion utile. Nous œuvrerons tous à doter la Chambre des moyens, des procédures et des mécanismes appropriés.»

Vaste programme ! Comment trouvera-t-il le temps nécessaire pour s’y investir ? Khélil Chaïbi s’était déjà bien organisé. Depuis quelques années, il s’est dégagé de l’opérationnel à la tête des sept entreprises qu’il gérait directement, opérant notamment dans la mécanique, l’emballage et le tourisme. Il a, en effet, délégué la direction générale à des managers de haut niveau, ne conservant que la présidence du conseil d’administration, et s’entourant d’un staff réduit supervisant le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines et le marketing et développement.

Quasi-cinquantenaire, la Ctcfi, première chambre mixte, créée le 18 septembre 1974, compte 1 381 adhérents. Khélil Chaïbi en est le cinquième président, succédant à Habib Bourguiba Jr (1974), Mahmoud Belhassine (1974 -1988), Ridha Ben Mansour (1988-1999) et Foued Lakhoua (1999-2022).