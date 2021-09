Un nouveau mastère démocratie et droits de l’homme initié en commun entre des facultés de droits tunisiennes et étrangères

« C’est une voie d’avenir et nous devons nous y mettre en commun, facultés tunisiennes et étrangères », affirme Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, annonçant un nouveau mastère Démocratie et droits de l’Homme ». S’ajoutant aux 15 mastères de la faculté, il est initié conjointement avec la faculté de Droit et des Sciences politiques (Université de Tunis El Manar), en association avec des facultés similaires au Maroc, au Liban, en Espagne et aux Pays-Bas. « Faire travailler ensemble des universitaires juristes et non-juristes de divers pays sur des thématiques transversales, permet de donner une dimension plus internationale à ce mastère » ajouté Mme Chaabane.

La rentrée universitaire 2021 – 2022 à la FSJPST est marquée par l’inscription de 323 nouveaux étudiants en première année, a indiqué la doyenne Chaabane, lors de la conférence inaugurale présentée lundi matin, 14 septembre 2021, par la professeure Salwa Hamrouni, sous le thème de « «la révolution numérique : pour une technologie saisie par le droit. Le corps enseignant enregistre deux départs à la retraite, les professeurs Sana Ben Achour et Samir Kolsi et l’arrivée de trois nouveaux agrégés, Selma Triki, Imen Berrejeb et Wafa Chaouachi.