Chédia Bichiou, Directrice générale par intérim de Bank ABC Tunisie: De nouvelles performances

Solide, résiliente, innovante et rentable : quatre performances qui ne suffisent pas à Chédia Bichiou pour qualifier Bank ABC Tunisie dont elle a récemment pris les commandes, après y avoir longtemps officié à diverses hautes positions. Mme Bichiou enchaîne sans fausse modestie : «Une banque qui est toujours proche de ses clients et attentive à ses collaborateurs.» Chaque qualificatif prend pour la directrice générale par intérim et ses équipes valeur d’un engagement contractuel que l’examen annuel des résultats de l’exercice écoulé doit confirmer.



En pleine crise économique, financière et sanitaire avec son triste lot de séquelles, Bank ABC Tunisie a su faire preuve de résistance, maintenant, voire améliorant, ses positions, densifiant son concours à l’économie. Forte de solides fondamentaux, elle poursuit son développement, absorbant les soubresauts passagers du marché, et fixant le cap sur de nouvelles perspectives prometteuses.



Banque de référence sur la Libye, elle saura apporter un appui précieux à la nouvelle dynamique économique qui s’y dessine. Surtout qu’elle bénéficie en outre du concours du groupe Bank ABC et de la filiale libyenne, et qu’elle est activement impliquée dans les différentes manifestations économiques bilatérales, en Tunisie comme en Libye.



Comment avez-vous vécu jusque-là les répercussions économiques et financières de la pandémie du Covid ?

En total respect des instructions sanitaires, en pleine proactivité avec nos clients et en apportant un concours substantiel à l’économie nationale. Bank ABC Tunisie a fait preuve de résilience grâce à un plan de continuité d’activité efficace et une forte capacité d’adaptation aux nouvelles mesures imposées par ce contexte particulier. Le secteur bancaire, considéré comme un secteur vital, ne s’est pas arrêté un seul jour et nous avons continué à soutenir l’économie en accompagnant nos clients dans leurs projets.

Les comptes de l’exercice 2020 viennent d’être adoptés en AGO tenue le 29 avril dernier. Comment Bank ABC Tunisie s’est-elle positionnée?

Effectivement, le conseil d’administration et l’AGO se sont réunis en mode hybride en utilisant les moyens de communication à distance et en conformité avec le protocole sanitaire. En dépit du fort impact de la crise pandémique, le bilan de l’année 2020 a été globalement satisfaisant pour Bank ABC Tunisie. 2020 fut une année difficile, certes, mais qui a prouvé la capacité de résistance de la banque face au contexte économique complexe. La banque a connu également un changement au niveau du top management, suite à la nomination de M. Ali Kooli à la tête du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement. La transition s’est faite d’une manière fluide et efficace.

Au niveau des indicateurs financiers, l’exercice 2020 s’est soldé par un chiffre d’affaires (activités résidente et non résidente) de 57,6 millions de dinars et un résultat avant impôt de 20,5 millions de dinars. Soit une stabilisation par rapport à 2019.

En ce qui concerne la banque résidente (Bank ABC Tunisie), les dépôts de la clientèle ont atteint 734 millions de dinars à fin décembre 2020, contre 762 millions de dinars en 2019. Ils ont ainsi évolué de 22% sur la période allant de 2016 à 2020. Au terme de l’année 2020, l’encours brut des crédits à la clientèle s’est situé à la somme de 619 millions de dinars (contre 576 millions de dinars au terme de l’année 2019), soit une augmentation de 7,4%. Les crédits aux entreprises ont augmenté de 8%, alors que ceux accordés aux particuliers ont augmenté de 3%. La croissance annuelle de l’ensemble des crédits aux particuliers et aux entreprises sur les 5 dernières années s’est établie à 37%.

Les engagements par signature (cautions, avals et autres garanties données, crédits documentaires et les engagements de financement) totalisent 140 million de dinars à fin 2020, contre 104 millions de dinars en 2019.

Le produit net bancaire réalisé au cours de l’exercice écoulé affiche une augmentation de 16,92% par rapport à l’année 2019. Le ratio de couverture des risques à fin 2020 se situe à 26,5%, contre 23% en 2019 (contre un minimum réglementaire de 10%), indiquant un important potentiel de croissance de la banque dans les prochaines années.

Je me dois à cet égard de remercier nos actionnaires et nos administrateurs pour leur confiance, nos collaborateurs pour leur engagement et nos clients pour leur fidélité.

Comment se présente l’année 2021 ?

Elle s’est annoncée bien timide, avec un chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2021 s’élevant à 4 360 000 USD.

La marge nette d’intérêt est de 2 950 000 USD, soit 8,4% en dessous du budget. L’explication provient de la baisse des taux d’intérêt sur le TND et de l’absence d’opportunités de placements sur le marché monétaire.

Les revenus autres que d’intérêts se situent à 1 410 000 USD en raison de la faiblesse des revenus sur les lettres de crédit durant les deux premiers mois de l’année, janvier et février, récupérés en mars, suite à la reprise de la confirmation des lettres de crédit avec la Libye début 2021.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 3,3 millions USD, 5% de moins que le budget. Les crédits ont augmenté de 3% par rapport à décembre 2020 et s’établissent à l’équivalent de 341 M USD. Les dépôts des clients ont diminué de 1% par rapport à décembre 2020 et s’élèvent à l’équivalent de 338 millions USD.

En dépit de cette situation générale, nous sommes en train de réaliser des performances et nous poursuivons notre concours à l’économie en accordant des crédits. Nous avons mis en place deux nouveaux produits en faveur des professionnels et des petites entreprises : Credop pour le financement des charges d’exploitation et Credinvest pour le développement et le financement de projets.

Les nouvelles perspectives qui se dessinent en Libye confortent votre position sur ce marché et les échanges avec la Tunisie

Absolument. Bank ABC Tunisie se positionne comme banque de référence sur le marché libyen grâce à des partenariats commerciaux stratégiques. Nous avons d’ailleurs activement pris part au « Forum de l’espoir et du défi pour construire une économie intégrée », organisé par le Conseil d’affaires TABC (Tunisia-Africa Business Council), le 11 mars dernier à Sfax. Le Groupe Bank ABC a été représenté par ses deux filiales, tunisienne et libyenne, dans le cadre des rencontres bilatérales avec les chefs d’entreprise libyens et leurs homologues tunisiens.

Bank ABC accorde une attention particulière au partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont toujours fonctionné de pair, à travers l’accompagnement de grandes entreprises des deux nationalités dans diverses opportunités de financement et d’investissement.

La Libye est un marché clé dans la stratégie de développement de Bank ABC. Le Groupe cherche à y renforcer ses positions de premier plan, en étant notamment aux côtés des chefs d’entreprise et en accompagnant le développement durable de nos deux pays.

Une nouvelle opportunité vient de s’offrir, à la faveur de la tenue tout récemment, fin mai à Tripoli, du Forum de partenariat bilatéral. Nous nous y sommes pleinement associés en tant que sponsor diamant, apportant notre soutien à cette excellente dynamique.

Comptez-vous renforcer votre concours à l’économie nationale en Tunisie ?

Nous n’avons jamais cessé de l’accroître. Nous le densifions davantage en cette conjoncture économique sensible et cette pandémie du Covid. Nous venons d’y contribuer à la faveur d’un crédit syndiqué de 10M§ au profit de l’Etat qui vient d’être voté par l’ARP. Par ailleurs, un prêt de 10 millions de dinars a été accordé à Enda Tamweel, qui témoigne de l’engagement de la Bank ABC en tant qu’allié significatif acquis en faveur de la microfinance. Cet appui aux micro-entrepreneurs, notamment dans le contexte économique actuel, bénéficie à plus de 3 800 personnes dont 61% de femmes.

Bank ABC Tunisie a également conclu un partenariat avec HSBC et Crown Agents Bank, en étant leur correspondant en TND.

Quelles sont les perspectives de développement de Bank ABC en Tunisie ?

Aujourd’hui, Bank ABC Tunisie est reconnue en tant que banque solide, mais aussi résiliente, innovante et rentable, proche de ses clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels. Et sans cesse attentive à ses collaborateurs. Nous nous concentrons sur nos métiers de base qui sont le financement du commerce extérieur, les produits de trésorerie, les financements en devises et en TND et la digitalisation de nos services afin de mieux consolider notre concours à l’économie.

Début 2021, nous avons remporté le prix Global Finance de «Best Treasury & Cash Management» à Bahreïn et en Tunisie.

Vous avez pu progresser davantage sur la digitalisation de la Banque ?

Tout à fait. Pleinement engagée à faire face aux multiples défis, à commencer par ceux auxquels l’économie tunisienne est confrontée, Bank ABC Tunisie a su s’adapter rapidement au nouveau contexte. C’est ainsi qu’elle a d’emblée répondu à l’impératif de la transformation digitale, devenue une condition sine qua non pour la continuité du secteur bancaire.

A cet effet, nous disposons d’une plateforme digitale performante ABC Digital. Elle est en perpétuelle évolution afin d’épouser les nouvelles tendances digitales bancaires et surtout tenir compte des besoins de nos clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Nous profitons de cet élan technologique mondial pour gagner en efficience. Tout en étoffant en continu notre éventail de produits et services.

Notre groupe est fortement investi dans la transformation numérique et dans les grands projets. Cette stratégie a porté ses fruits avec le lancement de la banque 100% en ligne « Ila Bank ». Elle connaît un grand succès à Bahreïn et dans d’autres leviers de croissance, notamment avec la finalisation de notre acquisition historique de Blom Bank Egypt.

Nos efforts pour stimuler la résilience par l’innovation sont bien reconnus par le marché et récompensés par les meilleurs prix du secteur.

ABC Labs, notre laboratoire d’innovation d’entreprise, a remporté le titre de «Global Finance Best Financial Innovations Labs - 2021 for Bahrain» dans le cadre des Innovator Awards- 2021. En début d’année, nous avons reçu les prix Global Finance de «Best Treasury & Cash Management» à Bahreïn et en Tunisie, «Best Local Trade Finance Bank in Bahrain» de Global Trade Review et «Fastest Growing Cash Management Bank in MENA» de Global Banking & Finance Review.

RSE Une solidarité agissante

Avez-vous développé de nouvelles actions en matière de responsabilité sociétale et environnementale ?

Nous y persévérons résolument. Chaque année, nous consacrons jusqu’à 2% de nos bénéfices au soutien de diverses actions de secours et de solidarité. Elles vont des dons caritatifs aux aides financières en cas de catastrophe naturelle, en passant par le soutien des plus défavorisés pendant l’année scolaire et les programmes de solidarité durant le mois du Ramadan, en fournissant des repas à plusieurs familles démunies.

L’année 2020 ayant été marquée par le Covid-19, l’ensemble des collaborateurs, la direction générale et des membres du conseil d’administration se sont unis pour soutenir le secteur de la santé et les hôpitaux en particulier. A travers des dons, des fournitures et des services en numéraire, des tickets restaurant et même en se portant volontaires, si nécessaire pour accomplir certaines tâches d’appui, en prenant cela sur leurs congés.

L’école et les élèves demeurent également au cœur de notre engagement sociétal. Bank ABC Tunisie a eu l’honneur d’adhérer à l’action d’aménagement des écoles primaires, organisée par l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers, en collaboration avec les ministères de l’Education et des Finances. Nous prenons en charge l’aménagement de l’école primaire Taberdga située dans la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja), et ce, par la rénovation des salles de classe, des blocs sanitaires et de la toiture, ainsi que l’aménagement d’une bibliothèque, d’une aire de jeux et divers travaux.

Nous avons également participé au projet Wassalni El Madrasti, en partenariat avec les Fondations Agir Contre l’Exclusion – FACE et Alstom, visant à la lutte contre l’abandon scolaire à l’école primaire d’El Mnasria dans la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), dû à l’insalubrité et au problème du transport des élèves.

Dans le cadre de nos initiatives d’inclusion digitale et de RSE, nous avons fait don de 44 ordinateurs en bon état. L’objectif de cette action est de faire en sorte que tous les élèves des écoles concernées, dès leur plus jeune âge, aient accès aux outils informatiques et de les initier au monde du numérique. Les ordinateurs ont été distribués à 7 écoles primaires situées dans le Nord-Ouest et au Cap Bon.

A l’occasion du mois de Ramadan, nous avons soutenu l’action « 1 000 couffins pour 1 000 familles nécessiteuses » organisée par l’association Engagement Citoyen pour la cinquième année consécutive, en prenant en charge 100 familles vivant dans la précarité dans le gouvernorat de Kasserine.

