Covid-19: Leaders aux avant-postes

Leaders Magazine a été prompt à se mobiliser dans la lutte contre le Covid-19. Dès les premiers jours du mois de janvier 2020, contact a été pris avec le ministère de la Santé, et notre agence de communication, THCOM, a immédiatement élaboré avec le Pr Nissaf Ben Alaya et son équipe de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (Onmne) la toute première stratégie de communication. En moins de deux semaines, divers supports de sensibilisation (spots radio et télé, affiches, flyers, etc.) ont ainsi été produits.

Leaders a également pu contribuer utilement à l’offre gracieuse, dès le début du mois de février 2019, d’un premier lot de 100 000 masques au ministère de la Santé qui sera suivi d’un second lot de 120 000 autres masques aux municipalités, quelques semaines après. Ces dons ont été offerts par un homme d’affaires tunisien établi de longue date en Chine, Zied Guiza, qui a implanté une unité industrielle de fabrication d’articles sanitaires à usage unique (masques, charlottes, blouses, sur-blouses et autres) à Matmata.

Sur la même lancée, et dans une initiative inédite, Leaders Magazine a offert à ses lecteurs des masques hygiéniques insérés sous emballage en plastique et ce, sur plusieurs numéros.

De son côté, la rédaction s’est mobilisée pour assurer une couverture continue et avisée de l’évolution de la pandémie et de ses suites. Immédiatement, nous avons donné la parole aux blouses blanches et rendu compte de leur engagement en première ligne. Interviews et reportages, notamment avec le Pr Ben Alaya, les urgentistes et les équipes spécialisées de l’hôpital Abderrahmane-Mami et d’autres hôpitaux ont contribué à expliquer aux Tunisiens l’ampleur de la crise sanitaire et ses enjeux et à les inciter à se protéger.

Aussi, et dans une approche globale, médecins, juristes, économistes, financiers, sociologues et penseurs ont-ils été sollicités afin qu’ils livrent à chaud leurs analyses et prévisions. Dans l’incertitude absolue, et alors que les connaissances scientifiques étaient encore embryonnaires et l’impact économique difficile à mesurer, ils ont pu fournir aux lecteurs des éléments d’appréciation judicieux que l’évolution de la situation n’est pas venue démentir.

Un large choix des articles parus sur le magazine sera regroupé dans un livre intitulé Covid-19, la Tunisie abasourdie, publié aux Editions Leaders en novembre 2020. Premier ouvrage du genre en langue française, il offre un regard croisé sur l’évolution tout à fait imprévisible d’un phénomène mondial inconnu. Le traitement en continu de la pandémie et de ses suites, souvent en couverture du magazine, s’est poursuivi sans relâche, avec la rigueur, la profondeur et l’anticipation qui distinguent Leaders. Passé les premières vagues de l’année écoulée, Leaders réservera dans son numéro de décembre 2020 un dossier spécial sur les vaccins, présentant l’état d’avancement des différents vaccins en cours d’autorisation, leurs spécificités, l’esquisse du plan d’acquisition et de la stratégie vaccinale. Un deuxième dossier sera publié en février 2021, traitant des aspects psychologiques du confinement, du port du masque, de la distanciation et du télétravail.

Alors que les premières opérations de vaccinations commencent finalement en Tunisie, Leaders aborde cette phase tant attendue avec tout le traitement journalistique qu’elle mérite.

Lire aussi



Covid-19, An 2: Ce qui nous attend en Tunisie

A vos masques ! Le Covid-19 revient… en force

Leaders offre un masque chirurgical à chacun de ses lecteurs : l’initiative à multiplier (Vidéo)

Course au vaccin: sommes-nous prêts

Mal-vie: Stress, anxiété, dépression...Comment se donner des ressorts