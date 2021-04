Hommage posthume à Maître Latifa Tlemceni-Dahmouni

Par Radhia Jebali - Hommage posthume à une Grande Dame, Maître Latifa Tlemceni-Dahmouni, ex Avocat au Barreau de Tunis, qui vient de nous quitter des suites d’une longue maladie qu’elle a affrontée avec courage et sérénité.

Le Conseil National de l’Ordre des Avocats a publié un communiqué le 17 mars 2021 annonçant son décès survenu le jour-même et a présenté ses condoléances émues à sa famille, à ses consœurs et ses confrères, priant le Tout-Puissant de lui accorder son entière miséricorde et de l’accueillir dans son Paradis éternel.

Femme affable, humble, au contact chaleureux et bienveillant, arborant toujours un sourire franc et généreux dénotant un amour gourmand de la vie et un élan spontané vers l’autre. Elégante, distinguée, port de tête altier, elle avait cette élégance innée de l’âme qui forçait le respect et qu’on lui enviait.

Ayant grandi dans une famille aimante, elle y a été imprégnée des valeurs d’entraide et de solidarité. Elle en avait fait son crédo, sa devise, toujours prompte à venir en aide aux faibles, aux pauvres, aux démunis et aussi à ceux désemparés face aux arcanes de l’Appareil judiciaire et de l’Administration. Jamais avare de son temps ni de ses deniers, elle endossait leurs démarches plaidant, le cas échéant, à leur procès bénévolement, le tout dans la plus grande discrétion par souci de ménager la dignité de l’autre.

Latifa Tlemceni appartient à cette génération de femmes tunisiennes nourrie dès la prime jeunesse au rêve d’émancipation, de liberté, de modernité pour la femme au bénéfice d’une éducation solide, idéal dont Bourguiba était le chantre. Elle incarnait bien cet idéal de femme tunisienne moderne.

En guise de reconnaissance par ses pairs, le Conseil National de l’Ordre des Avocats lui a rendu un hommage officiel à l’occasion de la fête de la Femme en 2018 pour l’ensemble de son honorable carrière.

Femme de devoir, femme à principes, elle était attachée aux valeurs et aux acquis de son pays s’inquiétant ces derniers temps du risque de dégradation et de délitement d’acquis ayant fait la fierté de la Tunisie dès les premières années de l’indépendance.

Femme ouverte à la culture, sensible à l’art, à la créativité, elle était toujours au fait du calendrier des manifestations culturels et artistiques se rendant souvent à des conférences, des concerts ou des représentations théâtrales jusqu’à ce que la maladie vienne y mettre fin puis le Covid. Elle organisait à cet effet des sorties en groupes. Elle offrait gracieusement les billets aux spectacles, aimant partager ces moments de plaisir et désireuse par la même d’encourager les événements culturels.

A ses heures de liberté, elle écumait les expositions de peinture engrangeant les achats de tableaux dont certains sur un coup de coeur et d’autres pour « encourager les artistes-peintres et notamment les jeunes talents », disait-elle. Hasard ou choix délibéré, les tableaux en sa possession représentent les courants et Ecoles de peinture de la Tunisie constituant un panorama de l’Histoire du pays en matière de peinture.

Débonnaire, Latifa était toujours disponible et volontaire pour venir en aide aux associations organisant des manifestations caritatives.

Par ailleurs, femme ouverte au monde, elle était grande voyageuse aimant pousser la découverte à des contrées lointaines dont elle revenait enchantée à chaque fois et encore désireuse de connaître d’autres horizons et d’autres civilisations.

Latifa Tlemceni était tout cela.Femme dévouée aux siens, à ses ami(e)s pour lesquels elle vouait une amitié sincère et solide. Elle manque beaucoup déjà à tous ceux qui l’ont côtoyée et aimée.

Elle laisse un vide incommensurable à sa famille dont elle était le pilier, la source de gaîté, de joie et de bonheur. Mes pensées émues vont à son frère, ses soeurs, ses neveux et nièces. Puisse Dieu les aider à surmonter ce deuil.

Puisse Dieu accorder à la défunte son infinie miséricorde et l’accueillir en son Paradis.

Radhia Jebali

Professeur de Lettres - Retraitée