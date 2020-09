A vos masques ! Le Covid-19 revient… en force

Relâchement zéro ! Redoutable rebond ravageur du virus rebelle. Remettez vos masques, respectez les règles d’hygiène, soyez intraitables sur la distanciation physique, et signalez la moindre suspicion ! Rigueur est de rigueur, pour épargner tant de vies humaines, contraindre au confinement, général ou partiel, bref, une double catastrophe sanitaire et économique avec ses suites financières et sociales.

Une préparation de longue date

Pour avoir été parmi les premiers à le signaler aux autorités tunisiennes, dès le 12 janvier dernier, Leaders Magazine, reste en première ligne média de mobilisation contre le Covid avec d’autres confrères. Ce n’était ni une prophétie, n’est un fait du hasard. Depuis de longues années, THCOM, agence-conseil en communication et société mère de Leaders, apporte sa contribution au ministère de la Santé et notamment l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), pour concevoir des campagnes de communication santé (tabagisme, MST, H1N1, etc.).

Pour le compte de l’ONMNE, avant la nomination de l’exceptionnelle Pr Nissaf Ben Alaya, elle a assuré des formations en communication de crise spécialisées sur les situations d’épidémie et de pandémie. D’éminents médecins, de hauts cadres centraux et régionaux, de la DSSB et d’autres directions, mais aussi des spécialistes venus de plus de 25 pays dont ainsi bénéficié de présentations approfondies, études de cas, exercices pratiques et média training. Sofiane Ben Farhat, Awatef Ben Daly, Nour Bouakline (digital) et autres Wassim Benlarbi s’y sont prêtés avec compétence et talent.

Offrons des masques

Encore plus, cette année. Initiative concrète immédiate : offrir des masques. Grâce à notre excellent compatriote établi en Chine Zied Guiza, qui a implanté une unité de confection de masques à Matmata (www.hpp.com.tn), pas moins de 100.000 masques ont été gracieusement remis en février dernier au chef du gouvernement, Youssef Chahed et la ministre de la Santé, par notre intermédiaire. Un deuxième lot de 120.000 autres masques seront expédiés au mois de mai aux municipalités et gouvernorats, par le biais du ministre du Développement local, Lotfi Zitoun.

A nos abonnés et à nos lecteurs qui achètent le magazine en kiosque des masques y compris en tissu, ont été insérés sous pochettes en plastic hygiénique, dans trois de nos numéros, tant de Leaders (en langue française) que de Leaders Arabiya. Elle a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de Zied Guiza et de la société Health & Tex, la marque dédiée par le groupe Aramys (Gerba), email : health.and.tex@gmail.com). Qu’ils en soient félicités.

Cette grande première, jusqu’alors inédite dans la presse au sud de la Méditerranée a été vivement saluée par nos lecteurs. Nombre de nos confrères l’ont suivie au Maroc, en Égypte, au Liban et dans des pays du Golfe.

Pour revenir la situation épidémiologique en Tunisie, elle s’aggrave dans l’insouciance et la désinvolture. Gare à la catastrophe !