Quand les Affaires sociales célèbrent le récit de leur histoire, dans les mémoires de Mohamed Ennaceur (Album photos)

Ils s’appellent Naceur Gharbi, Sayed Blel, Sadok Belhaj Hassine, Najeh Belkhiria Karoui et de nombreuses autres figures historiques du 27 boulevard Beb Bnet de Tunis. Tous étaient émus et ravis de se retrouver jeudi 8 avril 2021 à la Cité de la Culture, invités par le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, à partager des moments exceptionnels. Dans une initiative inédite, il a en effet tenu à célébrer la parution des mémoires de son illustre prédécesseur Mohamed Ennaceur, publiées dans un gros pavé de 684 pages, sous le titre de « Deux Républiques, une Tunisie » (Éditions Leaders).

Seule la prestigieuse salle de l’Opéra d’une capacité de 1700 sièges pouvait convenir, en respect de la jauge de restrictions sanitaires, pour accueillir les nombreux convives. Parmi eux, on reconnaissait d’anciens ministres des Affaires sociales (Ahmed Smaoui, Mahmoud Ben Romdhane, Habib Kechaou…), des dirigeants de caisses sociales et d’assurance maladie, d’offices de l’Emploi, et des Tunisiens à l’étranger, le corps de l’Inspection du Travail et celui du Développement social, ainsi que des syndicalistes et des chefs d’entreprise. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi, et le ministre des Finances, de l’investissement et de l’appui à l’économie, Ali Kooli, étaient parmi les invités personnels de Mohamed Ennaceur, tout comme Abdelmajid Charfi, Sonia Mbarek, Fadhel Jaziri, Dorra Bouchoucha, Brahim Letaief et de nombreuses figures universitaires, culturelles, de l’économie et des finances. Sans oublier des députés, d’anciens collaborateurs et des amis, tous réunis dans l’œcuménisme de l’auteur.

Le programme, animé par Mohamed Ahmed Gabsi, était structuré en deux séquences : des allocutions des dirigeants d’organisations nationales (UGTT, UTICA et UNFT) ainsi que le bâtonnier des Avocats, et des lectures par des universitaires avisés, Hamadi Redissi avec Mohamed Kerrou, Hatem Kotrane, et Hammadi Ben Jaballah. L’ouverture par le ministre Trabelsi, sera poignante, prenant tous de court.

Le gauchiste et le ministre

Ce n’est pas le ministre qui s’est exprimé, mais le jeune militant de la gauche tunisienne et le syndicaliste des années 1970, qui a livré son témoignage, de l’homme dont il avait entendu parler, puis de celui qu’il connaîtra et pratiquera. « En un mot, dira-t-il, il aura été l’exception. » Par rapport à l’idée qu’il se faisait d’un homme du pouvoir, d’un ministre de Bourguiba, puis de ce qu’il constatera de lui-même pendant plus de 40 ans. L’acte majeur dans la carrière politique d’Ennaceur, qu’il relèvera particulièrement, c’est sa démission du gouvernement Nouira, le 25 décembre 1977, lorsqu’il avait acquis la certitude que la Tunisie allait sombrer dans un redoutable bras de fer avec l’UGTT et au risque d’en pâtir pendant des années. Quelques jours après, les évènements meurtriers du 26 janvier 1978 le confirmeront. « Oser démissionner sous Bourguiba et accepter une aventureuse traversée de désert en pleine situation d’insécurité et de répression, relevaient de l’absurde, sauf pour des patriotes », ponctuera-t-il.

Beaucoup ne savent pas que Mohamed Trabelsi était depuis sa prime jeunesse un talentueux écrivain, féru de théâtre, happé des belles lettres par le syndicalisme et la politique. En l’écoutant déclamer son texte, d’une voix posée, percutante, haletante, parfois, retrouvent ses élans de jeunesse, muris par les années d’expérience.

Radhia Jerbi, présidente de l’Union des Femmes, trouve que les mémoires de Mohamed Ennaceur constituent un legs de nobles valeurs et surtout une forte interpellation. « Ce livre nous secoue, nous alerte sur ce qui nous guette et réveille notre conscience », dira-t-elle.

Des causes communes défendues, des consensus bâtis

Noureddine Taboubi et Samir Majoul étant retenus par une importante réunion ont dépêché chacun l’un de leurs premiers adjoints. Au nom de l’UGTT, Samir Cheffi, qui transpire le syndicalisme renouvelé de Hached et Achour, trouve qu’il s’agit d’un livre qui alterne des questions et des réponses, sans nécessairement s’articuler ensemble mais qui aident à décrypter des moments importants de l’histoire de la Tunisie au cours des cinquante dernières années. « Son parcours a été jalonné de causes communes défendues, de consensus bâti, et d’une vision d’avenir portée chevillé au corps », affirmera-t-il.

Naceur Jeljli soulignera que l’UTICA a toujours trouvé en Mohamed Ennaceur un homme d’écoute, et de compréhension, capable de conduire à l’entente et la concorde. « C’est un fervent défenseur de l’entreprise, soucieux de sa pérennité, dévoué à sa dimension sociale », insiste-t-il.

Le bâtonnier des Avocats, Me Brahim Bouderbala, sera magistral dans sa « plaidoirie ». « C’est l’un des nôtres ! » commencera-t-il par dire. Et d’ajouter : « Le barreau est fier de le compter parmi ses membres. Une voix de raison de pondération et de sagesse. Qu’il soit de l’autre côté du prétoire, lorsqu’il avait exercé en tant qu’avocat après sa démission du gouvernement en 1977, ou à de hautes charges de l’État, il a été un grand défenseur des justes causes, faisant montre de réelle estime à ses confrères, toujours disponible, toujours à l’écoute. »

Sans intermède, on passe à des lectures des mémoires de Mohamed Ennaceur. Hamadi Redissi présentera un texte commun rédigé avec Mohamed Kerrou, ayant suivi la genèse de ce livre. Hatem Kotrane, livrera de son côté un éclairage instructif sur la politique sociale telle que conçue et mise en œuvre par l’auteur. Quant à Hammadi Ben Jaballah, en philosophe, donnera sa lecture d’un ouvrage qu’il trouve d’un grand intérêt pour « tracer une période marquante qu’une pensée en perpétuelle interrogation. »

Les gouvernants ont le droit et le devoir de nous en sortir

Ému par tant d’hommages, Mohamed Ennaceur devait remercier le ministre Trabelsi, les intervenants et les présents. Visiblement ravi de se retrouver parmi les siens, il rappellera qu’au-delà d’un parcours de vie, combien « la question sociale » demeure au cœur de la dynamique en tourbillon dans le pays, et de la demande des Tunisiens ainsi que de leurs attentes. Sans s’ériger en donneur de leçon, en cette pleine situation de blocage politique, il affirmera qu’il est du droit et du devoir des gouvernants de mettre fin à cette situation et de trouver les voies de sortie de crise.

La scène est prise d’assaut par de nombreux amis montés le saluer et solliciter une dédicace… Guère épuisé par plus de trois heures à l’affilée, Mohamed Ennaceur se prêtera à ce rituel de son nouveau métier d’auteur, en le savourant.

Deux Républiques, une Tunisie

de Mohamed Ennaceur

Editions Leaders, mars 2021, 684 pages, 88 photos, 38 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

Aussi sur www.ceresbookshop.com/fr