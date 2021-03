Le Tunisien Achraf Tarsim nommé représentant de la BAD au Maroc

Promotion bien méritée pour Achraf Tarsim (Tunisien) que la Banque africaine de développement (BAD) vient de nommer qualité de Chef de bureau pays désigné pour le Maroc. Jusque-là chef de division sectoriel régional pour l'Afrique du Nord, en charge de l’énergie, de l’infrastructure et du secteur financier, il succède dans cette haute charge à Leila Farah Mokaddem (Tunisienne) promue de son côté directrice générale pour l’Afrique australe. Le président de la BAD, Dr Adesina a fait un très bon double-choix.

Achraf Tarsim a intégré l’institution panafricaine en 2009 au sein du Département de la gouvernance et des réformes économiques et financières. Studieux, rigoureux, doté d’esprit d’équipe et d’une grande capacité d’écoute et d’échanges, il a toujours su conduire dans plus de 20 pays africains, les projets qui lui sont confiés, au succès escompté.

Achraf a "joué un rôle déterminant dans le lancement de projets structurants, en tirant parti des synergies entre les réformes et les investissements dans un large éventail de secteurs avec des parties prenantes publiques et privées", explique la BAD. Présenté comme "un professionnel chevronné ayant une connaissance approfondie des opérations de la Banque", le responsable tunisien a notamment supervisé la structuration de plus de 20 nouveaux projets pour un montant de 2,2 milliards de dollars au Maroc. Il s’agit d’opération d'industrialisation et de politique financière, du projet d'extension de l'aéroport de Rabat, du projet de transport d'électricité. Il a également supervisé d’importants projets en Tunisie, en Egypte, en Mauritanie ainsi que d’autres d’autres pays d’Afrique du Nord.

Achraf a pailleurs ailleurs été responsable de la mise en œuvre d’un des plus larges portefeuilles de projets de la BAD, en plus d’avoir conçu et mis en œuvre un large éventail de transactions dans divers secteurs (industrie, énergie, mines, finances, gouvernance, infrastructures...) dans plus de 20 pays africains.