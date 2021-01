Leïla Farah Mokaddem, une fierté tunisienne, nouvelle directrice générale à la Bad pour l'Afrique australe

Une battante, Leila Farah Mokaddem, qui a mérité confiance et estime au sein de la Banque africaine de développement (BAD), mais aussi en tant que cheffe de bureau en Egypte, puis au Maroc, en 25 ans de carrière. Le président de la BAD, Dr Adesina vient de la nommer directrice générale pour l’Afrique australe, une région très vaste, une mission très large et des objectifs ambitieux. Cette tunisienne pur produit de l’IHEC Carthage, haut fonctionnaire du ministère de l’Economie nationale, passée par le FMI notamment à Haïti est capable d’y réussir. « Je suis reconnaissante de cette confiance et pleinement déterminée à réussir », confie-t-elle. Et d’ajouter : « c’est une excellente occasion de travailler sous le leadership du président Adesina afin de soutenir sa vision et la mise en œuvre de l’agenda de développement de l’Afrique tout en renforçant l’engagement de la Banque dans la région Afrique australe. »

Dans ses fonctions de directrice générale pour l’Afrique australe, Leïla Farah Mokaddem pilotera le dialogue de haut niveau et les opérations de la Banque, en veillant à assurer une mise en œuvre efficace, efficiente et réussie des opérations dans les pays concernés. Elle dirigera et contrôlera l’adaptation aux exigences spécifiques de chaque pays et opération avec une plus grande efficacité, une meilleure optimisation et une valeur ajoutée dans l’utilisation des ressources afin de générer des retombées en aval au profit des pays membres régionaux (PMR) et du secteur privé dans la région de l’Afrique australe.

Le président Adesina a déclaré : « dans le cadre de mon deuxième mandat en tant que président de la Banque africaine de développement, j’accorde la priorité au soutien, à la stabilisation et au renforcement des économies africaines afin qu’elles se remettent sur une trajectoire plus dynamique de croissance et de résilience économiques. Leïla soutiendra ma vision et ma volonté de renforcer l’impact des opérations et de l’appui consultatif de la Banque sur le développement dans la région de l’Afrique australe. C’est une professionnelle très respectée, qui a un solide parcours dans la gestion des engagements stratégiques de la Banque dans nos pays membres régionaux. »

Qui est Leila Farah Mokaddem

Ancienne directrice des politiques et stratégies d’exportation au ministère des Finances en Tunisie (1984-1996), Leila Mokaddem, IHEC Tunis, avait servi au Fonds monétaire international comme conseillère du ministre des Finances de Haïti. Le président de la République de Haïti l’a ensuite nommée conseillère de la commission présidentielle chargée d’élaborer un nouveau code des investissements, entre autres fonctions consultatives. Entre 1998 et 2002, elle travaillé comme consultante pour plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Mokaddem a fait ses études de commerce, finance, administration et gestion du secteur public à l’Institut des Hautes Études Commerciales de Tunis. Elle est également titulaire d’un master de commerce international et de politique commerciale extérieure à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis.