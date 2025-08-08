Deux poèmes de Hédi Bouraoui

La Vie…

La vie est tel ce ciel

Clair et brouillé…

Des nuages teintés de

Soleil qui disparaît

D’autres sombres annoncent

L’orage en un tournant de coin

Puis au loin… pipe une lumière

Indiquant peut-être un chemin

Vers l’infini de l’inconnu !





Le “non” à voiles toutes

Non, je ne tiens pas à saborder

Le Nif (la fierté) de mes ancêtres

Même dans l’art de tourner de l’œil

Non, je ne veux pas balancer

Ma langue française

Par-dessus bord de son navire croulant

Non, je ne peux pas virer de bord

De ma Canaduitude chérie

Même pour le prix d’un poisson d’or

Non, je ne tiens pas à bourqua-vêtir

Ma foi en laïcité ardue

Juste pour plaire aux Bondieusards têtus !

Non, je ne veux pas tourner la veste

Aux vérités célestes

De tout mortel au bord de la mort

Non, je ne peux pas larguer

Les sédiments de mes parcours

Dan un monde éclaté sans contour !

Non, je ne tiens pas à fourvoyer

Mon identité millefeuille

Dans la tanière d’un seul label

Non, je ne veux pas brader

L’apport de mes tableaux de bord

Même pour les diamants de la reine d’Angleterre !

Non, je ne veux pas vendre mon âme

Au Diable Vauvert

Même pour un continent de Camembert

Non, je ne lézarderai jamais

Mes « Non » en toutes leurs couleurs

Puisqu’ils me corrigent quelques travers !

Je laisserai voguer mes « Non »

À voiles toutes

Pour me frayer les routes de la candeur

Et si jamais ils en doutent

Je les prendrai à bras le corps

Pour étouffer torts et déroutes !





