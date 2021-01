Selma Mabrouk, médecin, constituante : «J’ai peur, mais j’essaye de rester positive!» (Vidéo)

« Les Tunisiens se parlent, la parole est libérée, et c’est irréversible, mais il y a tout le reste ! ». Psychiatre, députée à l’Assemblée nationale constituante (2011 – 2014), Selma Mabrouk est sans concession. « La révolution n’est pas venue demander la démocratie, déclare-t-elle. Mais, la liberté, la dignité, l’emploi et le respect de la loi. Or on est hors la loi. Depuis 2014, les choses ont été erronées. On ne respecte plus la suprématie de la loi. »

Ce qui préoccupe le plus Selma Mabrouk, c’est « l’obscurantisme qui enveloppe le financement des partis, des organisations, des associations. D’où vient tant d’argent ? On ne peut pas construire quand on ne sait pas d’où vient l’argent ! »

« J’ai peur, mais j’essaye de rester positive ! » conclut-elle.

Selma Mabrouk est l'auteure du livre « Le Bras de fer 2011-2014 » en Tunisie

Lire aussi:

Hakim El Karoui, en préface du livre Tunisie, Dix ans et dans Dix ans : Une Tunisie démocratique, libre et toujours debout

Tunisie 2011 – 2021 : Ce qu’il faut retenir et ce qu’il faut bâtir : une série d’interviews vidéo et un ouvrage collectif

Mustapha Kamel Nabli : Une étroite voie de sortie existe, à condition ... (Vidéo)