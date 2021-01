Tunisie 2011 – 2021 : Ce qu’il faut retenir et ce qu’il faut bâtir : une série d’interviews vidéo et un ouvrage collectif

Que faut-il retenir le plus des dix dernières années ? Qu’avions-nous jusque-là instauré comme démocratie effective et que devrions-nous rattraper au plus viteau cours dix prochaines années ? Un ne série d’interviews vidéo et un ouvrage collectif, réalisés par Leaders, livrent des messages forts qui nous interpellent. Dix ans après le 14 janvier 2011, des témoins et acteurs clefs partagent leurs analyses. Que s’est-il passé au juste ? Que doit-il se passer désormais ? Comment ériger la démocratie en pratique quotidienne de gouvernance et en expression concrète de valeurs ? Leaders a interrogé des personnalités tunisiennes de premier plan, dans la diversité de leurs convictions.

Pour y répondre, deux supports ont été retenus :

• Des interviews vidéo en format court de 3 minutes et en version intégrale

• Un ouvrage collectif publiant 24 contributions écrites, intitulé « Tunisie, Dix ans et dans Dix ans »

Autant d’éléments qui entendent ouvrir un débat souhaité libre et enrichissant.

Cette initiative de Leaders n’aurait pu s’accomplir sans l’adhésion des personnalités sollicitées, l’engagement des équipes rédactionnelles, audiovisuelles et graphiques et le soutien de la Fondation Konrad Adenauer.