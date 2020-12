Taoufik Habaieb: Covid-19, la Tunisie abasourdie, la crise au jour le jour

Chocs en cascade. Rebond ! Le télescopage aura été brutal, profond, violent, restant encore imprévisible dans ses éruptions. En moins de dix ans, la Tunisie, cherchant à peine encore ses nouveaux repères depuis le 14 janvier 2011, se trouve confrontée, début 2020, à un cyclone des plus forts : le Covid-19. Pandémie ravageuse qui déclenche une crise sanitaire sans précédent, provoquant une grave déconstruction économique et financière, et engendrant également de lourdes conséquences sociales.

Pour la première fois en 3 000 ans de son histoire pourtant mouvementée, jamais le pays n’a été confronté à pareille guerre. Le voilà combattre à son corps défendant un ennemi invisible, imprévisible, frappant d’un seul coup et en même temps l’ensemble du territoire et de la population. La propagation fulgurante de l’épidémie, partout ailleurs ou presque dans le monde, ajoute à la confusion chez nous, la perplexité de la communauté internationale. La Tunisie se retrouve esseulée, privée de tout repère, de tout soutien. Hormis quelques miettes parcimonieusement consenties et hautement claironnées, le secours financier extérieur reste de loin disproportionné par rapport aux besoins urgents.

L’impréparation générale, à commencer par le gouvernement et les structures sanitaires, mais aussi le système financier et les entreprises, a ouvert la voie aux ratages. Hésitations, retards dans la prise de décisions, sous-estimation des dégâts et des besoins : au lieu d’anticiper, on court derrière l’inconnu. La solution la plus simple trouvée : le confinement général en mode : « Arrêtez tout, rentrez chez vous, nous aviserons ! » Mais a-t-on pris en considération son coût financier et son impact social?

Panique au sommet. Au lieu d’informer, on a banalisé. Au lieu d’expliquer, on a infantilisé. Alarmés, les Tunisiens, comme d’autres, s’y sont résignés. Ils n’ont eu d’autre choix que de faire confiance à leurs dirigeants, croyant trouver en eux de vrais chefs de guerre. Celui qui prend tout en main montre la voie et mobilise. En vain. La navigation à vue n’a pas tardé à surprendre la population. Elle sera rapidement leurrée et devrait déchanter.

Ceux qui ont été à la barre, lors de la première vague, ont-ils tous été à la hauteur?

Peut-on faire confiance à ceux qui leur ont succédé?

Quelles garanties pour l’avenir?

Dès les premières semaines de janvier 2020, Leaders est monté au créneau. Avertis également en tant qu’agence-conseil en communication impliquée de longue date aux côtés du ministère de la Santé en matière de pandémies (MST/Sida, H1N1, etc.), nous avons rapidement décodé les premiers signaux venus de Chine. Alors que nos équipes de communication se sont déployées en même temps que celles du Pr Nissaf Ben Alaya, à l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (Onmne), la Rédaction s’est mise en alerte.

Prompt à réagir et anticipant l’ampleur du désastre, Leaders a en effet immédiatement ouvert son journal en ligne, puis les pages de son magazine mensuel, aux spécialistes. La toute première mission d’un média n’est-elle pas l’alerte, l’information, l’explication et l’interpellation?

Un vaste réseau de compétences dans de multiples disciplines, formé autour de la Rédaction, s’est mobilisé d’emblée. Médecins et scientifiques du même périmètre, dont trois anciens ministres de la Santé, juristes, économistes, ingénieurs, sociologues, gestionnaires et penseurs se sont spontanément mis à écrire. C’est-à-dire décrypter, éclairer l’opinion publique, balayer de fausses allégations scientifiques, avancer des propositions utiles et interpeller le gouvernement.

La tâche n’était guère facile. Gestion de crise erratique et communication gouvernementale chaotique ne faisaient que tout compliquer.

Confinement général, déconfinement progressif, fermeture et réouverture des frontières, rapatriement cahin-caha de milliers de citoyens aux quatre coins du monde: les Tunisiens ont dû vivre au gré des annonces gouvernementales, hésitantes, parfois contradictoires, prenant tout le monde de court. Les décisions étaient-elles les bonnes? Justifiées? Appropriées? Prises à temps?

Le comble de la désinvolture et de la surenchère politique nous viendra fin juin du perchoir de l’Assemblée des représentants du peuple. Le Chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, proclamera triomphalement avoir réussi à vaincre le Covid-19. Sans préciser comment. Encore moins, jusqu’à quand.

Plus de bave et de bavures que de bavettes! La Tunisie aussi n’y échappe pas, ajoutant plus d’hésitations agitées que d’actions fondatrices. Faut-il toucher le fond pour se constituer une expérience instructive? La seule sagesse est d’être à la hauteur du moment.

Tout est à auditer : les stratégies adoptées, les décisions et leur mise en œuvre. Les responsabilités sont à établir et faire assumer. Où avons-nous failli, où avons-nous sauvé la mise ? Ce bilan indispensable ne sert pas à condamner les uns et féliciter les autres, mais à acter cette période et tirer des enseignements utiles dès aujourd’hui.

Par leurs écrits, certes pensés, mais livrés dans l’instantané, chacun des auteurs de Leaders a tenu à marquer cette douloureuse séquence, en prendre acte, témoigner. L’essentiel étant d’aider à y voir plus clair, garder sa sérénité, se préparer au jour d’après, au monde d’après. Une mutation rapide se produit sous nos regards, en nous-mêmes, au sein de nos familles, dans notre travail, dans nos rapports à l’autre. La Tunisie d’après se meut. Abasourdie, elle cherche sa résilience, sa reconfiguration.

Traiter à chaud l’imprévisible, dans l’incertitude totale, est une rude épreuve. Ce virus rebelle, inconnu, indomptable, sans le moindre protocole avéré ni perspectives de vaccin, obstrue tout horizon, subitement devenu sans profondeur aucune. Le temps se compte en instants. Le moindre retard d’allumage produira d’énormes pertes. En vies humaines, comme en faillites d’entreprises et pertes d’emplois.

A Leaders, dès le départ, nous avons été très clairs. Sauver la vie, sauver l’entreprise, tout à la fois : telle doit être notre devise. Anticiper en sera le principe.

• Sur le plan sanitaire, prévention, prise en charge, équipements et effectifs ne sauraient souffrir le moindre manquement. Dépister au moyen de tests quotidiens partout massifs, tracer et isoler, contribuent à endiguer le fléau.

• Pour l’entreprise, reporter les charges financières, sociales et autres, consentir des prêts substantiels à taux réduits (2% au plus), octroyer des subventions sont de rigueur. Le maintien de l’activité et des emplois est le dernier rempart avant la chute finale. Sans s’acharner à perfuser l’incurable.

• Les populations défavorisées, précarisées sont les premières à mériter un secours financier et alimentaire urgent. Point de confinement respecté, pour des ventres affamés.

• Le basculement vers le télétravail, comme le téléenseignement et la télémédecine de base gagnerait à s’effectuer au plus vite. En les dotant des dispositifs appropriés.

• La mise en place d’un conseil scientifique (qui a tardé) ne saurait suffire sans un conseil en communication et des observatoires socio-ethnologiques. La cohérence des messages, ni alarmistes ni « rassuristes», est fondamentale. L’observation attentive, tracée du comportement des Tunisiens dans leurs nouveaux rapports à la pandémie, à la famille, au travail, à l’éducation, aux loisirs, à la société et autres aspects de la vie, est indispensable. Tout comme le suivi de l’état mental, des risques psychologiques et des menaces d’irréparables ruptures.

Faut-il compter uniquement sur le gouvernement, dont nous connaissons les limites? Les gouverneurs et les maires ont-ils été pleinement investis dans leur rôle? Comment arrêter les erreurs? Rattraper tant de loupés? Mieux se préparer aux futures vagues qui sont inéluctables?

Au jour le jour, nous avons écrit, décrit et décrié.

C’est là surtout que le rôle des médias, comme Leaders, devient crucial. Si les premières positions reviennent aux médias massifs que sont les stations radio et les chaînes télé, les marques de presse, professionnelles et crédibles, ont, en de pareilles circonstances, un devoir essentiel à assumer : montrer la voie. Alors que les réseaux sociaux foisonnent d’un brouhaha des plus bigarrés, charriant des flots de vraies et fausses nouvelles, mettant en exergue scientifiques respectables et pseudo-experts en tous genres, le Tunisien, désemparé, est à la recherche du discernement nécessaire. Passé le premier temps de l’alerte, où tout s’entremêle, se complique, se contredit, et se confond, le besoin d’une information juste s’est partout fait ressentir. Qui dit vrai ? Où trouver la bonne information?

Le confinement a déjà arrêté les imprimeries de presse et fermé les kiosques à journaux. Le basculement vers le numérique n’était pas garanti d’avance. Leaders n’a pas hésité à s’engouffrer dans la brèche. La mise en ligne des articles était nécessaire, attendue, commentée, appréciée, critiquée... La qualité des auteurs et la pertinence des analyses auront été d’un bon éclairage en ces temps d’opacité et de gesticulations.

Avions-nous vu juste?

En revisitant ces textes publiés avant le déferlement de la deuxième vague en septembre 2020, le lecteur mesurera leur portée consignée à chaud. Sans prétendre à un travail d’historien de l’immédiat, ni à la vérité du moment, nous avons tenu à compiler des articles mis en ligne. A travers ce corpus, sans doute limitatif, nous entendons soumettre au lecteur, pas nécessairement avisé, historien, médecin, politiste ou sociologue, une photo du jour...

C’est-à-dire figer une séquence, marquer un temps. Aucun observatoire du comportement n’avait été mis en place. Aucune mesure suivie de l’humeur du Tunisien, de sa relation à la crise, de son rapport au nouveau quotidien à vivre, de son attitude face à ce qui se passe, de ses interrogations, craintes et angoisses. Personne n’avait cru utile de mettre en place pareil traçage psychologique et social, fondé sur des outils scientifiques fiables. Ce grand récit tunisien sous Covid-19 manquera. Des textes épars, témoignages au gré des jours, des humeurs et des statuts postés sur les réseaux sociaux, ou encore des photos et des séquences vidéo livrent des évocations bigarrées, incomplètes.

D’où est née l’idée de ce livre.

Cet ouvrage aura ainsi été nécessaire à publier. Tout a changé, sans réellement totalement changer, mais changera davantage au fil des jours et des semaines à venir. Le récit des premières semaines aide à comprendre ce qui s’est passé et éclairer ce qui risque d’advenir. Il pose de premiers jalons.

Ce livre ne pouvait commencer sans un rappel de l’histoire des épidémies en Tunisie. Chaque guerre, depuis l’antiquité, s’accompagnait nécessairement de maladies ravageuses. Puis, tour à tour, nous avons réuni les textes sélectionnés en cinq séquences principales: santé, droit, économie, société et opinions à chaud. Une sixième était nécessaire.

Pouvions-nous, en effet, omettre d’y insérer également des reportages, interviews, portraits d’acteurs en première ligne ? Ces témoignages enrichissent l’ouvrage. Vivre en direct le combat mené par les blouses blanches, du brancardier d’hôpital à l’agent de nettoyage, aux soignants, médecins, chefs de service et décisionnaires santé, qui tous ont été exceptionnels, méritent attention et reconnaissance.

Nous aurions tant aimé nous étendre plus largement sur le traitement d’une crise qui fera date et portera tant de mutations profondes. Des balises étaient nécessaires. Il va falloir cependant ne pas s’arrêter d’écrire et de poursuivre un récit national d’importante signification.

Ce flash d’une « Tunisie abasourdie » constituera un premier regard croisé.

Que tous en soient vivement remerciés.

Covid-19: la Tunisie abasourdie

Ouvrage collectif sous la direction de Taoufik Habaieb

Préface de Samy Ghorbal

Edition Leaders, 2020, 360 pages, 30 DT

Disponible en librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

Taoufik Habaieb

