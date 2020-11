Fadhel Kraiem: Sous Covid-19, le secteur numérique a été fantastique

Vous avez dû avoir des sueurs froides lors du déclenchement de la pandémie sanitaire. Comment avez-vous procédé ?

Tout comme la Poste tunisienne, les trois opérateurs de télécommunications, mais aussi les fournisseurs d’accès internet et l’ensemble des acteurs de l’écosystème TIC, se sont pleinement impliqués dans la lutte contre le Covid-19. Je garde encore en mémoire la première réunion que j’ai tenue à cet effet le samedi 21 mars dernier. Couvre-feu nocturne décidé et confinement général déclaré et beaucoup d’incertitudes quant à l’ampleur et la durée de la pandémie. Il fallait agir vite et de manière appropriée.

Le premier grand défi était de maintenir l’infrastructure et les services en fonctionnement. Le trafic internet allait s’accroître de pas moins de 40% et tout a tenu. Partout sur l’ensemble du territoire tunisien et avec l’étranger, sans la moindre incidence, ni isolement de certaines zones ou régions.

Il fallait tout aussi développer une série d’applications urgentes. Sous une pression positive, nous nous y sommes tous mis. Parfois, en une seule journée. Parmi ces applications, celles relatives à la gestion par le ministère de la Santé des appels téléphoniques d’urgence (20-20) et l’analyse du trafic des appels sur la ligne 190 afin de détecter des foyers de tensions. Mais aussi, l’équipement d’ambulances en GPS pour faciliter leur arrivée rapide auprès de patients à prendre en charge. D’autres applications concernent la collecte des dons via la Poste (18-18) et la répartition de la distribution des aides sociales.

Un confinomètre a été développé en application de base en handover traçant la mobilité, délégation par délégation. Elle permet de mesurer le niveau de respect du confinement. Et d’autres.

Stop Corona n’a pas été probant?

C’est vrai. Comme dans d’autres pays, à l’instar de la France. La traçabilité par Bluetooth est peu efficace. En soi, l’application n’est pas remise en cause. C’est son utilisation à grande échelle et par un grand nombre de personnes qui a fait défaut.

Quelle a été la contribution des opérateurs de télécoms?

Significative et à saluer. Le maintien du service à une haute qualité et le renforcement des centres de relation-client constituent en soi une contribution essentielle. Aussi, diverses initiatives ont été très rapidement déployées. Le forfait nocturne de 25 G à 10 DT, très utile, a été très apprécié. Des dons en cartes SIM, recharges et autres ont été offerts au ministère de la Santé.

Aussi, un accès gratuit aux plateformes de téléenseignement a été ouvert aux étudiants et aux enseignants.

Et les autres acteurs du secteur?

C’est une très agréable surprise ! Le secteur privé a été fantastique. Il n’en sera jamais félicité assez ! Des grandes entreprises aux toutes naissantes start-up, comme de nombreux acteurs secteur, tous ont immédiatement proposé leur soutien. Dans un même élan, ils ont fait montre d’ingéniosité et de proactivité. Nous y avons découvert beaucoup de richesses, de talents, d’innovations. Sous la pression de la pandémie et de ses suites, des applications qui auraient exigé des mois ont été finalisées dans des délais très courts. Pas moins de 200 idées pertinentes ont été générées. Parmi elles, 40 ont été validées et 10 retenues. Excellentes.

Il aura suffi de changer de méthode de travail, d’agir ensemble, sans contraintes, et surtout sans la lourdeur bureaucratique des appels d’offres, pour qu’on parvienne à d’excellents résultats et beaucoup plus vite. Je me dois de rendre un vibrant hommage à cette précieuse contribution solidaire.

