Décès de Me Yadh Ammar, une illustre figure du barreau, de l’université et de la société civile

Me Yadh Ammar est décédé dans la nuit du 8 au 9 août à Tunis, laissant l’impérissable souvenir d’un grand juriste, ténor du barreau de Tunis, pendant près de 47 ans, dirigeant au sein de l’UGET depuis ses années d’études à Paris, en plein mai 1968, et enseignant d’économie et de droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Tunis.

Affable, courtois, doté d’une fine intelligence, Me Yadh Ammar avait noué depuis longue date des amitiés solides avec des personnalités françaises des divers courant de pensée, ainsi que de hauts fonctionnaires des Nations-Unies, dans différentes commissions à Genève. Très jeune, le sera élu président de la section de Paris de l’UGET. De retour en Tunisie, en 1976, après avoir obtenu une maîtrise et un DEA en droit et en économie, à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il entame une carrière d’enseignant à l’université de Tunis et s’inscrit au barreau. Dans le même élan de son engagement militant, il rejoint le Syndicat des Enseignants de la Faculté des Sciences économiques et juridiques de Tunis, puis, en tant qu’avocat, le Comité de Direction de l’Union Internationale des Avocats et représentant de l'UIA auprès des agences spécialisées de l'ONU à Genève.

Sans cesse, Yadh Ammar développait une pensée lucide, indépendante et constructive, quant à l’avenir de la démocratie de la Tunisie, publiant sur Leaders des tribunes très pertinentes. Discret, courtois, d’un abord très agréable, il incarnait une grande maîtrise du droit, une intelligence vive pour aboutir aux meilleurs compromis, et un sens rigoureux pour défendre ses dossiers, toujours si bien argumentés.

Ses funérailles auront ce samedi 9 août 2025 après la prière d'El Asr, au cimetière Al Jallez, à Tunis.

Allah Yerhamou !

