Depuis le Canada, Karim Charrad et Walid Gharbi promènent en Tunisie leur spectacle Violon autour du monde (Vidéo et album photos)

Établi de longue date au Canada, Karim Charrad, enfant fidèle de la Marsa, est, à ses moments de plaisir, poète, parolier et acteur culturel très actif. Créateur d’événements et de festivals, il ne cesse de se déployer partout au Canada et cette année aussi en Tunisie. En duo avec Walid Gharbi, il a monté un spectacle musical varié intitulé Violon autour du monde. Ils viennent de terminer une tournée dans les festivals de la Manouba, Sbeitla, Hergla, Salakta, Kebili et Raoued, grâce au soutien du ministère de la Culture.

« C’est un voyage artistique envoûtant qui hypnotise son audience du début jusqu'à la fin, nous dit Karim Charrad. Avec un violon aux cordes ensorceleuses qui scintillent à chaque coup d'archet. Comme pour tout voyage, ça prend une boussole aux aiguilles illuminantes, un point de départ et un autre pour l'arrivée. Le voyage commence avec l'hymne du vivre ensemble paroles de Karim Charrad et musique du Maestro Walid Gharbi. Une belle composition originale. »

« Le point de départ est l'Amérique du nord, poursuit-il, avec la voix puissante et vibrante de Gabor Desmond Hegedus, l'artiste multi talents avec son violon et sa flûte aussi captivants que sa voix. Le voyage continue avec les choristes Yasser Bessadok, Karim Charrad et Haythem Kaaniche par des chants Andalous (Malouf), tunisiens et des Mouachahat soigneusement choisis et récités avec brio et avec une étonnante synchronisation. »

« Le milieu de la scène, décrit Karim, a été occupé par le Maestro de la musique indienne, l'étonnant Mushfiq Hashimi, un style de musique rarement écouté dans les festivals d'été tunisiens. Ce chant soufi- quawali emporte la foule dans une sorte de transe et une ambiance mystique particulière. Le fil conducteur entre tous ces tableaux est le violon magique du Maestro Walid Gharbi, le créateur du concept et le musicien qui est capable de créer cette expérience d'immersion musicale entre l'occident et l'orient. Notons la participation du musicien Majdi Jammousi au clavier et Francine Duquette à la coordination. »

En marge de cette effervescence, l'artiste plasticienne de renommée internationale Marie Claire Plante mélange les couleurs aux rythmes de la musique et s'inspire du décore de chaque festival visité. De la Mannouba, à Sbeitla, à Hergla, à Kébili, à Raoued et finalement à Salakta. Les artistes étaient fascinés par les paysages de notre pays, par l'accueil chaleureux des responsables des différents festivals et des délégués régionaux du Ministère de la culture.

Les artistes ont fait l'éloge de l'organisation dans les médias tunisiens ainsi que sur leurs pages sur les réseaux sociaux. Le président de l'association Nouvelle Cadence qui a parrainé le spectacle ainsi que toute l'équipe soulignent que l'objectif de la promotion de l'image de la Tunisie a été atteint grâce au travail de coordination du directeur de la coopération internationale du Ministère des affaires culturelles tunisien, Slim Doudech et des directeurs des festivals



