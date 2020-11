Huawei Tunisie: Nous continuerons à soutenir la Tunisie dans son saut technologique

Leader mondial d’infrastructures TIC et dispositifs intelligents, Huawei est aujourd’hui une référence en termes d’innovation technologique et opère dans plus de 170 pays et régions. Etablie en Tunisie depuis 1999, Huawei y emploie actuellement 150 personnes et travaille main dans la main avec les 3 opérateurs de télécommunications de la place.

Outre les produits TIC usuels, Huawei investit chaque année entre 10 et 15% de son chiffre d’affaires global dans la recherche-développement.Avec l’expansion de ses activités en Tunisie, Huawei a récemment promu l’un de ses meilleurs profils pour diriger la filiale Carrier Network Business Group CNBG en Tunisie, M. Lin Xinshuo



Après 14 ans de loyaux services, Lin Xinshuo, qui a rejoint Huawei en 2007 et travaillé dans les provinces du Jiangsu, de Pékin, de la Mongolie intérieure et du Hunan, est aujourd’hui le nouveau dirigeant de la CNBG, succédant à Adnane Ben Halima, promu à son tour au poste de vice-président des relations publiques pour la région méditerranéenne au bureau régional de Huawei North Africa.



Pour une première expérience en dehors de la Chine, Lin Xinshuo revient sur sa nomination à ce poste, son expérience et les ambitions de Huawei pour la Tunisie.



Interview de Lin Xinshuo nouveau directeur de Carrier Network Business Group (CNBG) en Tunisie

Pourquoi Huawei a décidé d’envoyer à Tunis un dirigeant de haut niveau ?

L’implantation de Huawei en Tunisie a commencé il y a un peu plus de vingt ans. Cette collaboration n’a cessé de se fructifier depuis. Après 14 ans de loyaux services en Chine, c’est tout naturellement que Huawei a décidé de me promouvoir au poste de Directeur de Carrier Network Business Group (CNBG) en Tunisie, et c’est aussi tout naturellement que j’ai accepté.

La Tunisie représente un environnement favorable pour les affaires qui peuvent être menées sereinement et efficacement aussi bien pour les entreprises tunisiennes que les entreprises étrangères implantées en Tunisie.

Le marché tunisien a la spécificité de se développer très rapidement. Le nombre, par exemple, d’utilisateurs de la 4G et des données mobiles ne cesse d’augmenter. Les besoins des consommateurs en réseau haut débit se développent de plus en plus vu l’urgence de travailler de chez soi, en plus de l’élargissement du marché.

Qu’a fait Huawei pour prévenir et maintenir le niveau des performances en télécommunications durant la pandémie? Est-ce que Huawei en particulier a quelques conseils à partager en se référant à son expérience ?

L’épidémie a eu un impact considérable sur le développement économique mondial. Huawei fonctionne toujours de manière saine et ordonnée. Notre retour d’expérience de la gestion de la crise pandémique en Chine nous a permis d’adapter nos solutions numériques de gestion de réseau. Ces solutions ont été adoptées avec les 3 opérateurs de télécommunications en Tunisie afin de maintenir un accès internet à toute la société tunisienne avec une bonne qualité de service. Nous avons également achevé la mise en œuvre du projet et l’optimisation du réseau comme prévu tout en assurant la sécurité des personnes contre les épidémies, afin que les utilisateurs puissent bénéficier de services de réseau de haute qualité à domicile.

De plus, la pandémie n’a fait qu’apporter des changements dans la routine des consommateurs. Pour assurer la continuité des activités, de nouvelles habitudes se sont installées telles que le télétravail et les cours en ligne. Les prestataires de services ont dû adapter leurs offres à la nouvelle demande des Tunisiens et principalement au niveau des plateformes les plus visitées. Cela pose de nouveaux défis à la bande passante du réseau des opérateurs et à la capacité de la plateforme à supporter des services simultanés.

Avec du recul, on peut dire aujourd’hui que cette épidémie est une sorte de stress-test complet dans le domaine des TIC. Les transporteurs doivent désormais construire un réseau flexible pour étendre rapidement la capacité face aux rafales de trafic afin d’assurer un fonctionnement stable du service. Lors de la construction du réseau, le chargement des logiciels est utilisé pour modifier dynamiquement la capacité globale du réseau afin de faire face aux pics et aux creux.

En 2020, Huawei a introduit le concept de nouvelles infrastructures, en intégrant la 5G, le Big Data, l’intelligence artificielle et d’autres technologies. Comment ces nouvelles technologies accélèrent-elles le développement de l’économie ?

Les nouvelles infrastructures influencent toute l’industrie de l’information. Il est vrai que la vitesse et la fluidité du réseau améliorent non seulement l’efficacité globale en termes de production, mais fournissent également une base pour l’innovation et le développement des solutions TIC. Mais ce n’est pas la 5 G qui va révolutionner le monde, mais une convergence technologique qui va d’abord se faire sentir dans les entreprises: le « cloud distribué », ou edgecomputing, c’est-à-dire le stockage et l’analyse des données au plus proche de l’utilisation et des besoins, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la robotisation ainsi que l’industrie des objets connectés. Toutes ces technologies vont se nourrir les unes des autres progressivement pour accélérer la maturité de l’industrie, amplifier les potentialités de la transformation digitale et réduire sur le long terme les coûts.

Côté opérateurs, la tendance est de passer progressivement d’un fournisseur de réseau unique à un opérateur de convergence fixe-mobile pour répondre aux exigences de l’expérience des consommateurs. Les packages de réseaux convergents sont devenus une option privilégiée dans plusieurs pays.

Quoi de nouveau dans la 5G comparée à la 4G ?

La 5G est la cinquième génération en matière de réseau de téléphonie mobile. Elle repose sur une technologie cellulaire à haut débit. Elle apporte une amélioration d’un facteur 10 par rapport à la 4G, tant pour le débit que pour le temps de latence. Le débit concerne la quantité de données. Le temps de latence désigne la rapidité de transit d’une donnée entre le moment où elle est envoyée et celui où elle est reçue.

A titre d’exemple, cette innovation pourra être utilisée commercialement pour le contrôle des appareils à distance, les vidéosurveillances dans le secteur industriel (mines, acier, ports, etc.) ou encore le secteur de la santé. A l’avenir, la 5G apportera beaucoup plus de valeur parallèlement à l’intelligence artificielle.

Comment se fera la transition vers la 5G en Tunisie ?

Le ministre des TIC a annoncé récemment que «le cahier des charges » pour le déploiement de la 5G sera prêt en 2021. Entretemps, des opérateurs vont mettre en place des pilotes, en attendant une attribution des licences et un lancement en 2022».

La construction du réseau 5G nécessite un examen complet de la capacité actuelle du réseau 4G, de l’écosystème de l’industrie des terminaux 5G, de la disponibilité des ressources de base et des exigences industrielles. La maturité, particulièrement des ressources 5G périphériques, détermine directement la progression du déploiement de la 5G.

Actuellement, la solution vocale des réseaux 5G nécessite toujours la prise en charge du réseau 4G. Les réseaux 4G et 5G coexisteront dans le futur. Par conséquent, la couverture du réseau 4G et l’expérience utilisateur dans les zones hotspot peuvent être améliorées de manière préférentielle. Nous commencerons en 2021 progressivement la construction d’installations périphériques 5G, telles que le support 5G, la consolidation de l’antenne du site et la mise à niveau de l’alimentation du site, pour préparer le déploiement ultérieur du réseau 5G.

Et pour la suite ?

Comme nous l’avons fait depuis ces 21 années de notre présence en Tunisie, nous continuerons à soutenir les opérateurs tunisiens, à offrir une meilleure expérience de réseau à la population et à appuyer la digitalisation des entreprises privées et publiques.