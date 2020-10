Pr Nissaf Ben Alaya choisie membre de la Commission Lancet Covid 19, à Columbia University (NY)

Une prestigieuse distinction scientifique internationale vient rendre hommage aux blouses blanches tunisiennes engagées dans la lutte contre le Covid-19. Pr Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) vient en effet d’être cooptée membre de la Commission Lancet Task Force COVID-19. Elle a été invitée à rejoindre cette nouvelle commission Lancet, en qualité de membre du groupe de travail portant sur les mesures de santé publique en vue d’endiguer la pandémie.

Pr Ben Alya est l’unique membre de la Task Force issue de la région l'Afrique du Nord et de l'Ouest et la région MENA. La Lancet de la commission COVID-19, dont le siège est à l'université de Columbia (New York), rassemble les principaux praticiens du monde entier sur COVID-19 et vise à comparer les expériences et à réprimer la pandémie.

« La Commission COVID-19 du Lancet a été créée pour aider l’accélération de la mise en place de solutions mondiales, équitables et durables à la pandémie". C’est ce qu’a déclaré le professeur Jeffrey Sachs, président de la Commission COVID-19.

Pr Ben Alaya participera notamment à un séminaire co-sponsorisé par the School of International and Public Affairs, the Earth Institute, et the Mailman School of Public Health. Il est co-organisé par les professeurs Scott Barrett, Jeffrey Sachs et Yanis Ben Amor.