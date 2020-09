Ahmed Ben Salah, un homme de conviction et d'action qui a droit à notre reconnaissance

Par Abdellatif Ghorbal - Si H'med Ben Salah fut un grand militant, un responsable syndicaliste et politique, et l'un des principaux bâtisseurs de la Tunisie. Homme de convictions et d'actions, il fut, à côté de Bourguiba l'un de ceux qui ont le plus marqué l'Histoire de la Tunisie des années cinquante et soixante, avant et au lendemain de l'indépendance. Il a été l'homme fort de cette époque et un acteur déterminant dans l'édification de l'Etat républicain naissant et dans la mise en application des plans de développement économique et social de la Tunisie et des Tunisiens. Partant du programme économique et social de l'UGTT de 1956, il met en application la politique des réformes de structures des années soixante dans le cadre du néo-Destour puis du PSD, sous la conduite de Bourguiba. Mais la politique socialisante de Ben Salah / Bourguiba est stoppée net en septembre 1969 par le Bureau politique du PSD. Ben Salah est limogé, condamné et mis en prison jusqu'en février 1973, date de sa fuite de la prison de Tunis par la frontière algérienne.

Fidèle à lui-même, à ses principes et à ses engagements, Ben Salah n'abdique pas. Il affirme dès avril 1973 sa détermination à poursuivre le combat politique, lors de sa première réunion politique depuis sa sortie de prison. Nous étions quatre militants autour de lui quelque part en Europe : Feu Slimane Doggui, Abdellatif Ghorbal, Hichem Moussa.... Ben Salah entame ainsi une nouvelle étape de sa vie politique en créant, avec les compagnons et les militants qui ont continué à le soutenir et à le suivre, le Mouvent d'unité populaire (MUP). Ce mouvement, né suite à la déclaration de Ben Salah en mai 1973, s'est constitué puis organisé principalement en France, en Tunisie, puis ailleurs, à l'étranger et dans le pays. Le développement et le rayonnement du MUP, tout au long des années soixante dix, ont conduit, une nouvelle fois, Ahmed Ben Salah et 27 de ses compagnons devant les juges, accusés de constitution d'organisation politique illégale et de complot contre la sureté de l'Etat. Ben Salah est condamné à huit ans de prison, les autres compagnons à des peines allant de six mois à huit ans de prison.

Qu'on partage ou pas ses idées, Ben Salah ne laisse aucun Tunisien indifférent. Jusqu'à nos jours, la Tunisie bénéficie des fruits des réalisations et des acquis structurels des années soixante.

Ahmed Ben Salah demeurera un personnage qui a marqué l'histoire de la Tunisie moderne. Il mérite que nous tous, y compris les hautes autorités officielles, lui rendions les hommages dus aux principaux leaders historiques du pays.

Allah yarhamou ! Toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et amis, à tous ceux qui l'ont connu, ou côtoyés, ou milité et agi avec lui ou sous sa conduite.

Abdellatif Ghorbal

Lire aussi

Décès d’Ahmed Ben Salah : le super-ministre de Bourguiba

Ahmed Ben Salah et l'expérience collectiviste en 570 pages

Un livre de Salem Mansouri: «Ahmed Ben Salah et son époque» ou l'itinéraire d'un ministre hors-norme

L'hommage de Chédly Klibi, à Ahmed Ben Salah

Convoqué par l'Instance vérité & Dignité, Ahmed Ben Salah refuse de se présenter