Santiago Zhang, DRH chez Huawei Tunisie: Repousser les frontières de la technologie au service de l’humain

Fondée en 1987, Huawei est un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’appareils intelligents. Le géant chinois est engagé à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté.

Dans une interview exclusive à Leaders, M. Santiago Zhang, directeur des ressources humaines chez Huawei Tunisie, a mis l’accent sur plusieurs points importants et a répondu à nos différentes questions: la culture de Huawei et son esprit d’innovation, les différents programmes du géant chinois pour aider et encourager les jeunes talents tunisiens, la stratégie de l’entreprise pendant la crise sanitaire pour que l’activité ne soit pas bloquée.

Quelle est la culture du travail chez Huawei ?

Nous recherchons la valeur profonde des personnes avec qui nous collaborons. En 1996, nous avons publié la Charte de Huawei, qui dit: «Les ressources peuvent être épuisées, seule la culture perdure. L’ingéniosité humaine est la créatrice de toutes les richesses. Huawei n’a pas de ressources naturelles sur lesquelles compter. Ce que nous avons, c’est le cerveau de nos employés. C’est notre pétrole, nos forêts et notre source d’inspiration».

Nous pensons que les personnes apportent plus de valeur ajoutée que la finance ou le capital. Elles forment le véritable avantage compétitif de l’entreprise et soutiennent sa croissance robuste à long terme.

Chez Huawei, se concentrer sur l’innovation nous permet de répondre aux besoins de nos clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, pour toujours plus de percées technologiques qui font avancer le monde. Notre ouverture à l’apprentissage et au perfectionnement fait de nous des éternels pionniers.

Nous travaillons également beaucoup avec des partenaires extérieurs, notamment des lauréats du Prix Nobel, des boursiers, des chercheurs et plus de 1 000 universités et instituts de recherche.

Huawei emploie combien de personnes en Tunisie et à travers le monde ? Pour quel genre de profils ?

Huawei compte plus de 194 000 employés. Elle est présente dans plus de 170 pays et régions, pour servir plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Ce qui est différent à Huawei, c’est que la société appartient à ses employés selon un plan d’actionnariat. Les employés sont les propriétaires et les contributeurs de la valeur de Huawei Company.

Nous possédons également une plateforme de recherche et développement (R&D) très développée, qui compte plus de 96 000 employés et dans laquelle nous investissons plus de 10% de notre chiffre d’affaires annuellement.

Le bureau de Tunisie compte environ 200 employés dans différents domaines, avec près de 78% d’employés tunisiens qui occupent différents postes techniques et de gestion.

Nous avons mis l’accent sur l’innovation en matière d’ingénierie et de solutions pour répondre aux besoins et aux défis des clients dans dans le domaine des infrastructures TIC, du Cloud, de l’AI (intelligence artificielle), de la 5G, de l’IOT et des appareils intelligents et ces efforts ont généré une grande valeur ajoutée et ont fait progresser l’ensemble du secteur de la technologie.

A travers plusieurs programmes comme ICT Academy et Seeds for the Future, Huawei développe les talents tunisiens. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce sujet ?

En Tunisie, nous avons plus de 50 universités TIC partenaires tant publiques que privées. Nous travaillons main dans la main à travers les formations, les certifications, les compétitions mondiales, etc. Ceci dans le but de combler le fossé des connaissances et des compétences en matière de TIC et pour répondre aux exigences du secteur. Depuis le début du programme, l’ICT Academy a permis la certification de 200 étudiants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Depuis l’année dernière, plus de 50 excellents diplômés et étudiants de différentes universités ont rejoint notre programme de stages dans ses différentes phases et beaucoup d’entre eux occupent maintenant de nombreux postes importants à Huawei ou ailleurs. Pendant la période de stage, notre entreprise assure une formation de qualité et de proximité avec des experts dévoués pour guider les étudiants et les jeunes diplômés car nous pensons que les plus brillants esprits peuvent développer des esprits encore plus brillants.

En outre, nous avons un programme culturel et éducatif appelé «Seeds for the Future». Ce programme combine une formation pratique et la possibilité d’apprendre auprès d’experts dans le domaine. En fournissant également une introduction à la langue et à la culture chinoises, le programme prépare les participants à des carrières sur un marché mondial de plus en plus interconnecté. Chaque année, une dizaine d’étudiants se rendent en Chine pour découvrir les nouvelles technologies et participer à différentes activités culturelles.

Pendant la crise du Covid-19, l’activité de Huawei ne s’est pas arrêtée. Quelles mesures de sécurité ont été prises au niveau de l’entreprise ?

Pendant la période épidémique, notre société a mis en place un plan de continuité des activités pour assurer le soutien aux clients et la garantie de la santé et de la sécurité du personnel.

Nos plans d’urgence couvrent une série de mesures de prévention et de contrôle, y compris la mise en place d’une équipe de réponse d’urgence dédiée à la prévention et au contrôle des épidémies, la réservation de matériel de prévention des épidémies et d’articles de protection personnelle, la réduction de la mobilité des employés, etc.

Nous avons des politiques complètes pour gérer tout type de menace et pour la gestion de la continuité des activités de Huawei.

Nous avons également assuré une communication régulière et ouverte avec les membres de l’équipe et les avons soutenus lors de formations spécifiques organisées par nos experts sur la santé psychologique et mentale en période d’épidémie.

En outre, nous avons organisé de nombreuses activités culturelles à distance, comme la célébration des anniversaires par vidéoconférence, les cérémonies de remise de prix, les activités de l’Aïd El Fitr...

Au sein de Huawei, nous pensons que la sécurité et le bien-être du personnel sont une ligne rouge.