Habib Ben Salha: L’orange a envie de s’ouvrir comme une fenêtre...

Les étoiles ont décidé de former un orchestre, en promettant de respecter les distances et même les nouvelles barrières. Elles vont donner, pour la planète confinée, le concert des fenêtres ouvertes. Elles se penchent sur les instruments célestes et, tout en accordant les fils fragiles, apparaissent et disparaissent, se retournent et allument tous les rectangles, carrés et d’autres chaînes encore, pour les regarder vivre du bruissement commun.

Des millions de mains bougent en même temps et forment des ondelettes immenses, afin que l’arc- en- ciel retrouve ses couleurs et même ses humeurs. Etre à l’embrasure du monde, le corps conquis, l’esprit mobile ; offrir du jour au noir de l’instant ; rattraper la perspective fuyante et semer à foison les lueurs d’espoir.

Les courbes sont maintenant plutôt plates et, pour une fois, les pieds plats corrigent la folie des flèches. La lune vient de pointer ; elle promet de gommer le noir absolu. Oui… ils et elles (les deux à la fois) vont certainement réorganiser le mois de Mai. Ne dit-on pas qu’en avril, n’ôtez rien, ni masque, ni fil et en Mai, faites ce qui vous plaît, dans les règles de la nouvelle poésie ? Elle, peu à peu, vous rendra le plaisir de marcher, l’envie de suivre les sentiers, la joie de retrouver les charmes indiscrets et même l’imprudence de partir en voyage.

On sait que la parenthèse devant tant d’attente n’a plus envie de se fermer. Rassurez- vous, les hirondelles se chargent de tout de ce qui grouille et promettent d’égrainer les longues semaines. Ouvrez vos guillemets. Nous sommes donc pareils, pas la peine d’exiger un brevet d’existence pour éviter le naufrage. Redonnez aux enfants leurs cartables, leurs plumes, leurs pinceaux ! Ils savent dessiner le cheminement des fruits. On aura tort de croire qu’il n’y aura plus de collusion entre le rouge et le noir, la paille et la faille, le jaune clair et le jaunet joueur. La terre est encore ronde, quant à l’esprit, il court après l’esprit. En attendant le retour des cerises, les oranges sont encore bonnes. Ce soir, vous allez dormir la fenêtre ouverte.

Habib Ben Salha