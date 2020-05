En direct de la ligne de front: Ces héros tous en blouses blanches (Album photos)

Tous se sont mis en blouses blanches. Du professeur agrégé au chef de service en passant par l’agent de propreté, le brancardier, la lingère, le cuisinier, l’électricien, le menuisier, l’éboueur : même uniforme, même galon, même combat. Dans cette chaîne humaine qui fait front au virus, chaque maillon compte pour sauver des vies. L’hygiène et la propreté sont à la base, le dévouement est le credo et la compétence, chacun à son niveau est gage de victoire collective. Métiers visibles et ceux invisibles : même cause, mêmes nobles valeurs.

L’engagement individuel et collectif est un acte de résistance contre le Covid-19, de solidarité avec les patients et leurs familles, de lutte pour que la respiration ne s’arrête pas.

Le volontariat prend valeur de patriotisme. Rare sont ceux qui, apeurés, ou par contraintes familiales pressantes, ont demandé la permission de rentrer chez eux. Presque tous demeurent sur le pont, avec courage et abnégation.

Risquer sa vie pour un salaire de moins de 1 000 D pour les agents de base, un peu plus pour les techniciens, et quelques centaines de dinars supplémentaires pour les médecins, les résidents, les assistants et les professeurs agrégés : la rémunération s’estompe derrière l’appel au front. Déjà l’Europe recrute à tour de bras médecins et autres soignants à des salaires alléchants et avec des conditions attractives. L’hécatombe qui vient de frapper le Vieux continent ne fera qu’accroître ses besoins et augmenter son offre. Difficile d’y résister et nul ne saurait blâmer ceux qui l’ont accepté. Ils font honneur à la Tunisie.

Ceux que Leaders a rencontrés dans les hôpitaux tunisiens, en cette pleine pandémie, sont ceux qui ont fait le choix de ne pas quitter le pays et de se dédier à la santé publique. Un engagement qui trouve tout son sens. Ils vivent la peur au ventre. La peur de manquer de tenues de protection, d’équipements, de respirateurs et de personnel. La peur aussi de subir une deuxième vague encore plus périlleuse, avec un déferlement de patients impossibles à prendre en charge ? Et la peur encore de perdre un proche sans pouvoir aller lui rendre un dernier adieu. Tripes nouées, ils gardent le sourire et irradie d’espoir.

Qui sont-ils ? Comment se sont-ils organisés en première ligne du front ? Dans quelles conditions travaillent-ils et s’autoconfinent-ils par la suite ? Et comment résistent-ils aux multiples chocs professionnels et personnels ? Il aurait fallu sillonner toute la Tunisie pour aller à leur rencontre, les écouter et leur rendre hommage. Restrictions de déplacements entre les régions obligent, nous avons choisi l’hôpital Abderrahmene-Mami à l’Ariana, érigé par le ministère de la Santé en hôpital référent pour le Covid-19, ainsi que l’hôpital Mahmoud-El Materi, tout proche, les deux devant former désormais un même pôle médical.

Grâce au Dr Jelila Ben Khelil, qui assure la liaison avec le ministère, l’équipe de Leaders a pu établir les contacts utiles. Si nous n’avons pas pu rencontrer tous les acteurs significatifs, nous avons obtenu des témoignages exceptionnels. En nous excusant auprès de ceux que nous ne pouvons tous citer, nous nous devons de remercier leurs collègues qui nous ont consacré beaucoup de leur temps précieux.

De son côté, notre photographe, Mohamed Hammi, a été autorisé à pénétrer à l’intérieur de l’hôpital, exception faite des pavillons hyperprotégés. Poussant plus loin ses reportages, il a accédé à d’autres hôpitaux de la capitale, rapportant des images insolites, haletantes, qui feront date.

(Dossier).

