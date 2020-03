Les Seychelles : Ce pays de cocagne (Album Photos)

Mahé - De l'envoyée spéciale de Leaders, Fatma Hentati. Un ciel bleu azur, une mer bleue turquoise et une végétation dense et harmonieuse offrent un contraste magistral avec des rochers et des variétés de palmiers et de cocotiers qui surplombent les longues plages de sables blancs des Seychelles.

115 ilôts affleurées au milieu de l’océan Indien au large de l’Afrique Orientale constituent l’archipel des Seychelles. Un véritable pays de cocagne comme on n'en voit plus «où l'on a tout en abondance, où la sécurité règne partout à telle enseigne que les maisons n'ont pas de portes et de la verdure à perte ce vue, des paysages préservés de toute construction humaine, des montagnes qui longent les 455 kilomètres de côtes de l’archipel qui font office de palissade.

Découverte au début du 16ème siècle (1501) par l’explorateur portugais Vasco de Gama, la république des Seychelles, véritable pays de cocagne, a réussi à préserver sa nature sauvage, sa faune et sa flore tout en y implantant des habitations modernes et écologiques ainsi que des routes sécuritaires dans les montagnes vertigineuses.

A l’ombre des palmiers, l’émergence des roches sur les plages de sables fins vient embellir un paysage déjà féerique. Ces rochers qui ne sont autre que des abris pour les tortues de mer naissantes. Rappelons que les Seychelles comptent aujourd’hui l’un des plus grands nombre de tortues de mer au monde et des tortues gérantes qu’on peut croiser un peu partout sur l’archipel. La doyenne des tortues géantes a été baptisée « Esmeralda » on dit qu’elle a 201 ans (elle est née en 1771).

Tout comme la végétation, les religions cohabitent en parfaite harmonie à Victoria, la capitale qui se situe sur l’ile principale de Mahé et compte 95 mille habitants. C’est dans une même rue qu’on découvre émerveillé une mosquée, un temple bouddhiste et une église catholique. « La république des Seychelles est une terre de paix et de cohabitation. Ici tout se fait naturellement, doucement et avec harmonie.Une qualité de la vie que même le coranovirus n'a pas osé troubler. «Les Seychelles sont les terres de tous ceux qui veulent y vivre » nous confie un seychellois.

Dans leur grande majorité, les seychellois sont le fruit du métissage entre les colons français et anglais et les esclaves d’Afrique. Au début du 20ème siècle, les Seychelles ont connu une grande vague d’immigration d’Inde et en général d’Asie, la population seychelloise a connu d'avantage de brassage. Une autre richesse que compte l’archipel en plus sa fiscalité avantageuse qui attire de plus en plus d’investisseurs et de fugitifs fortunés faisant des Seychelles un paradis fiscal.

Fatma Hentati