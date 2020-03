Décès de Berto Taïeb : un grand publicitaire tunisien à Paris, nous quitte

Une grande icône de la promotion des ventes et du marketing opérationnel disparaît, avec le décès vendredi à Paris de Berto Taïeb. Illustre Tunisien, ancien du Lycée Carnot (1967) et titulaire d’une maîtrise en gestion et marketing de Paris-Dauphine (1971), il a connu une carrière professionnelle des plus fulgurantes à la tête d’agences de com innovantes et prisées. Sa relation avec la Tunisie était restée très fortes, partageant son expérience avec différents grands groupes ainsi que l’Agence THCOM, présentant des communications lors de différents séminaires spécialisés, accueillant des stagiaires dans ses agences, apportant son soutien à ses compatriotes. Maitrisant parfaitement l’arabe littéraire, il s’est beaucoup intéressé aux chefs d’œuvres de la littérature tunisienne et arabe, se délectant de ce riche patrimoine.

S’ils ont réussi presque dans tous les domaines de par le monde, rares sont les Tunisiens qui ont fait une percée aussi remarquable dans l’univers de la communication, du marketing et de la publicité à l’étranger, comme Berto Taïeb. On lui doit le premier ouvrage sur les principes et les techniques de « La Promotion des ventes », publié chez Dunod en 1991, et sans cesse réédité, en guide de référence. Fruit de vingt premières années d’expérience, ce livre installe pleinement en pionnier une nouvelle spécialité qu’est devenu le marketing direct, la relation-client, la passion – dépit avec la marque, l’érotisation de cette relation et l’étiolement de sa flamme. Théoricien et praticien, Berto Taïeb allie concepts novateurs et meilleures pratiques, analyse du consommateur et études de cas.

Un pionnier

Dès le départ, Berto avait choisi la vente, comme objectif final de la communication. Après quelques débuts en agences à services intégrés, à la bonne école de Havas (1971 – 1974), puis Edi-Conseil, il décidera de fonder avec son co-équipier depuis Tunis, Pierre Cohen-Tanugi, l’agence Eccla (1991 – 2003). Douze ans durant, ils signeront les campagnes les plus pertinentes, lanceront les idées les plus avant-gardistes qui rivalisent avec celles développées aux Etats-Unis. SE succèderont ensuite les nouvelles aventures toujours sur le même registre, toujours avec la même verve d’innovation en sur mesure pour les entreprises et les marques. Ça sera alors Polygone Group (2005 – 2010), Good Shape (en 2010).

Rejoignant, en 1991, la puissante Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), alors dirigée par Jacques Bille, Berto Taïeb créera en chapitre et présidera l’Association des agences du marketing opérationnel, s’investira dans le Mondial de la Publicité Francophone et y apportera une substantielle contribution.

Taïeb était un Tunisien Taïeb (Bon)

La grande réussite parisienne et internationale ne grisera pas Berto Taieb. Tunisien, très Tunisien, il profitait du moindre moment de répit pour revenir dans sa terre natale, y entraînant sa douce moitié Madeleine, l’amour de sa vie et ses trois filles, prunes de ses yeux, mais aussi sa maman, ses frères et sœurs et ses neveux. Chaque retour sera alors un pèlerinage aux sources, une immersion dans les saveurs et odeurs d’antan, des retrouvailles avec ses nombreux amis, mais aussi servir. Rien plus au monde n’enchantait plus Berto que d’intervenir devant des étudiants, des

managers ou des chefs d’entreprise, leur parler de la marque, de ses enjeux et de son potentiel. Avec son sens pédagogique, ses cas pratiques et ses suggestions précieuses adaptées au contexte tunisien, il savait capter l’attention, inspirer et galvaniser les énergies.

Le marketing opérationnel doit beaucoup à Berto Taïeb en Europe et dans le monde, mais aussi en Tunisie où il en avait posé les premiers jalons, dès 1992. Son intelligence vive, son regard tendre et affectueux, ses montures toujours à une mode d’avance, son humour multilingue, sa générosité et sa passion pour la pub nous manqueront terriblement.

Adieu Berto ! Tu vivras en nous !

Taoufik Habaieb