Nabli : L’écosystème est-il capable de doter la Tunisie de gouvernants capables d’entreprendre la nécessaire transformation économique et sociale profonde ? (Album Photos)

En posant la question, il connaît d’avance la réponse, même si il se garde de l’avancer, tant elle est évidente. Mustapha Kamel Nabli ne se fait pas d’illusion. Intervenant lors de la table ronde de l’UGTT sur le bilan des neuf premières années de la révolution tunisienne, il rebondit sur l’analyse de Yadh Ben Achour au sujet de ce qu’il considère comme deux parcours parallèles : la liberté et la dignité. « La toute première question qu’on doit se poser, dira-t-il, c’est de nous demander pourquoi nous avons échoué dans l’accomplissement de la dignité des Tunisiens. C’est là le grand défi auquel nous devons faire face, sachant qu’en fait, la liberté et la dignité ne sont pas parallèles mais constituent un même cheminement, fondé sur une symbiose totale entre l’économique et le social. »

Nabli développera davantage sa pensée : « L’échec économique, souligne-t-il, n’est que l’expression de l’échec politique et de ses pratiques, une incapacité à gérer la chose publique, comme à prendre en charge les questions économiques et sociales. Les gouvernements successifs depuis 2011 ont montré leur inaptitude à assumer ce rôle, arguant de leur courte durée et de l’instabilité générale, ce à quoi pourraient s’ajouter le manque de détermination, d’expérience et de compétence. »

Mustapha Kamel Nabli, auteur du livre « J’y crois toujours», garde son optimisme, mais se laisse aller à la question fatale. « Si nous convenons tous que la Tunisie a plus que jamais besoin d’une révision radicale de son process économique et social, est-ce possible aujourd’hui, se demande-t-il, sous le régime politique actuel ? » Plus explicitement, il lancera en débat : « L’écosystème politique est-il capable de faire émerger une autorité politique capable d’activer un changement radical de la démarche politique, économique et sociale, qu’exige la Tunisie ? » That is the question !

