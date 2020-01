Sabri Bachtobji : Un illustre citoyen du monde, Hédi Annabi, « une icône des opérations onusiennes de maintien de la paix » (Album Photos)

Par Sabri Bachtobji, Secrétaire d'Etat chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères - Je souhaite exprimer à cette occasion nos vifs remerciements pour M. Diego Zorrila, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Tunis, et à l’Association Tunisienne pour les Nations Unies pour cette marque de considération à l’endroit de cette éminente personnalité tunisienne, à travers l’inauguration d’une salle portant le nom de Hédi Annabi.

Nous célébrons aujourd’hui la mémoire d’un « citoyen du monde » qui a fait de l’humanitaire une vocation et une passion. En effet, Hédi Annabi s’est initié à la chose internationale au sein du Ministère des Affaires Etrangères et a assumé, grâce à son talent et sa perspicacité, de hautes charges au sein de l’administration tunisienne en qualité de conseiller diplomatique du Premier ministre Hédi Nouira ou encore de PDG de l’Agence Tunis Afrique Presse en 1979.

Mais l’idéal humanitaire du personnage le destinait à un horizon plus large qui s’est concrétisé en intégrant l’Organisation des Nations Unies en 1981. Trente ans durant, Hédi Annabi a mis toute son habilité de diplomate et sa compétence de négociateur au service de la paix et de la stabilité dans le monde. Ce dévouement lui a valu une nomination aux avant-postes des missions sous-drapeau de l’ONU en Asie du Sud-est, au Cambodge, en Afrique et en Haïti.

Hédi Annabi était un homme d’action toujours prêt à prendre l’initiative face au surgissement des crises humanitaires partout dans le monde. Les crises qu’il a eu à gérer humanitairement, étaient nombreuses et souvent douloureuses. A chaque fois, il a fait preuve de la même énergie et du même esprit d’abnégation car il était convaincu qu’au désordre du monde il fallait un labeur inlassable.

Dix ans après sa disparition, le combat de feu Hédi Annabi est plus que jamais d’actualité. En effet, la prolifération des crises humanitaires aux quatre coins du monde nous interpelle et nous commande de continuer son œuvre.

La Tunisie, qui a accédé pour la 4ème fois à un siège non permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies à partir de ce mois, ne manquera pas de rendre hommage au travail de feu Hédi Annabi en prônant le multilatéralisme et en promouvant les valeurs de paix, de justice et de solidarité.

Avant de clore, je voudrais exprimer, encore une fois, au nom du Ministère des Affaires Etrangères, au nom de la Famille de Hédi Annabi ainsi qu’au nom du Gouvernement tunisien, notre grande appréciation pour cette louable initiative du Bureau des Nations Unies à Tunis, et pour cette marque de considération. Je voudrais enfin citer l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon pour qui Hédi Annabi « était une icône des opérations onusiennes de maintien de la paix ».

Il en restera ainsi et toujours dans nos cœurs et dans notre mémoire collective ici et partout ailleurs.

Sabri Bachtobji

