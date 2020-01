Chiraz Tlili, première femme ministre originaire de Kasserine

Economiste, énarque, et Commissaire du gouvernement à la Cour des Comptes, Chiraz Tlili, qui vient d’être nommée ministre de la Fonction publique et de la Lutte contre la malversation, marque une première dans l’histoire de la République. Elle est en effet la première femme ministre originaire de Kasserine et ce depuis l’indépendance. Un honneur qui lui échoit légitimement et constitue un hommage à toutes les femmes de la région.

La mission que lui confie le chef de gouvernement Habib Jemli n'est pas une sinécure. Moderniser la fonction publique et lui imprimer plus d'efficience est déjà une lourde tâche. Traquer la malversation et mettre en place les procédures d'anticipation pour l'endiguer est en soi une priorité nationale. Femme de poigne, rigoureuse et intègre, Chiraz Tlili y apporte toute son expertise acquise depuis vingt ans dans la prestigieuse institution de grande réputation qu'est la Cour des Comptes.

A 45 ans (elle est née le 20 juin 1974), titulaire d’une maitrise en Economie et Relations internationales de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de Tunis (1996), Mme Tlili est diplômée du cycle supérieur de l’ENA (1999). Polyglotte, elle maitrise parfaitement, outre l'arabe et le français, les langues anglaise et allemande. Derrière ce profil professionnel confirmé, se cache une grande mélomane, férue de musique arabe particulièrement, spécialisée dans le Qanun, appris à l'Institut supérieur de Musique.

Rejoignant depuis 1999 la Cour des Comptes, elle y a fait toute sa carrière jusqu’à y être nommée en avril dernier Commissaire du gouvernement. Tour-à-tour, elle a assuré des missions de contrôle, d’audit et d’évaluation dans divers secteurs, participant à des missions d’études auprès d’institutions sœurs (Algérie) et auprès de nombre de collectivités (La Ville d’Amman...) et d’organisations internationales (Unesco...), et chargée d’enquêtes dans divers dossiers. Riche d’une précieuse expérience, elle a assuré diverses sessions de formation dans les domaines de la comptabilité publique, des marchés publics et d’évaluation des procédures de transparence et d’intégrité, en plus de cours dispensés à l’ENA. Mme Tlili est l’auteure d’un guide pratique de formation des formateurs en leadership et communication avec les ligues des femmes électrices tunisiennes.