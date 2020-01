Exclusif - Le gouvernement Habib Jemli en pré-rôdage : suivez par l’image le premier exercice de team building (Album photos)

C’est le meilleur moment pour un futur gouvernement, moins fastidieux que le long débat d'investiture au Bardo, et moins solennel que la cérémonie de prestation de serment à Carthage. L’euphorie de l’annonce officielle des nominations monte au paroxysme avec la tenue de la première réunion de l’équipe. Habib Jemli était ravi d’y procéder vendredi après-midi, une heure seulement après avoir révélé la composition de son cabinet. Un à un, ministres et secrétaires d’Etat nominés commençaient à affluer à Dar Dhiafa, par leur propre voiture personnelle, sauf René Trabelsi, encore timide, curieux de connaître leurs nouveaux collègues et soucieux de s’imprégner des règles protocolaires.

Trois membres du gouvernement manquaient à l’appel : Khaled Sehili (Affaires étrangères), devant rentrer de Jordanie où il est ambassadeur, Mongi Marzoug (Industrie, Energie et Mines), établi en France, et Tarek Dhiab (Jeunesse & Sport), encore à Doha. Ils prendront l'avion dans les plus brefs délais.

Comme le premier jour à l'école, au lycée, à la faculté, chacun découvre les lieux et les personnages, cherchant des connaissances, essayant de se rassurer... L’officier du protocole les prend en charge et leur montre leur place de part et d’autre de la grande table rectangulaire. Habib Jemli ne tardera pas à faire son entrée. En capitaine d’équipe, il saluera d’une poignée de main chaleureuse chacun et chacune de ses nouveaux coéquipiers. Félicitations pour les nouvelles charges et remerciements pour les avoir acceptées, exposé des grandes lignes de son programme, explication du mode opératoire, avant de remettre à chacun, dès l’investiture de sa lettre de cadrage en feuille de route, et vifs encouragements.

« Parle pour que je te vois ! »

Le baptême du feu commence. Habib Jemli procèdera à un tour de table, les mettant tous à l’aise, et invitant chacun à s’exprimer, prêtant une oreille attentive à leurs propos. Les vétérans, comme Fadhel Abdelkéfi et René Trabelsi, déjà habitués, s’y sentent à l’aise. Ceux qui avaient appartenu à d’autres gouvernements, comme Hamel Gamra, Béchir Zaafouri ou Noureddine Kaabi, ou d’anciens députés, comme Lobna Jeribi, s’y exercent facilement. Quant aux nouveaux, ils feront de leur mieux, n’arrivant pas tous à contenir leurs émotions. Il les connaît pour les avoir « interviewés » un-à-un en tête-à-tête. Là, il s’agit de voir comment ils vont « jouer » en collectif. Première séance de team-building.

Le moment est magique pour le chef du gouvernement qui prend alors un statut de sélectionneur national et de coach à la fois. Il observe, jauge, note, réfléchit... Comme s’il cherchait la confirmation d’avoir fait le bon choix de la bonne personne, au bon poste. Plus encore, n’ayant pas encore décidé qui sera le porte-parole du gouvernement, Habib Jemli est également en première séance de casting, attentif à la diction, à la prestance, à l’argumentation, et à la capacité d’explication et de plaidoyer.

Peu après 19 heures, la séance est levée. Les nouveaux ministres et secrétaires d’Etat sont plus décontractés, soulagés. Ambiance alors d’une recréation où ils font plus ample connaissance et s’échangent les numéros personnels.

Et, Chahed, pendant ce temps...

Au même moment ou presque, non-loin de Dar Dhiafa, de l’autre côté de la banlieue nord, Youssef Chahed réunit dans un hôtel huppé, les membres de son gouvernement pour un dîner d’adieu et de remerciements. On est déjà entre « anciens ». Emotion.

Le lendemain, vendredi matin, Chahed appellera certains nouveaux ministres pour les féliciter.

Ainsi va la vie. L’Etat continue.

T.H.

