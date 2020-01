Qui est Nabha Bessrour, nommée ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance

Elle avait fait un passage remarqué à la tête de la CNAM, en 2012. Nabha Bessrour qui dirigera désormais le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, s’est distinguée au sein de la haute administration tunisienne, occupant des postes clefs. Titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration, elle détient également un diplôme de l’Ecole Supérieure du Trésor en France et d’un MBA de la South Mediterranean University. Mme Bessrour a entamé sa carrière en 1987, en tant que Conseiller des Services Publics au Ministère des Finances (Direction Générale de la Comptabilité Publique), avant d’opter pour le Premier Ministère, pour rejoindre -suite à un concours- le Corps de Contrôle Général des Services Publics.

Au sein de cette instance en charge du contrôle des structures de l’appareil administratif et financier de l’Etat, et d’évaluation des politiques publiques de celui-ci, elle a évolué en s’échelonnant entre 1988 à 2002, du grade de Contrôleur Adjoint ( rang de chef de service) au grade de Contrôleur Général des Services Publics avec rang et prérogatives de Directeur Général d’Administration Centrale. Elle a pu acquérir alors de solides compétences en matière de gestion et audit des aspects de gouvernance de départements ministériels, d’entreprises publiques ou à participation publique, et d’ établissements administratifs (collectivités locales, représentations diplomatiques… ) d’une part ; et d’évaluation des politiques publiques notamment sanitaires et sociales ( Programme de Réforme Hospitalière, Coût et Financement des Soins, Politique des Médicaments , Système National d’Assurance Maladie, l’Approche par Compétences en Formation Professionnelle…) , d’autre part. Tout en bâtissant tau long de cette expérience un vif intérêt pour la qualité, les systèmes d’information, et les nouvelles technologies, elle a toujours été engagée dans les processus de transparence et de partage de l’information par tous, professionnels comme usagers.

Toujours au Premier Ministère, Mme Besrour a été chargée de 2002 à 2004 au sein du Corps des Contrôleurs d’Etat, de l’encadrement de Contrôleurs d’Etats officiant auprès des Etablissements Publics de Santé relevant du Ministère de la Santé Publique, département qu’elle a intégré suite à sa nomination-fin 2004- en tant que Directeur Général de l’Hôpital Universitaire Mongi Slim la Marsa.

Durant cette fonction qu’elle a assurée jusqu’en 2009, elle a entamé avec le soutien d’une équipe médicale, paramédicale et gestionnaire, une démarche qualité visant l’amélioration des prestations sanitaires par la rationalisation des ressources disponibles, période couronnée par sa nomination- fin 2009- en tant que Chargée de Mission auprès du Ministre de la Santé Publique, Directeur Général de l’Unité de Gestion du Programme de Mise à Niveau du Secteur Public de Santé.

Au sein du même département, elle a été également chargée- en 2010- de la Direction Générale de l’Agence Nationale du Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (ANCSEP) s’initiant aux mécanismes de veille mis en œuvre pour la préservation de la santé du citoyen, et en 2011, chargée de la Direction Générale des Structures Sanitaires Publiques.

En marge de ses activités professionnelles, elle a été membre actif dans diverses commissions de réflexion et conseils délibérants dont principalement :

• Présidente du conseil d’administration de L’EPS Aziza Othmana

• Membre au conseil d’administration de la CNAM

• Membre au conseil d’administration de la SIPHAT

• Membre au conseil d’administration de la Pharmacie Centrale de Tunisie

• Membre à la Commission Nationale de Qualité- Premier Ministère-

• Membre à la Commission Nationale de la Productivité

• Membre au conseil d’administration du Réseau Mère et Enfant de Francophonie-Canada-

• Membre du Réseau Economique des Systèmes de Santé Maghrébins

Enseignante vacataire, encadreur de mémoires de fin d’études supérieures, et auteur de plusieurs contributions écrites et orales dans les manifestations et colloques scientifiques.

Initiatrice et facilitatrice de l’organisation d’actions avec partenaires tunisiens et étrangers (actions de sensibilisation contre le tabagisme en milieux professionnels et éducationnels, jumelage avec hôpitaux étrangers…) ; et d’actions intra & extraprofessionnelles pour l’humanisation des services de soins, le don d’équipements médicaux…

Elle est mariée et mère de deux enfants.