Frida Dahmani, une journaliste talentueuse nous quitte

Sa véritable passion, c’est le journalisme. Frida Dahmani qui s’est éteinte mercredi 25 mars 2026, s’y accomplira pleinement. Elle saura donner à son don naturel pour l’écriture, la rigueur de l’investigation et l’éthique de la mission. Rapidement, elle gagnera le respect de ses confrères et consœurs, et arrachera sa place au sein du Groupe Jeune Afrique (JA).

Frida avait fait des choix très difficiles: le journalisme en profession, JA en média, et correspondante à Tunis en position. Avec courage, talent et patience, elle y réussira. Elle y ajoute un professionnalisme sans concession et une discrétion sans mise en avant. Furtivement, elle nous quitte, lâchant prise. Elle laisse un grand souvenir. Celui d’une excellente journaliste.

