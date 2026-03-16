Hachemi Nouira: Un journaliste épris de libertés

Le journalisme était pour lui une mission d’exigence et de rigueur. Hachemi Nouira, ancien rédacteur en chef du quotidien Assahafa, a consacré à sa profession et à la défense de la liberté de presse toute son énergie. Décédé le 6 février 2026 en plein congrès sur l’information arabe à Riyad, il aura ainsi livré son dernier combat. Ses études de droit le destinaient à une carrière de juriste, mais c’est le journalisme qui le séduira. Il s’adonnera à ses divers genres, privilégiant l’analyse politique, et s’investira dans l’action syndicale journalistique en Tunisie, dans le monde arabe et à l’international.

«Nous saluons la mémoire d’un journaliste et analyste politique de premier plan, déclare Zied Dabbar, secrétaire général du Syndicat national des journalistes tunisiens. Il a été l’une des figures professionnelles et syndicales ayant contribué de manière décisive à l’ancrage du journalisme organisé en Tunisie, et au renforcement de la présence du Snjt aux niveaux arabe et international».

«Hachemi Nouira a consacré plusieurs décennies à la promotion d’un journalisme indépendant, professionnel et responsable, dans un contexte souvent marqué par les pressions politiques et les atteintes aux libertés publiques en Tunisie», souligne pour sa part la Fédération internationale des journalistes dont il sera membre.

