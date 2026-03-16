Espérance – Al Ahly : une victoire précieuse dans un duel sous haute tension (Album photos)

Dimanche soir, le stade Hammadi Agrebi de Radès a été le théâtre d’un nouveau chapitre de la rivalité continentale entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le club égyptien phare Al Ahly. Dans une ambiance enthousiaste, digne des grandes affiches africaines, les Sang et Or se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), prenant une option avant le match retour au Caire.

Dès le coup d’envoi, le ton est donné : engagement physique, rigueur tactique et prudence des deux côtés. Conscientes de l’enjeu, les deux formations privilégient d’abord la maîtrise et la discipline défensive. Les occasions franches se font rares, tant les blocs sont compacts et les espaces difficilement exploitables. Al Ahly tente de poser son jeu et de monopoliser le ballon, sans parvenir à réellement inquiéter une défense espérantiste bien organisée.

L’Espérance, de son côté, mise sur des transitions rapides et l’appui de son public pour faire la différence. Mais il faudra attendre la seconde période pour voir le match basculer. À la 73e minute, un penalty est accordé aux Tunisois, dans une atmosphère tendue et contestée par les joueurs adverses. Mohamed Amine Tougaï se charge de la transformation et ne tremble pas, offrant à son équipe l’unique but de la rencontre.

La fin de match est marquée par une intensité croissante. Al Ahly pousse pour revenir au score, mais se heurte à une défense solide et à un collectif discipliné. Les débats se durcissent, les protestations se multiplient, et la tension atteint son paroxysme dans les dernières minutes, sous les yeux d’un public incandescent.

Au coup de sifflet final, l’Espérance sportive de Tunis peut savourer une victoire précieuse, obtenue au terme d’un match fermé et tactique. Si cet avantage reste fragile, il témoigne de la capacité des Tunisiens à répondre présents dans les moments décisifs.

Rien n’est toutefois joué. Le match retour, au Caire, s’annonce déjà comme une bataille tout aussi intense, où chaque détail comptera. Dans cette confrontation entre deux géants du football africain, le suspense reste entier.