RSE : Focus sur la pratique des métiers de justice et des institutions d’arbitrage (Album photos)

La Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international vient de mettre en débat la responsabilité sociétale de l’entreprise, avec la participation d’experts, doyens et praticiens du droit et de l’économie. C’était à l’occasion de la cinquième édition des rencontres euro-méditerranéennes entre les universités de Tunis El Manar, Toulon et Sidi Ben Abdallah de Fès qui s‘est tenue à Hammamet le 13 février 2026, en la présence des représentants de l’ALECSO, de l’UTM, de la FDSPT. Des partenaires de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial ont pris part à ces débats.

Mme Najet Brahmi, titulaire de la Chaire et directrice scientifique du colloque pour la partie tunisienne, a donné le coup d’envoi en saluant les efforts conjugués par les organisateurs et les différents partenaires. Les représentants de l’ALECSO, de l’UTM et de la FDSPT ainsi que les partenaires de la Chaire se sont succédés à la tribune.

La séance inaugurale a été couronnée par la signature de la Chaire ALECSO pour l’arbitrage commercial international représentée par sa directrice Mme Najet Brahmi, de trois protocoles d’accord avec des institutions prestigieuses à l’échelle arabe et international qui sont respectivement :

1- Le laboratoire du droit privé de l’Université Paris 12 Créteil représenté par son directeur Mr le Doyen Laurent Gamet.

2- Le centre CAWTAR pour la formation de la femme arabe représenté par sa directrice exécutive Mme la Professeure Soukaina Bouraoui.

3- La Chaire ALECSO pour le renforcement de la santé et la qualité de la vie représentée par son directeur exécutif Dr Mohamed Dahchen Younes.

Mme Najet Brahmi a ensuite invité les participants à suive les travaux du colloque qui se sont déroulés tout-au-long de la journée avec une interaction remarquable entre les participants, les experts, les intervenants, les conférenciers et les modérateurs.

Au cours de la cérémonie de clôture des attestations ont été remis aux participants et des tableaux de remerciements aux experts intervenants.



