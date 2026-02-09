Du marketing au gaming: une nouvelle façon de séduire

Par Hajer Zorgati. Docteure en Marketing - Aujourd’hui, capter l’attention du consommateur est devenu un véritable défi. Entre publicités répétitives, notifications continues et promotions à la chaîne, nous avons appris à ignorer ce qui ne nous touche pas. Pourtant, certaines marques réussissent à se démarquer en proposant quelque chose de différent: un jeu.

Quand les marques nous font jouer… et que nous aimons ça!

Tourner une roue, relever un défi, cumuler des points ou débloquer une récompense… ces mécaniques, issues de l’univers ludique, s’invitent de plus en plus dans le marketing et dans notre quotidien de consommateurs.

Et si le marketing ressemblait de plus en plus à un jeu? Ce phénomène porte un nom: la gamification. Mais s’agit-il d’un simple effet de mode ou d’un véritable levier pour créer l’engagement du client et créer une relation durable client – marque?

A travers la gamification, les marques transforment leurs interactions avec les consommateurs en expériences ludiques et engageantes. Une stratégie qui ne se contente pas de divertir, mais qui redéfinit en profondeur la relation client – marque.

Quand le jeu sort de l’écran!

Le gaming ne se limite plus aux consoles ou aux ordinateurs. Ses règles: compétitions, plaisir, progression, gain, sont désormais intégrés dans des contextes non ludiques, notamment en marketing. C’est le principe de base de la gamification: utiliser des éléments de jeu dans des situations qui n’en sont pas à l’origine.

Mais il ne s’agit pas de transformer le client en joueur professionnel, mais plutôt de rendre son expérience plus stimulante et agréable. Une application de fidélisation client proposant des défis, une marque qui offre des badges symboliques, un site web qui valorise la progression des utilisateurs, sont des formes de gamification que nous rencontrons au quotidien.

La gamification: jouer pour mieux s’engager

La gamification consiste à intégrer des éléments de jeu dans des situations du quotidien, là où l’on ne s’entend pas forcément à jouer. Pour les marketeurs cela signifie transformer une interaction classique - visiter un site web ou une page Facebook, consulter une application, profiter d’une promotion - en une expérience ludique et interactive. Pourquoi ça marche ? Parce que le jeu fait appel à des ressorts universels : le plaisir, la curiosité, la surprise, l’envie de gagner. Même sans récompense exceptionnelle, le simple fait de participer crée une émotion positive. Et cette émotion est précieuse pour les marques.

Du consommateur passif à l’acteur engagé

Contrairement au marketing traditionnel, qui s’adresse à un consommateur passif, la gamification transforme celui-ci en acteur à part entière de l’expérience. Avec la gamification, le consommateur ne subit plus le message : il joue, interagit et s’implique. Il devient un acteur de l’expérience, et non plus un simple spectateur.

L’engagement client ne se limite pas à l’acte d’achat. Il englobe l’ensemble des interactions entre un consommateur et une marque. La gamification permet justement de créer une relation durable, bien au-delà de la transaction. La logique de la gamification transforme une action même banale en expérience valorisante.

La gamification favorise aussi la fidélité. Un client engagé émotionnellement est plus enclin à revenir, à recommander la marque et à s’y identifier. Le jeu crée un sentiment d’appartenance, parfois même une communauté autour de valeurs partagées.

Les recherches marketing montrent que ce type d’interaction améliore nettement la manière dont les consommateurs perçoivent une marque. Celle-ci est jugée plus moderne, plus innovante, plus jeune. Le jeu humanise la relation et donne l’impression que la marque cherche à divertir, et non uniquement à vendre.

Du simple divertissement à l’expérience immersive

Avec le développement des technologies numériques, la gamification prend des formes de plus en plus immersives. En effet, à l’ère de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des expériences interactives en ligne, le consommateur n’est plus spectateur, mais acteur ou encore un conso-acteur.

Aujourd’hui plusieurs marques font recours à différents types de jeux, des parcours interactifs ou des expériences narratives où le client influence le déroulement de l’histoire. Cette immersion renforce l’impact émotionnel et rend l’expérience mémorable.

Toutefois, le succès de la gamification ne repose pas uniquement sur la technologie. Un jeu mal conçu ou sans cohérence avec l’identité de la marque peut produire l’effet inverse. L’objectif n’est pas de jouer pour jouer, mais de donner du sens à cette expérience.

Des limites à prendre en compte



Certes la gamification séduit de plus en plus de clients, mais elle n’est pas une solution miracle. Tous les clients ne réagissent pas de la même manière aux mécanismes du jeu. Certains cherchent le plaisir alors que d’autres cherchent la simplicité.

De plus, si les récompenses deviennent prévisibles ou que les défis perdent leur intérêt, l’engagement diminue. Les marques doivent donc trouver le juste équilibre entre divertissement et utilité.

Enfin, la transparence reste essentielle. Le consommateur doit comprendre pourquoi il joue et ce qu’il gagne réellement.

Vers un marketing plus ludique et plus humain

Le passage du marketing à la gamification traduit une évolution profonde: celle d’un marketing centré sur la relation et orienté client. Les marques intégrant le jeu, cherchent à vendre mais aussi à créer une expérience favorable, mémorable et engageante.

La gamification enrichit les stratégies marketing traditionnelles et ouvre la voie à un marketing plus interactif, plus émotionnel et plus proche des consommateurs modernes en répondant mieux à leurs attentes et les séduire durablement.

Hajer Zorgati

Docteure en Marketing

FSEG Sousse, Université de Sousse - Tunisie





