Ooredoo Music Fest by OPPO 3.0: Un succès éclatant à Sfax

Ooredoo a clôturé avec brio la 3ᵉ édition du Ooredoo Music Fest by OPPO, organisée cette année au cœur de la ville de Sfax. Plus de 7 000 spectateurs ont répondu présents pour vivre l’une des expériences artistiques et technologiques les plus marquantes en Tunisie.

Ce festival a offert un spectacle exceptionnel sur une scène monumentale aux standards internationaux, où musique, lumières, technologies de pointe et show holographique se sont harmonieusement mêlés, plongeant le public dans une expérience visuelle et sonore inoubliable.

Particularité de cette édition : elle a été gratuite et ouverte à tous, soulignant l’engagement de Ooredoo à rendre la culture et le divertissement accessibles au plus grand nombre. La soirée a également été marquée par la distribution de nombreux cadeaux et par une forte interaction avec le public, qui a contribué à créer une ambiance conviviale et festive.

Le point culminant de l’événement fut le spectacle tant attendu « Ragouj », réunissant plus de 120 artistes tunisiens dans une performance grandiose, reflétant toute la richesse et la diversité de la scène culturelle tunisienne.

À cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré: «Le succès de cette 3ᵉ édition à Sfax reflète notre volonté d’aller à la rencontre de tous les Tunisiens, dans toutes les régions. Nous avons voulu offrir au public une expérience gratuite, unique et immersive, car nous croyons que la vie est plus belle lorsqu’elle est vécue ensemble, au rythme de la musique et sous le ciel de la Tunisie.» De son côté, Mohamed Challouf, le directeur commercial de OPPO a affirmé: «Notre partenariat avec Ooredoo dans ce festival illustre notre conviction commune que la technologie peut sublimer la culture et le divertissement. Nous sommes fiers d’avoir contribué à une expérience inoubliable qui a su allier innovation et créativité artistique.»

Forte de ce succès, Ooredoo donne déjà rendez-vous à son public pour une 4ᵉ édition encore plus surprenante et innovante, afin de poursuivre sa mission : connecter les Tunisiens à des expériences uniques, où l’art et la technologie se rencontrent.

