Vient de paraître - Paix en Palestine: Analyse du conflit israélo-palestinien de Mohamed Nafti

Ni un manifeste, ni un simple réquisitoire, le nouvel ouvrage de Mohamed Nafti, intitulé «Paix en Palestine, Analyse du conflit israélo-palestinien», une œuvre d’analyse historique, géopolitique et critique. Fruit de plusieurs années de travail, son ambition est claire : faire entendre une vérité souvent occultée, réinscrire la lutte palestinienne dans la longue durée, et interroger les responsabilités globales dans la perpétuation du conflit.

Dans un style à la fois rigoureux et accessible, Mohamed Nafti revisite les grandes étapes de l’histoire du Proche-Orient, du XIXe siècle à nos jours, en replaçant le drame palestinien dans le contexte plus large de la colonisation, des nationalismes concurrents, et de la recomposition du monde arabe.

Le livre est structuré en chapitres chronologiques et thématiques à savoir:

• L’émergence du sionisme au croisement des idéologies religieuses, nationalistes et coloniales;

• La conquête de la Palestine sous mandat britannique et les premières révoltes arabes;

• La guerre de 1948 et la naissance d’Israël, vécue par les Palestiniens comme une catastrophe;

• Le rôle ambivalent des régimes arabes, souvent plus préoccupés par leur survie que par la cause palestinienne;

• L’implication croissante des puissances occidentales, notamment des États-Unis d’Amérique;

• Enfin, une histoire méconnue et détaillée de la résistance palestinienne, de ses courants, de ses fractures, et de sa résilience.

Une lecture politique et humaine

Ce livre assume une lecture engagée du conflit, sans verser dans le manichéisme. Mohamed Nafti ne cherche pas à flatter les idées reçues, mais à restituer la complexité des faits, en confrontant les narratifs occidentaux, arabes et israéliens. Il s’appuie sur une documentation abondante, mêlant archives, discours politiques, références historiques et lectures critiques.

Le titre, «Paix en Palestine», agit comme une énigme volontaire. Cette paix n’est qu’une illusion, un mirage. Elle se limite à la première lettre du mot qu’on prononce de la même façon mais qui renvoie à des mots essentiels et lourds de sens : Persécution, Pogroms, Promesses, Partage, Papers, une Paix introuvable, vidée de son sens, sans cesse promise et jamais réalisée. Le sous-titre, «Analyse du conflit israélo-palestinien» constitue l’essentiel de l’œuvre. Cette analyse est nécessaire aussi bien pour comprendre la nature du conflit que pour concevoir sa résolution. D’autre part, elle souligne l’ambition de l’auteur: briser le silence, redonner de la chair aux faits, replacer le conflit dans ses vraies dimensions. Le livre se veut un acte de mémoire et de justice.

Paix en Palestine

Analyse du conflit israélo-palestinien

de Mohamed Nafti

Editions Leaders, Juin 2025, 176 pages, 35 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn