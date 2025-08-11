Dans le cadre de l’initiative internationale "Le Pacte Bleu" lancée par le Groupe QNB, QNB Tunisia a organisé une série d’activités de sensibilisation à l’importance de la protection de l’environnement marin, dédiées aux enfants des collaborateurs de la banque.

Placée sous le thème "Les Petits Gardiens de la Mer", cette action vise à éveiller dès le plus jeune âge une conscience écologique, à travers des ateliers ludiques et créatifs conçus pour stimuler l’imagination des enfants tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux marins.

Encadrés par des spécialistes de l’association "Abysse Plongée", les enfants ont participé à des activités éducatives et artistiques, réalisant de magnifiques œuvres inspirées du monde marin. Ces moments de partage ont permis d’explorer, de manière pédagogique, les défis liés à la préservation des océans et à la protection de la biodiversité marine.

Le point fort de l'événement fut la signature symbolique du Pacte Bleu par les enfants, marquant leur engagement à adopter des gestes simples mais significatifs pour la sauvegarde de l’environnement marin. Par ce geste, ils deviennent de véritables ambassadeurs de demain, porteurs d’un message fort en faveur de la planète.





