Les voitures électriques en Tunisie: est-ce un avenir prometteur ?

Par Hiba Zouaghi - Le développement des Voitures électriques dans le monde a connu une croissante spectaculaire. En 2023, 14 millions de véhicules électriques VE ont été vendus à travers le monde ce qui représente près de 20% de la vente mondiale des voitures.

Qui est derrière tout cela?

La Chine est le premier pays producteur de voitures électriques (VE) avec plus de 100 usines spécialisées en industrie automobile électrique.

En 2023, la Chine a ressorti 100 modèles de VE, c'est presque une voiture électrique tous les 3 jours.

Si nous comparons la Chine avec d'autres pays, connues depuis des décennies dans le développement de l'industrie automobile, comme les Etats Unis d'Amérique et l'Allemagne, ces derniers ne comptent aujourd'hui qu'une dizaine d'usines.

Ce qui est même remarquable en Chine, c'est qu'ils ont même différencié les voitures électriques des voitures utilisant des carburants fossiles à travers leurs plaques d'immatriculation. Les VE sont présentées par des plaques de couleur verte, pour dire que ce sont des voitures propres, amies de la nature avec zéro émission. Par contre, les voitures à carburant sont présentées avec des plaques de couleur bleue.

Fig. Photo d’une plaque d’immatriculation d’un véhicule électrique fabriquée en Chine

Le pays encourage même à la vente des VE. Il est en tête de la liste avec plus de 60% des voitures vendues aujourd'hui et qui sont des voitures électriques, en comparaison avec l'Allemagne 15%, l'Angleterre 11% et les États-Unis d'Amérique avec 7% des voitures vendues.

Les voitures électriques les plus connues dans le monde est d'origine chinoise. Il s'agit du modèle BYD (Build Your Dream). Plus de dix millions de voitures sont fabriquées jusqu'à aujourd'hui et exportées à plus de 70 pays à travers le monde, dépassant ainsi la première marque de voitures électriques Tesla.

Revenant un peu en arrière afin de comprendre comment l'industrie automobile de BYD s'est développée?

Il est incroyable de croire que cette industrie a vu le jour en 1995 avec les batteries téléphoniques. Ceci voulait dire que les premières batteries des marques de téléphone les plus connues à cette époque, Nokia et Motorola, provenaient de cette même usine.

Mais comment, ils ont pu développer le secteur pour devenir les premiers producteurs et exportateurs de voitures électriques à travers le monde?

Tout d'abord, la Chine travaille depuis des décennies avec le principe d'amélioration continue. Afin d'avoir des résultats remarquables, il est important d'avancer à petits pas chaque jour. En appliquant ce principe, Wang Chuanfu, le fondateur de BYD a investi 300 mille dollars en 1995, pour atteindre plus de 83 millions de dollars de vente en 2023 dont 7 billions sont investis dans le développement et l'amélioration continue. En plus, ce cette industrie compte plus de 1 million d'employés. Rajoutant à cela le nombre de voitures fabriquées par heures qui s'élève à 70 voitures VE. Imaginez une voiture fabriquée toute les 51 secondes. C'est tellement incroyable ! Les chiffres sont tellement énormes dans un secteur à qui on doutait il y a quelques années.

Si nous comparons cette marque avec une marque provenant d'un pays voisin, la remarquable TOYOTA japonaise, ces employés ne comptent que le 1/3 des employés de BYD.

Il est également à mentionner que les batteries de la voiture électrique TESLA sont des batteries chinoises de BYD qui sont exportées vers les Etats-Unis.

Comment la Chine a pu arracher sa place dans l'industrie automobile VE dans si peu de temps ?

Tout d'abord la vitesse d'une VE qui peut atteindre 375km/h en 3 secondes seulement. Puis, le prix de vente de cette marque qui intéresse les utilisateurs de toutes les catégories. Ce qui la met en tête avec des prix concurrentiels allant de 10 mille à 230 mille dollars pour les voitures électriques de sport, mais reste encore concurrentiel au prix de vente des véhicules à carburant.

L'une des contraintes des voitures électriques est la puissance de la batterie. En 2012, les batteries des VE pouvaient supporter uniquement 180 km, et depuis plusieurs améliorations ont été apportées. Nous parlons aujourd'hui de 840 km avec une seule recharge. La Chine a également travaillé sur les améliorations reliées à la sécurité au niveau des batteries en particulier ainsi qu'au véhicule de manière générale.

Les industries automobiles VE travaillent également sur le temps de recharge des batteries qui a atteint 100km pour 5 minutes de recharge. Aujourd'hui, il existe des bornes de super-recharge en Chine, comme pour les téléphones portables, ayant atteint 500km pendant 10 minutes seulement.

Il existe même des bornes d'échange de batterie rechargées contre des batteries vides en un temps record de 3 minutes.

Est-ce concurrentiel pour que la voiture électrique prenne place d'un véhicule à carburant?

Le développement de l'industrie automobile VE en Chine a engendré en 2023, un phénomène qui n'a pas eu lieu depuis une cinquantaine d'années depuis le début du développement de ce pays. Il s'agit de la diminution de la consommation de carburant consommé par les voitures de 800 millions de barils.

Croyant au développement de l'industrie automobile VE, plusieurs autres entreprises ont touché ce secteur comme la marque HUAWEI, l'industrie la plus connue dans le monde à travers l'industrie de communication. Cependant, le prix de vente reste élevé en comparaison avec d'autres marques.

De plus, même le premier exportateur de pétrole dans le monde, a investi aujourd'hui dans la fabrication des voitures électriques depuis 2022. Il s'agit de l’Arabie Saoudite.

Dans la ville économique du roi Abdullah, une usine de surface 1 million de mètres carrés a vu le jour en plein désert, il s'agit de la marque (SIR سير) qui veut dire rouler en arabe. La capacité de production des VE 100% saoudienne est estimée entre 150 à 170 mille voitures.

Même ce pays, ayant cru un jour que les énergies fossiles sont la source de toute énergie, a changé de la stratégie pour migrer vers la stratégie mondiale réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2030 et préservation de notre environnement sain, sans oublier l'application des 17 principes de développement durable (17ODD) imposés par les Nations-Unis il y a déjà une dizaine d'années.

Fig. Objectifs du développement durable selon les Nations Unies

Ce volet a également permis l'apparition de plus de 30 mille emplois pour les saoudiens. Ce qui est également remarquable, le développement d'une équipe de travail et de recherche locale afin de garantir que la première voiture, qui verra le jour en 2026, est 100% saoudienne.

Pensez-vous que les voitures électriques vont prendre place des véhicules à carburant?

Avec le développement de l'infrastructure des voitures électriques VE, on compte en 2012, 4 mille borne de recharge à travers le monde. Aujourd'hui, plus de 15 millions de borne de recharge existent à travers le monde dont 50% existent en Chine. Puis, les états unis d'Amérique viennent en deuxième position avec 1.5 millions de bornes de recharge.

Afin de choisir un modèle de véhicule, il est important de revoir le coût de recharge et celui d'entretien. Pour le coût de recharge, l'électricité est moins chère de 75% par rapport au carburant, vu que son origine est probablement renouvelable. Ainsi que le coût d'entretien est moins cher de 50% pour les véhicules électriques vu qu'ils contiennent près de 20 pièces mobiles en comparaison avec les voitures à moteur thermique qui sont fabriquées avec plus de 2000 pièces mobiles. De ce fait, les activités d'entretien habituelles (vidange, renouvellement des huiles et des filtres...) n'existent pas dans les VE. Ce qui réduit de moitié le coût d'entretien pour toute la durée de vie du véhicule.

Malgré que la fabrication de la voiture électrique est beaucoup plus polluante qu'un véhicule à carburant, ceci est à cause de sa batterie. Composée principalement de lithium, cet or blanc est beaucoup plus toxique et nuisible à l'environnement que le carburant. Les études ont montré que, sur la durée de vie totale des deux véhicules, les voitures électriques gagnent leur place et prennent le titre de voitures écologiques et ceux depuis les deux premières années d'utilisation des deux véhicules.

N'oublions pas que les voitures électriques sont plus confortables et silencieuses permettant une conduite automatique et fluide.

Les statistiques ont montré que les voitures BYD ont permis de réduire des milliards de kilogrammes des émissions de CO2 ce qui est as équivalent à l'implantation d’un milliard d'arbres.

Et la Tunisie? Est-elle consciente que la mobilité électrique fait partie de la stratégie mondiale de transition énergétique?

L'agence Nationale pour la Maîtrise de l'énergie ANME a déclaré que le nombre de voitures électriques en Tunisie reste modeste. Le pays a enregistré seulement 260 véhicules électriques jusqu'à la fin de l'année 2024.

De ce fait, le pays a mis plusieurs encouragements visant à se tourner vers les VE. Cette initiative consiste à:

• Réduire les droits de douane de 30 % à 0 % sur les autobus, voitures légères et véhicules de transport de marchandises électriques.

• Baisser la taxe sur la valeur ajoutée TVA des véhicules électriques de 19 % à 7 %.

• Réduction de 50 % les droits d’immatriculation des voitures électriques par rapport aux autres véhicules.

• Diminuer de 50 % la taxe de circulation (vignette) des voitures électriques par rapport aux autres véhicules de même classe.

Fig. Encouragements de l’ANME pour l’utilisation des VE en Tunisie

A ce propos, et dans le cadre du programme d’Alliance des communes pour la transition énergétique ACTE, l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie ANME a remis son premier véhicule 100% électrique à la municipalité de Nabeul. De ce fait, environ 70 autres véhicules sont fournis aux entreprises publiques dans le cadre de renforcement du parc automobile national ainsi que la mobilité électrique.

Fig. Label du véhicule électrique remis par l’ANME à la commune de Nabeul

Ces détails sont très prometteurs à la Tunisie, un pays travaillant depuis quelques années sur la stratégie mondiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce même cadre, la stratégie de mobilité électrique vise à mettre en place 50 mille véhicules électriques et 5 mille bornes de recharge d’ici 2030 ainsi que 125 mille véhicules électriques en 2035.

La Tunisie fait de grands progrès remarquables afin d'arracher sa place dans le domaine de mobilité électrique en intégrant cette stratégie dans celle de transition énergétique.

Ces efforts s'inscrivent dans une vision plus globale de développement durable et de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles mis à part les avantages écologiques, économiques et technologiques qu'offre ce secteur.

Dr. Ing. Hiba Zouaghi

DG. IB Sol Energy – Bureau d’études