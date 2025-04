Le groupe Imagine Human acquiert Saphir Consult, éditeur de Qualipro®, et devient un acteur de référence des solutions logicielles QSE dans 40 pays

Accompagné par le fonds d’investissement français Extens, le groupe lyonnais Imagine Human accélère son développement avec l’acquisition de la société Saphir Consult et de sa solution Qualipro®, logiciel de management des certifications Qualité, Sécurité et Environnement (QSE).

Imagine Human, éditeur de logiciels dédiés aux sujets de Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail est un groupe de technologies à impact répondant aux grands défis actuels économiques, sociaux et environnementaux des entreprises privées et publiques.

Avec l’acquisition de la solution Qualipro® de Saphir Consult, le groupe Imagine Human devient un acteur international majeur en proposant désormais ses solutions digitales complémentaires dans 40 pays pour améliorer la Qualité, la Santé-Sécurité au Travail, la protection de l’Environnement (QSE) et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT). Le Groupe, déjà reconnu pour ses solutions digitales simples, novatrices et fiables, affiche aujourd’hui une offre unique tant par la complémentarité de ses fonctionnalités que par sa couverture internationale.

Les offres QSE, Qualipro® & Winlassie® permettent ainsi aux Entreprises de digitaliser toutes les certifications et normes ISO nécessaires à leurs activités, d’améliorer le management opérationnel de la Qualité de leurs process & produits, la santé et la sécurité de leurs salariés et de leur impact sur l’environnement. Les solutions disposent de fonctionnalités et outils spécifiques dans de nombreux secteurs tels que l’automobile, le pharmaceutique, l’agro-alimentaire, l’énergie ou encore le nucléaire, ...

Winlassie® & Qualipro® offrent une nouvelle solution digitale intégrée pour une gestion QSE performante, améliorent la conformité des organisations et simplifient la digitalisation des certifications sectorielles et internationales.

L’alliance stratégique des produits Winlassie® et Qualipro® réunit les forces et les innovations des deux logiciels. Nos clients disposeront ainsi d’outils puissants pour une gestion globale QSE des incidents/accidents, des audits et visites de terrain, de l’évaluation et de la gestion des risques et de la coordination de plans d’actions intelligents et interconnectés.

« L’acquisition de Saphir Consult, et de la solution Qualipro®, s’inscrit dans une stratégie dynamique de croissance du groupe à l’international. Elle concrétise une étape importante de notre développement. Cette année, nous avons le projet d’ouvrir de nouveaux bureaux et de faire des acquisitions dans les pays majeurs de la zone EMEA. Notre ambition est de fournir à nos clients les solutions interconnectées de demain qui leur permettent de faire des enjeux QSE/RSE un levier de leur performance et de leur compétitivité dans tous les pays où ils sont implantés. Je suis fier d’accueillir Hichem B’Chir et son équipe d’experts reconnus, dynamiques et engagés. », indique Yannick Jarlaud, Président fondateur du groupe Imagine Human.

« Depuis plusieurs années, Saphir Consult et sa solution Qualipro® enregistrent une croissance régulière sur un marché en pleine expansion, où la demande pour des solutions digitales intégrées et innovantes dans les domaines QSE ne cesse de croître. Déjà implantée dans une quarantaine de pays, Qualipro® s’est imposée comme un acteur incontournable pour accompagner les entreprises dans leurs démarches QSE.

Afin de concrétiser notre ambition de devenir le référent mondial dans ce secteur, il était essentiel de nous associer à un groupe capable de compléter notre offre et d’accélérer notre développement international.

Ce rapprochement stratégique avec Imagine Human, un partenaire qui partage notre énergie, notre engagement client et nos valeurs fondamentales, représente une étape décisive et inspirante pour toute l’équipe de Saphir Consult », déclare Hichem B’Chir, Président de Saphir Consult.

Créé en 2019, le Groupe Imagine Human est détenu par ses managers et par Extens, fonds d’investissements français de référence dédié aux éditeurs de logiciels de santé, qui investit dans des entreprises Tech à fort potentiel. Extens accompagne le Groupe, depuis le début de l’année 2024, pour lui permettre de devenir leader de son segment de marché QSE.

« Fidèle à notre engagement entrepreneurial et à nos valeurs, nous nous réjouissons d’accompagner la croissance et le développement du groupe Imagine Human. L’acquisition de Saphir Consult et de sa solution Qualipro® lui permet de devenir une référence internationale sur le segment QHSE. Pour Imagine Human, nous avons l’ambition de soutenir d’autres opérations de croissance externes en Europe dans les mois à venir », témoigne Charles Bourgain, Directeur Associé d’Extens.