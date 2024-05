Quand Mohamed El Aziz Ben Achour revisite la Tunisie de jadis et de naguère

Sous le titre "La Tunisie de jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient", Mohamed-El Aziz Ben Achour publie aux Editions Leaders un ouvrage qui vient s’ajouter aux deux précédents recueils parus chez le même éditeur. Le premier, paru en novembre 2019 sous le titre "La Tunisie, la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire", et le second : "Aux temps des émirs et des beys, Episodes de l’histoire tunisienne", paru en octobre 2022.

Le livre porte essentiellement sur la Tunisie, son histoire politique, économique, sociale et culturelle. Toutefois, les lecteurs ne resteront pas enserrés dans les limites exiguës que son territoire peu étendu pourrait laisser craindre. En effet, situé à la charnière des deux bassins de la Méditerranée, notre pays fut toujours au cours des siècles, par sa position géographique et les caractères originaux de son histoire, en contact avec son environnement méditerranéen, en relation constante avec l’Europe et avec une prédisposition séculaire à être à l’écoute du monde oriental. De sorte que l’on trouvera ici un récit aux vastes horizons, même si l’essentiel des chapitres concernent la seule Tunisie.

En outre, une partie importante du recueil est consacrée à l’évocation d’un monde, des événements, des sociétés, des économies et des cultures qui couvre une période allant du Moyen Âge aux Temps modernes, et un espace qui s’étale de l’Europe aux rivages de la mer Caspienne. Au long des pages qui vont suivre, on trouvera des développements destinés à mettre en lumière la personnalité historique tunisienne dans ses expressions politiques, sociales, intellectuelles et culturelles et les défis de la modernité. La Tunisie, n’étant jamais très loin de son environnement géohistorique, l’auteur accorde une place de choix aux caractères originaux de la relation entre les pays méditerranéens musulmans et chrétiens, et entre ceux de l’Occident musulman (Maghreb) et du Levant (Machrek), relation souvent secouée par des tensions et des guerres au cours des siècles et jusqu’au temps présent. Si l’exigence de rigueur, toujours présente chez Mohamed-El Aziz Ben Achour, confère à l’ouvrage une dimension scientifique certaine, la structure du livre épargne néanmoins aux lecteurs la monotonie qui risque d’affecter un récit linéaire. On trouvera donc, ici, écrits d’une plume agréable à laquelle nous a habitués l’auteur, des chapitres qui constituent autant d’épisodes choisis selon une vision globale de l’histoire du pays et de son environnement, mais qui présentent l’avantage d’être autonomes. De sorte que les lectrices et lecteurs pourront choisir tel ou tel sujet sans se priver de la possibilité de faire des rapprochements, de compléter des informations ou de saisir le contexte historique dans sa complexité.

La Tunisie de jadis et de naguère à la rencontre de l’Occident et de l’Orient

de Mohamed-El Aziz Ben Achour

Editions Leaders, 2024, 252 pages, 35 DT

Disponible en librairies

