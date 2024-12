Ahmed Ounaïes: Une perception tunisienne du monde présent

Je suis invité à vous présenter brièvement une perception du monde présent.

Les évolutions sociales

Nous observons d’emblée un bond de civilisation à travers la conviction générale de l’unité de la famille humaine et du droit égal au respect de la vie et de la dignité de la personne. Un même concept de l’homme s’affirme dans les sociétés de notre temps. Il s’agit d’un progrès essentiel.

Ce progrès entraîne à son tour des évolutions fondamentales : l’admission d’un socle de principes communs, la foi dans des valeurs de portée universelle et l’instauration d’institutions chargées de veiller à leur respect. La charte des Nations Unies est le symbole du XXe siècle.

Mais le progrès est lent. A titre d’exemple : deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort, tandis que 54 Etats l’appliquent encore, y compris la Tunisie. L’humanité avance modérément… du moins avance-t-elle.

Nous observons également, à l’échelle du monde, des sociétés dynamiques et proéminentes et d’autres, stagnantes, soumises à des dogmes soustraits à la critique de la raison. Les sociétés ouvertes admettent le doute philosophique et se donnent des lois évolutives en fonction de l’esprit de relativité et de l’expérience historique. Elles s’adonnent à l’effort de recherche, d’innovation, de percée dans la sphère de l’inconnu. A la source, deux conceptions du temps : le temps clos et le temps infini.

Nous observons enfin une prise de conscience mobilisatrice : la dégradation des ressources naturelles. Ce serait la hantise du XXIe siècle.

Les évolutions politiques

Le tableau politique se présente avec des acteurs inégaux et interdépendants. Nous sommes 193 Etats membres des NU. En dépit de notre commune adhésion aux buts et principes de la Charte, nous sommes loin de partager une même vision de la paix, loin de maîtriser les ressorts de la violence. Le tableau se présente sous quatre axes.

1. Premier axe. Nous observons d’emblée la suprématie du pôle occidental, ainsi que la centralité des Etats-Unis.

La puissance des États-Unis repose sur plusieurs facteurs : à la fois un géant économique (le plus important PIB mondial), un poids militaire, le centre d’un réseau d’alliances à l’échelle mondiale, un foyer de rayonnement scientifique et d’innovation technologique.

Les Etats-Unis se proclament en outre un exemple de démocratie : cette prétention est confortée par le respect des libertés et la garantie des institutions, mais elle est contrariée par la violation de la légalité internationale et par des élans de suprémacisme et de racisme remontant à leur histoire propre.

Les Etats-Unis ont opposé 52 fois le veto à des résolutions du Conseil de Sécurité relatives aux droits du peuple Palestinien. Ils rejettent délibérément les Avis et les Jugements de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Pénale Internationale. Ils se dérobent aux obligations inhérentes aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et déploient une politique de puissance qui tend à paralyser leur mise en œuvre.

Les autres Etats composant le pôle occidental et qui s’étendent sur l’Europe, l’Amérique et l’Asie, se définissent comme démocratiques, libéraux et attachés à la défense du droit et des libertés. Ensemble, soit une quarantaine d’Etats, ils forment le système d’alliances militaires le plus large, avec un réseau d’influence captant un pan géographique encore plus étendu.

Le pôle occidental entretient en son sein un dialogue d’essence démocratique en mesure d’exercer la critique et de dénoncer les déviations. Ce pôle se démarque toutefois par le double-standard qui ternit la culture politique de notre temps.

2. Deuxième axe. Nous observons deux autres puissances affirmées, la Russie et la Chine.

La Russie et la Chine se posent en tant que puissances. Elles dénoncent l’hégémonie du pôle occidental et affirment leur solidarité avec les peuples en lutte pour la liberté. Leur potentiel commun pourrait réaliser l’équilibre stratégique et constituer un second pôle, mais ce potentiel, faute d’être structuré et pro-actif, ne forme guère, à ce stade, une composante de l’ordre mondial. Des actes majeurs mettant en cause les principes du droit, telle que la guerre d’extermination en cours contre le peuple Palestinien, ne leur inspirent pas plus que des proclamations sans conséquence.

Dans le présent, les capacités respectives de la Russie et de la Chine les prémunissent certes contre l’agression, mais tant qu’elles s’affirment isolément, elles ne garantissent pas le maintien de l’ordre international, elles ne prémunissent pas la sécurité du monde. L’entente Russie-Chine pourrait peser… moyennant la prise de responsabilité effective dans toutes les situations de rupture de la paix en tout point du globe. Tel n’est pas le cas. La question de fond tient à une hésitation profonde:

• L’entente Russie-Chine pourrait devenir une composante de l’ordre mondial et former un équilibre stratégique, pourvu que leur potentiel commun s’affirme structurellement et qu’il se manifeste dans tous les enjeux de la paix et de la sécurité internationale, à l’instar de l’URSS dans l’Après-Guerre;

• A défaut, l’ordre mondial est fragmenté : la sphère Chine-Russie est épargnée, tandis que la suprématie occidentale s’étend au reste du monde. Un tel tableau, qui rappelle la longue phase coloniale, laisse craindre un affrontement inéluctable. L’hypothèse est inhérente aux contradictions de tout statut de domination.

Depuis l’implosion de l’Union Soviétique, l’équilibre stratégique est rompu. L’ordre mondial présent n’est pas en mesure de nous épargner les ravages de la politique de puissance et de mettre fin à l’agression et au recours à la force. C’est un fait que le Conseil de Sécurité est impuissant à stopper les bombardements en Palestine durant 14 mois et que la Cour Internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale sont impuissantes à mettre en œuvre leurs jugements.

3. Troisième axe, le tableau stratégique indécis

Nous réalisons la précarité de l’ordre mondial présent. D’une part, les deux guerres en cours, celle d’Ukraine et celle de Gaza, témoignent de l’inachèvement de la carte politique consécutive à la dernière Guerre Mondiale et consécutive à la décolonisation. En Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb et en Mer de Chine, les frontières et les périmètres de souveraineté sont contestés.

D’autre part, les armes nouvelles ne sont pas entièrement révélées et nous mesurons mal l’échelle d’inégalité entre les centres de puissance. Les alliances en vigueur, au nombre de six, reflètent le déséquilibre stratégique :

• Dans l’espace transatlantique, l’alliance militaire la plus large, l’OTAN, passe de 16 membres en 1990 à 32 membres en 2024 ; les pays membres sont parties prenantes des guerres en cours et fournissent en armes les belligérants : l’Ukraine et Israël ;

• Dans l’espace transpacifique, une nouvelle alliance, AUKUS, est proclamée en 2021 ; AUKUS s’ajoute aux traités d’alliance liant aux Etats-Unis le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l’Australie et la Nouvelle Zélande ;

• Dans cet espace, les Etats-Unis déploient une centaine de bases militaires –soit dans les pays alliés, soit dans des îles du Pacifique – ainsi que deux flottes permanentes : la 7e Flotte basée au Japon et la 5e Flotte basée à Bahreïn ;

• En Eurasie, l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC, signée le 7 octobre 2002 et entrée en vigueur le 18 sept 2003) réunit, autour de la Russie, 5 pays d’Europe et d’Asie : Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizie et Tadjikistan. Curieusement, l’OTSC est absente du théâtre Ukrainien : en revanche, l’interférence de la Corée du Nord dans cette guerre soulève la question de la cohérence géopolitique de l’OTSC ;

• Enfin, dans le théâtre Indopacifique, l’Organisation de Coopération de Shanghai, sans revendiquer le statut d’alliance, constitue un ancrage stratégique avec 10 pays membres, incluant la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Iran. Il s’agit de la masse continentale la plus vaste et qui compte quatre puissances nucléaires, ou cinq si l’on ajoute la Corée du Nord voisine.

En outre, divers indices projettent la perspective d’une OTAN asiatique. Les substrats existent : il s’agirait de fédérer les Etats asiatiques liés au pôle occidental et d’étendre l’engagement de sécurité collective à de nouveaux acteurs dans ce théâtre. Cette perspective, soulevée en 2020 par Mike Pompeo, SE durant le mandat de Donald Trump, et par Shigeru Ishiba, le nouveau PM du Japon, ressurgit par suite de deux faits nouveaux : • la proclamation de l’AUKUS en septembre 2021, et • le Sommet des îles du Pacifique, inauguré à Washington le 29 septembre 2022.

Le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en janvier 2025 laisse présager la radicalisation des fronts transatlantique et transpacifique. Ce sera l’un des épisodes les plus risqués de la course vers les extrêmes.

Le quatrième axe : la question de Palestine

C’est le conflit le plus ancien depuis l’avènement des NU et la conséquence de la défaillance stratégique des Etats arabes. Rappelons le référentiel:

• La partie Palestinienne endosse le Plan de Paix basé sur le partage du territoire et conforme à la légalité internationale ; Israël ne propose aucun plan de paix ;

• L’Etat de Palestine est reconnu par 147 pays ; depuis le 29 novembre 2012, il a le statut d’Etat observateur non membre des NU. Son adhésion en tant qu’Etat membre de plein droit est rejetée par le veto des Etats-Unis le 18 avril 2024. Rappelons que les Etats-Unis ont émis à ce jour 52 vetos contre la reconnaissance des droits du peuple Palestinien ;

• Dans son Avis du 19 juillet 2024, la CIJ déclare illégale l’occupation des territoires Palestiniens, y compris l’occupation de Jérusalem-Est ;

• Le 3 novembre 2024, Israël notifie aux NU l’interdiction des activités de l’UNRWA dans les Territoires Palestiniens occupés. Cette décision, qui viole le Droit Humanitaire, met en cause les privilèges des NU et prive les Palestiniens dans les territoires occupés des services vitaux fournis par l’Agence ;

• La Cour Pénale Internationale, dont l’Etat de Palestine est membre depuis le 1er avril 2015, lance le 21 novembre 2024 des mandats d’arrêt contre le Premier Ministre d’Israël et contre un ancien Ministre de la Défense d’Israël pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le Procureur de la Cour avait réclamé ces mandats le 20 mai 2024. Ce développement force les Etats Européens à clarifier leur rapport au droit international et à la justice internationale.

• En dix mois, d’octobre 2023 à fin août 2024, les Etats-Unis ont fourni à Israël une aide de 50.000 T d’armement ;

• Israël détient le monopole nucléaire dans la région et maintient un écart d’armement en volume et en qualité, y compris quant à l’armement de nouvelle génération.

La menace d’annexion

L’annexion des territoires occupés, menace récurrente, ressurgit lors des élections israéliennes de mars 2020. La coalition gouvernementale fixe pour juillet 2020 le commencement du processus d’annexion. Le Président Trump, qui avait déjà reconnu la souveraineté israélienne sur Jérusalem (6 décembre 2017) et sur le Golan (20 mars 2019), cautionne le plan d’annexion. C’est quand il annonce, le 13 août 2020, la reconnaissance diplomatique entre les Emirats Arabes Unis et Israël que le plan d’annexion est déclaré ‘‘suspendu’’ par le Premier Ministre israélien. Les Etats-Unis se placent au cœur du litige.

Le Président Trump lance l’initiative baptisée Accords d’Abraham visant la normalisation sans condition entre Israël et les Etats arabes. Ces Accords sont dûment signés entre septembre et décembre 2020 par les EAU et Bahreïn d’abord, ensuite par le Soudan et le Maroc. Dès lors, les Etats-Unis substituent la finalité de la normalisation avec Israël au règlement de la question de Palestine.

Le souffle de la résistance

La résistance Palestinienne lance, le 7 octobre 2023, un coup d’éclat d’une grande ampleur, au sein même du territoire israélien, et inflige à la puissance occupante un échec retentissant qui sonne le coup d’arrêt des Accords d’Abraham. La Résistance saisit en particulier 251 prisonniers, chiffre qui ne saurait compenser les 10.000 prisonniers détenus dans les prisons israéliennes, ni 6 millions de Palestiniens soumis à l’occupation et sur lesquels Israël exerce le droit de vie et de mort. Mais l’acte d’audace élève assurément la capacité de négociation de la Résistance.

Israël déclenche aussitôt une opération de représailles. Nous sommes, en Tunisie, familiers des déchaînements de massacres et de barbarie par les forces coloniales. Tel est le destin de la Palestine. Durant 14 mois, les forces armées israéliennes bombardent chaque jour les cités Palestiniennes, y compris les installations humanitaires des Nations Unies. Au bout de deux mois, le 29 décembre 2023, une plainte contre Israël pour génocide est déposée auprès de la CIJ par l’Afrique du Sud, complétée le 28 octobre 2024 par un dossier de preuves substantiel.

La campagne militaire provoque à ce jour 46.000 morts et plus d’un million de réfugiés supplémentaires ; Israël recourt à la famine comme arme de guerre et utilise, depuis novembre 2024, un nouveau type d’arme léthale qui escamote les cadavres.

La Cour Internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale dénoncent l’entreprise monstrueuse de Ia puissance occupante, sous l’angle juridique et sous l’e criminel. Aux yeux du monde, Israël viole le droit, commet un génocide et défie la justice internationale.

Concluons sur trois points

D’abord, nul affrontement militaire direct n’a opposé les grandes puissances depuis 1945. Vivons-nous, pour autant, un état de paix? L’ordre mondial semble s’accommoder de la longue guerre de Palestine et de la nouvelle guerre en Ukraine sans se donner une perspective de paix définie ;

D’autre part, si Israël s’acharne contre la cause Palestinienne par le fer et par le feu, si les Etats-Unis perpétuent l’occupation des territoires Palestiniens par le veto et par la fourniture des armes à la puissance occupante, la cause Palestinienne tient par la vertu de la Résistance, par la Justice Internationale et par le soutien de plus des 2/3 des Etats du monde. L’épreuve illustre la culture politique de notre temps.

Enfin, saluons l’Afrique du Sud qui se distingue, dans le monde, par sa grandeur morale.

Ces points résument, à notre sens, la question de l’ordre mondial de notre temps. /.

Ahmed Ounaïes

6 décembre 2024

The Quad is a grouping of Australia, India, Japan, and the United States that is initiated in 2007 by Japanese PM Shinzo Abe, with the support of Australian PM John Howard, Indian PM Manmohan Singh and U.S. Vice President Dick Cheney. The dialogue was paralleled by joint military exercises of an unprecedented scale, titled Exercise Malabar. The diplomatic and military arrangement was widely viewed as a response to increased Chinese economic and military power.

The partnership is known as the "Quad," being a diplomatic partnership. The "Quadrilateral Security Dialogue" is not used officially by the Quad governments.

The Quad ceased in 2008 following the withdrawal of Australia during Kevin Rudd's tenure as prime minister, reflecting ambivalence in Australian policy over the growing tension between the US and China in the Indo-Pacific. Following Rudd's replacement by Julia Gillard in 2010, enhanced military cooperation between the US and Australia was resumed, leading to the placement of U.S. Marines near Darwin. Meanwhile, India, Japan, and the US continued to hold joint naval exercises under Malabar. The 1st Quad virtual summit took place on March 24th, 2021.

During the 2017 ASEAN Summits in Manila, all four former members led by PM Abe, Australian PM Malcolm Turnbull, Indian PM Narendra Modi, and US President Donald Trump agreed to revive the Quad partnership in order to counter China militarily and diplomatically in the Indo-Pacific region, particularly in the South China Sea. Tensions between Quad members and China have led to fears of what was dubbed by some commentators "a new Cold War" in the region, and the Chinese government responded to the Quad dialogue by issuing formal diplomatic protests to its members, calling it "Asian NATO".

Nétanyahou à marche forcée vers l’annexion

Orient XXI, 6 mai 2020

Elections israéliennes du 2 mars 2020

Benyamin Nétanyahou a réussi à former une coalition gouvernementale dont l’objectif principal est l’annexion d’une grande partie de la Cisjordanie. Il dispose pour cela du soutien de Donald Trump et de la passivité complice de la « communauté internationale ».

Nétanyahou l’avait promis à ses compatriotes durant sa dernière campagne électorale : il entend annexer au plus tôt une partie substantielle des territoires palestiniens de Cisjordanie. Vainqueur du scrutin du 2 mars, il est passé à l’action. L’accord pour former une grande coalition signé le 21 avril avec son principal concurrent, le général Benny Gantz, chef de la formation Bleu et Blanc, fait de cette annexion son objectif politique prioritaire. Il stipule que le processus annexionniste pourra se mettre en place à partir du 1er juillet.

Nétanyahou apparaît une fois de plus comme l’homme fort indiscuté du gouvernement. C’est lui, et lui seul, qui fixe les priorités. Comme l’écrit cruellement un chroniqueur israélien, il a « embauché Gantz comme garde du corps pour les trois ans à venir ». Et il incarne plus que jamais les courants politiques profonds qui animent la société juive israélienne.

La capitulation de Benny Gantz

Gantz, l’ex-chef d’état-major, dont la formation a éclaté après son ralliement à Nétanyahou, fait figure de piètre politicien à ses côtés. Tout ce qu’il a pu obtenir dans cet accord de gouvernement est que toute annexion devra bénéficier au préalable d’un « accord total des États-Unis » (ce que Nétanyahou aurait de toute façon recherché). Aujourd’hui, le numéro deux du Bleu et Blanc — un autre ex-chef d’état-major — Gabi Ashkenazi laisse entendre qu’il est hostile à une annexion, mais que son parti ne pouvait rien faire, dès lors que même sans lui, Nétanyahou dispose d’une incontestable majorité au Parlement pour faire valider une annexion. Argument exact, même si l’ex-général ne fait pas montre d’un courage politique débordant…

Quant aux autres partis, hormis ledit « parti arabe », qui représente au Parlement les intérêts palestiniens, ils sont quasi inaudibles. La droite extrême n’espère rien d’autre qu’une annexion la plus vaste possible. À gauche, le parti travailliste historique, ou ce qu’il en reste (trois élus !), a dû, pour entrer dans la coalition gouvernementale, s’engager à respecter sa discipline. Autrement dit, voter pour les annexions le jour venu, ce qui, visiblement, ne lui pose plus aucun problème.

Pousser les Palestiniens vers les centres urbains

Quel territoire Nétanyahou entend-il annexer ? La totalité ? C’est quasi exclu. Cela abolirait de facto l’Autorité palestinienne (AP), ce dont Israël ne veut surtout pas — du moins pas à ce stade. Tout gouvernement israélien préférera laisser à une AP impuissante une apparence de responsabilité sur la gestion de ses grands centres urbains. D’ailleurs depuis deux décennies au moins, l’un des éléments clé de la politique coloniale israélienne en Cisjordanie consiste à capter les terres des Palestiniens des zones rurales pour les amener à se regrouper à la périphérie des villes et ainsi offrir aux colons des lieux d’implantation vidés le plus possible de population autochtone. Le plus probable est que cette annexion concernera la totalité de la vallée du Jourdain (sans doute à l’exception de la ville de Jéricho, à huit kilomètres du pont Allenby, seul passage routier entre Israël et la Jordanie), et une partie plus ou moins importante de la zone dite « C », restée en totalité sous contrôle israélien après les accords d’Oslo (1993) et qui couvre au total 62 % du territoire de la Cisjordanie.

Cette zone C est divisée en sept grands blocs déconnectés, eux-mêmes morcelés. Y vivent quelque 300 000 Palestiniens (un nombre presque équivalent a été poussé dehors depuis vingt ans), alors que 390 000 colons y vivent déjà, soit presque 90 % du total des Israéliens résidant en Cisjordanie (sans compter les 250 000 vivant à Jérusalem-Est). En Israël, les estimations quant à la dimension des futurs territoires annexés varient entre 30 et 40 % du territoire palestinien. Pour mémoire, le « plan de paix » de Donald Trump, présenté en janvier dernier, octroyait à Israël le droit de s’approprier environ 35 % de la Cisjordanie — en réalité 5 à 6 % de plus, si l’on tient compte de l’étendue des terres domaniales des colonies.

Quelques voix dissidentes

L’annexion programmée a fait l’objet, en Israël, d’un soutien populaire important. Quelques voix se sont élevées pour la contester. Comme il advient souvent dans ce pays, seuls de hauts responsables sécuritaires en poste osent faire fuiter leur hostilité à la politique annexionniste. Selon Al Monitor, l’actuel chef de l’état-major, Aviv Kochavi, celui du Shin Beit, Nadav Argaman et celui des renseignements militaires, Tamir Hayman, en font partie. Au début du mois d’avril, 220 ex-hauts responsables sécuritaires (armée, Shin Bet, renseignements militaires), avaient signé une pétition contre les annexions programmées. Le 22 avril, l’ancien amiral et chef du Shin Bet Ami Ayalon, l’ex-directeur du Mossad Tamir Pardo et le général de réserve Gadi Shamni ont publié aux États-Unis une tribune dénonçant les « risques » des annexions prévues.

Le risque le plus important, à leurs yeux, se situe en Jordanie, un pays qui « détient une population palestinienne substantielle » et dont ils craignent que le coût pour Israël d’une déstabilisation de son régime, la monarchie hachémite, s’avère très supérieur au bénéfice octroyé par les annexions en Cisjordanie. Du côté américain, 149 éminents dirigeants de la communauté juive ont, eux aussi, mis en garde Israël contre la dérive politique dans laquelle s’engagerait ce pays en cas d’annexion de la Cisjordanie. Mais ces voix, surtout en Israël, restent marginales. Et il est très peu probable qu’elles suffisent à elles seules à faire reculer tant Nétanyahou que Trump.

Donald Trump en campagne présidentielle

Des deux hommes, Nétanyahou est le plus avide d’aller vite en besogne. Car pour lui, le temps presse : le 3 novembre, il saura si Trump a été ou non réélu. Il lui faut donc engager le processus d’annexion avant cette échéance. Si Trump est réélu — ce qui n’est pas acquis aujourd’hui — ce sera tout bénéfice. S’il est battu, Nétanyahou peut espérer pouvoir négocier en position de force face à un président démocrate sur la base du fait accompli.

Quant à Trump, certes, il est un personnage ubuesque souvent imprévisible, mais pour sa réélection, le soutien le plus massif possible des évangéliques ultras qui fournissent les gros bataillons des « chrétiens sionistes » lui est indispensable. Il devrait donc soutenir ces annexions. D’ailleurs, on sait peu qu’après la publication de son « plan de paix », un comité américano-israélien a été constitué afin de dresser les cartes des futures annexions agréées par l’administration américaine. On ne connaît pas l’état d’avancement de ses travaux, mais sa seule existence indique que les annexions sont coordonnées avec la Maison Blanche.

La seule question, dans ce théâtre d’ombres, est de savoir si, pour une quelconque raison, Trump souhaitera apparaître comme un « modérateur » de l’action entreprise par Nétanyahou, ou s’il accédera à la totalité ou quasi-totalité de ses ambitions territoriales ? La logique de la campagne électorale de Trump voudrait que la seconde option s’impose. Mais, avec cet homme border line (cf. l’eau de javel pour purger les poumons du coronavirus…), tout et son contraire restent toujours possibles.

Le « plan de paix » de Trump avalisait la quasi-totalité des ambitions annexionnistes de Nétanyahou. On le voit mal revenir en arrière. Tout n’est donc question que de timing. La probabilité la plus forte est qu’au moment où il le jugera adéquat, Trump avalisera les annexions prévues par Nétanyahou. Sur ce point, ce dernier semble rassuré. Dans une vidéo adressée à des groupes d’évangélistes européens supporters fanatiques du « Grand Israël », il a récemment décrit le « plan de paix » de Trump comme reconnaissant le droit d’Israël à accaparer toutes les terres où sont situées les colonies. « Je suis confiant : dans quelques mois cet engagement sera honoré et nous pourrons célébrer un nouveau moment historique de l’histoire du sionisme », leur a-t-il dit. Trois jours plus tôt, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait conforté cette confiance. Les annexions sont « une décision israélienne », avait-il déclaré.

Les Européens — Emmanuel Macron en tête — ont fait savoir tout le mal qu’ils pensaient de ces annexions à venir. Mais, note une observatrice israélienne, Nétanyahou s’en moque comme de sa première chemise. «Il n’y aura aucune conséquence. Que feront les Européens ? Ils prendront leur thé, mais en colère. L’histoire de l’occupation est une histoire infinie de minables condamnations européennes.» Peu après la déclaration du représentant français au Conseil de sécurité, Nicolas de Rivière, rappelant que ces annexions, si elles étaient mises en œuvre, « affecteraient les relations » de son pays avec Israël, de hauts diplomates israéliens s’en sont gaussé, constatant que l’Union européenne avait été incapable d’adopter une position commune sur ce sujet.

Joe Biden élèvera-t-il la voix ?

Pendant ce temps, le candidat démocrate putatif à l’élection présidentielle, Joe Biden, se tait. Il n’a déjà rien à dire sur les failles du système de santé américain face au coronavirus, alors l’annexion de la Cisjordanie, pensez si c’est loin. Pourtant, deux ex-membres importants de l’équipe Obama sur les enjeux internationaux, Philip Gordon et Robert Malley lui ont lancé un appel urgent, le conjurant de « s’élever contre les plans israéliens d’annexion avant qu’il soit trop tard ». Pourquoi cette urgence ? Biden, écrivent les deux anciens conseillers, ne sera pas président le 1er juillet prochain, mais sa parole « pourrait impacter ce que fera Nétanyahou, la position de Gantz et celle des États arabes ».

Et il y a urgence parce qu’il est seul à disposer de cette possibilité. Pour dire quoi ? En bref, que l’annexion met en danger la démocratie israélienne, qu’elle ignore les droits des Palestiniens et qu’elle est susceptible d’entraîner la région vers plus d’instabilité et de violence. Mais surtout, ajoutent-ils, Biden devrait suggérer à Nétanyahou que s’il persiste dans ses intentions, les États-Unis sous sa direction pourraient prendre à l’égard d’Israël des sanctions financières. Certains diront, concluent-ils, qu’une telle attitude ne pourrait que convaincre Nétanyahou d’aller plus vite encore en besogne, et Trump à le soutenir. Malheureusement, « l’un et l’autre n’ont besoin d’aucun encouragement pour avancer, et tous deux pensent qu’une politique fervente d’annexion les aidera à rester au pouvoir. Alors que, si Biden ne parle pas aujourd’hui, il pourrait être trop tard ensuite, même s’il est élu en novembre ».

Le 29 novembre, lors d’un dîner de levée de fonds pour sa campagne, Biden s’est exprimé sur le Proche-Orient. Pour évoquer les projets d’annexion de Nétanyahou ? Pas du tout. Pour dire que s’il est élu, il ne rapatriera pas l’ambassade américaine de Jérusalem à Tel-Aviv. Pour mémoire, lorsque Trump avait annoncé ce déplacement très symbolique, Biden avait fustigé une décision « de courte vue et frivole ». Mais aujourd’hui, il explique que revenir sur ce fait accompli n’apporterait rien à la relance d’un processus de paix. Il a cependant précisé qu’il rouvrirait à Jérusalem-Est le consulat américain que Trump avait fait fermer.

Les Israéliens savent lire ce genre de situation. Durant l’hiver 2009, leur armée avait mené l’un des pires bombardements massifs sur Gaza, suivi d’une invasion terrestre. On avait dénombré 1 315 morts palestiniens (65 % de civils) ainsi que 10 soldats israéliens (dont 4 par des « tirs amis », c’est-à-dire des erreurs israéliennes) et 3 civils. À l’époque, Barack Obama attendait d’entrer à la Maison blanche le 20 janvier. Certains de ses conseillers le suppliaient de parler pour mettre fin aux attaques israéliennes. Il s’y était refusé, répétant qu’il n’interviendrait qu’une fois entré à la Maison blanche. Deux jours avant, les Israéliens avaient cessé le feu. Pour eux, politiquement, le message d’Obama avait été clair : il n’avait pas empêché la poursuite de leur intervention.

Benyamin Netanyahou peut donc légitimement se sentir capable, si besoin est, de faire avaler demain à un nouveau président démocrate les mêmes couleuvres qu’il avait obligé Obama à ingérer. Mais, comme dit précédemment, il souhaite que la Maison Blanche valide ces annexions avant l’élection présidentielle de novembre. Sylvain Cypel

Déclaration commune des États-Unis, de l’État d’Israël et des Émirats arabes unis

La Maison-Blanche

Bureau de la porte-parole

Le 13 août 2020

Le président Donald J. Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Sheikh Mohammed Ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, ont déclaré aujourd’hui être parvenus à un accord en vue de la normalisation complète des relations entre Israël et les Émirats arabes unis.

Cette avancée diplomatique historique permettra de faire progresser la paix dans la région du Moyen-Orient, et témoigne de l’audace de l’action diplomatique et de la vision des trois dirigeants et du courage des Émirats arabes unis et d’Israël pour ouvrir une nouvelle voie vers le déblocage du potentiel considérable de la région. Les trois pays sont confrontés à de nombreux défis communs et bénéficieront mutuellement des réalisations historiques d’aujourd’hui.

Des délégations d’Israël et des Émirats arabes unis se réuniront dans les semaines à venir pour signer des accords bilatéraux en matière d’investissement, de tourisme, de vols directs, de sécurité, de télécommunication, de technologie, d’énergie, de santé, de culture, d’environnement, de création d’ambassades réciproques et dans d’autres domaines mutuellement bénéfiques. L’établissement de liens directs entre deux des sociétés les plus dynamiques et des économies les plus avancées du Moyen-Orient transformera la région en favorisant la croissance économique, l’innovation technologique et des relations interpersonnelles plus étroites.

Grâce à cette avancée diplomatique et à la demande du président Trump avec le soutien des Émirats arabes unis, Israël suspendra la déclaration de souveraineté sur les zones décrites dans la « Vision du président pour la paix » et concentrera maintenant son action sur l’élargissement de liens avec d’autres pays du monde arabe et musulman. Les États-Unis, Israël et les Émirats arabes unis, sont convaincus que de nouvelles avancées diplomatiques avec d’autres nations sont possibles et travailleront ensemble sur la voie de cet objectif.

Les Émirats arabes unis et Israël élargiront et accéléreront immédiatement leur coopération dans le cadre du traitement du coronavirus et de la mise au point d’un vaccin contre celui-ci. Ces actions collectives contribueront à sauver des vies musulmanes, juives et chrétiennes dans toute la région.

Cette normalisation des relations et cette diplomatie pacifique rassembleront deux des partenaires régionaux les plus fiables et les plus compétents des États-Unis. Israël et les Émirats arabes unis se joindront aux États-Unis pour lancer un programme stratégique pour le Moyen-Orient afin d’élargir la coopération diplomatique, commerciale et sécuritaire. De même que les États-Unis, Israël et les Émirats arabes unis partagent une vision similaire des menaces et des opportunités dans la région, ainsi qu’un engagement commun à promouvoir la stabilité par l’action diplomatique, une intégration économique accrue et une coordination plus étroite en matière de sécurité. L’accord d’aujourd’hui permettra d’améliorer la vie des peuples des Émirats arabes unis, d’Israël et de la région.

Les États-Unis et Israël remercient les Émirats arabes unis de leur présence à la réception du 28 janvier dernier à la Maison-Blanche, au cours de laquelle le président Trump a présenté sa « Vision pour la paix », et pour le soutien qu’ils ont exprimé à cet égard. Les parties poursuivront leurs efforts sur cette voie pour parvenir à un règlement juste, global et durable du conflit israélo-palestinien. Comme le prévoit la « Vision pour la paix », tous les musulmans qui viennent en paix peuvent visiter et prier à la mosquée Al Aqsa, et les autres lieux saints de Jérusalem doivent rester ouverts aux fidèles pacifiques de toutes confessions.

Le premier ministre Netanyahu et le prince héritier Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan expriment leur profonde gratitude au président Trump pour son dévouement à la paix dans la région et pour l’approche pragmatique et unique qu’il a adoptée pour y parvenir./.

Dans une Note datée 3 novembre 2024, Israël notifie aux NU l’annulation de l’Accord (signé le 14 juin 1967) régissant les activités de l’UNRWA dans les Territoires Palestiniens occupés. Cette décision, qui viole le Droit Humanitaire, prive les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie des services fournis par l’Agence (aide humanitaire, soins, éducation et emploi) et met en cause les privilèges des NU.

Si les Accords d’Abraham tentaient d’effacer le substrat diplomatique de la question Palestinienne, la campagne militaire de Gaza en 2023-2024 vise à exterminer le substrat démographique et à achever l’élimination de la cause Palestinienne. Les mandats d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale le 21 novembre 2024 contre le crime de guerre et le crime contre l’humanité dénonce l’entreprise monstrueuse en cours.

La campagne militaire contre Gaza de 2023-2024, assortie de restrictions drastiques touchant l’assistance humanitaire et la fourniture des soins médicaux, ainsi que la destruction systématique des maisons d’habitation et des cités résidentielles, vise à forcer les Palestiniens à évacuer massivement le territoire, et à enraciner davantage de colons israéliens à la faveur de la nouvelle vague de réfugiés fuyant les bombardements. L’interdiction de l’UNRWA fait partie intégrante du stratagème.

L’interférence de la Cour Internationale de Justice (19 janvier 2024) et de la Cour Pénale Internationale (21 novembre 2024) a pour effet de dénoncer l’entreprise monstrueuse de Ia puissance occupante, sous l’angle juridique, sous l’angle criminel et sous l’angle humanitaire. Israël viole le droit sous tous ses aspects et commet vraisemblablement un nouveau type d’holocauste contre le peuple Palestinien.

L’élimination de la cause Palestinienne, à laquelle s’acharnent Israël par le fer et par le feu, ainsi que les Etats-Unis par le veto et par les Accords d’Abraham, est rendue impossible par la vertu de la Justice Internationale. Cette épreuve illustre la culture politique de notre temps.