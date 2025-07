Habib Touhami: L’Indice de développement humain de Tunisie après 2010

L'évolution récente de l’Indice de développement humain (IDH) de Tunisie montre la prépondérance des paramètres sanitaires et éducationnels sur les paramètres économiques entrant dans le calcul de l’indice. Si l’IDH du pays s’est maintenu à un niveau honorable malgré les vicissitudes politiques ou socioéconomiques, ce n’est pas grâce aux performances de l’économie tunisienne, loin s’en faut. Des trois composantes de l’IDH, espérance de vie à la naissance, durée moyenne de scolarisation et durée attendue de scolarisation et enfin Revenu national brut par habitant (exprimé en PPA, parité de pouvoir d’achat), c’est la dernière composante qui a le plus entravé l’évolution tendancielle de l’IDH d’avant-2011. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’accroissement du RNB par habitant exprimé en PPA a quasiment stagné depuis 2010, entraînant l’évolution lente et cyclothymique de l’IDH.

Evolution de l’IDH de Tunisie 1990-2019

Année Espérance de vie à la naissance Durée attendue de scolarisation Durée moyenne de scolarisation RNB par habitant (dollars de 2017 en PPA) Valeur de l’IDH 1990 68,8 10,5 3,4 5.250 0,567 1995 71,5 11,6 4,1 5.645 0,605 2000 73,2 13,1 4,9 6.944 0,651 2005 74,2 14,2 5,8 8.200 0,688 2010 75,0 14,5 6,7 9.750 0,716 2015 75,9 14,8 7,0 10.189 0,729 2016 76,1 14,8 7,1 10.218 0,731 2017 76,3 14,9 7,2 10.269 0,734 2018 76,5 15,1 7,2 10.422 0,738 2019 76,7 15,1 7,21 0.414 0,740

Source : Rapport sur le développement humain Pnud 2020

La valeur de l’IDH tunisien a d’abord continué à augmenter très légèrement entre 2010 et 2019 puis elle a baissé, passant de 0,740 en 2019 à 0,734 en 2020, à 0,729 en 2021 pour remonter ensuite à 0,732 en 2022 (101e rang mondial sur 193) et enfin à 0,746 en 2024. Le rang de la Tunisie avant le Covid-19(95e mondial avec un IDH de 0,740) était satisfaisant si on le compare avec celui de ses voisins, la Libye (0,724 et 105e rang), le Maroc (0,688 et 121e rang). Malgré tout, le maintien relatif de la valeur de l’IDH tunisien à ce niveau pose question compte tenu de la baisse de l’IDHI (IDH ajusté aux inégalités) qui passe de 0,596 en 2019 à 0,588 en 2021/2022 selon le Rapport du développement humain du Pnud de 2021/2022. L’accroissement des inégalités en Tunisie est au demeurant attesté par l’augmentation du coefficient de GINI, celui-ci passant de 33,9 en 2010 à 35,3 en 2021 selon l’Institut national de la statistique (INS) lui-même. Outre les effets relatifs à la mondialisation et au changement technologique, deux facteurs communs à tous les pays ayant connu un tel accroissement des inégalités, il semble que les politiques économiques et sociales menées en Tunisie n’ont pas réussi à endiguer le croît de l’écart entre IDH et IDHI.

Classement de quelques pays par l’IDH 2021/2022 et l’IDHI et la différence entre les deux

Rang Pays IDH IDHI Différence Monde 0,732 0,590 19,4% 1 Suisse 0,962 0,894 7,1% 2 Norvège 0,961 0,908 5,5% 28 France 0,903 0,825 8,6% 48 Turquie 0,838 0,717 14,4% 91 Algérie 0,745 0,598 19,7% 97 Egypte 0,731 0,519 29% 98 Tunisie 0,731 0,588 19,6% 124 Maroc 0,683 0,504 26,2% 158 Mauritanie 0,556 0,389 30%

Source : Rapport sur le développement humain 2021/2022 Pnud

La comparaison de l’évolution de l’IDH en Tunisie et au Maroc depuis 1990 s’impose dans la mesure où elle révèle, au niveau des tendances, le ralentissement de la progression de l’IDH en Tunisie à partir de 2010, alors que celui du Maroc a continué sa progression à un rythme certes lent mais en tout cas plus rapide que l’IDH tunisien comme le montre le graphique ci--dessous. Si l’on s’en tient exclusivement au facteur économique intervenant dans le calcul de l’IDH, il s’agit dans le cas présent du PIB en parité pouvoir d’achat, on constate qu’au niveau des tendances, ce qui l’a emporté ce sont finalement le taux de croissance de l’économie et le taux d’inflation. En 2023, la croissance de l’économie marocaine a été de 3,4% contre 0,04% seulement en Tunisie. Quant à l’indice des prix à la consommation, il est passé en Tunisie de 100 en 2010 à 205 en 2023, alors qu’il est passé au Maroc de 100 en 2010 à 128 seulement.

Si la Tunisie compte redresser la barre et faire progresser son IDH à court et à moyen terme, il est impératif que son RNB par habitant en PPA (ou le PIB par habitant) puisse augmenter à un rythme plus soutenu. Pour ce faire, il est nécessaire que la machine économique soit relancée et que l’inflation soit jugulée. Mais si on se place dans une perspective de long terme, il devient impératif alors de procéder au sauvetage incisif de l’hôpital et de l’école publics. En effet, l’augmentation de l’EVN (espérance de vie à la naissance) et de la durée de scolarisation en dépend très directement. Reste l’épineuse question de l’altération de l’IDH par l’accroissement des inégalités, mais là nous touchons à la politique sociale dans son ensemble, les transferts sociaux en particulier.

Habib Touhami