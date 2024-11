126ᵉ anniversaire de l'INAT : L’intelligence artificielle en agriculture

Par Asma Mami Maazoun - Comment l'Intelligence artificielle (IA) peut-elle être utile à une agriculture de précision, éclairer la décision, détecter à l'avance des maladies et ravageurs et soutenir la durabilité? Célébrant son 126ème anniversaire, l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) s'y attelle en organisant une conférence internationale sur les applications de l'Intelligence Artificielle dans le secteur agricole pour célébrer ses 126 ans. Cette conférence rassemblera des experts internationaux et nationaux pour examiner le potentiel transformateur de l'IA dans ce domaine en perpétuelle évolution.

Créé en 1898, l'INAT est la plus ancienne école d'ingénieurs de Tunisie et de l'Afrique. Elle a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l'enseignement supérieur et contribue de manière significative au progrès de l'agriculture et de la recherche en sciences agronomiques. Cet anniversaire lui donne l'opportunité de renouveler son dévouement pour une agriculture durable et novatrice, capable de surmonter les problématiques globaux actuels: le réchauffement climatique, la pénurie de ressources, la détérioration des sols, ainsi que l'émergence des maladies et des ravageurs.

Des enjeux globaux exigeant des solutions innovantes

De nos jours, l'agriculture est confrontée à des obstacles inédits. La diminution des ressources, la dégradation du sol et les conséquences du réchauffement climatique nécessitent des réponses promptes et efficaces. L'intelligence artificielle se présente comme une technologie prometteuse, en mesure d’optimiser les techniques de production, d'améliorer les performances et de gérer les ressources de façon plus durable.

Les sujets centralisés de la conférence

Ce 20 novembre, les interventions se concentreront sur cinq sujets principaux:

Intelligence artificielle et agriculture de précision: Utiliser des capteurs connectés et des systèmes intelligents pour optimiser la gestion des cultures.

Analyse des données pour la prise de décision: L'exploitation des données climatiques et de culture pour maximiser les rendements et diminuer les pertes.

Détection précoce des maladies et ravageurs: Grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, une réaction proactive est facilitée en identifiant rapidement les menaces phytosanitaires.

Durabilité et gestion des ressources: Des solutions fondées sur l'Intelligence Artificielle pour optimiser le recours aux ressources naturelles et diminuer l'impact écologique.

Robotique et automatisation: Des avancées en robotique visant à automatiser les tâches agricoles et augmenter la productivité des exploitations agricoles.

Encourager la coopération pour une agriculture future.

L'objectif de cette conférence est d'encourager les discussions et la coopération entre experts en IA, enseignants-chercheurs en sciences agronomiques et professionnels du secteur agricole, dans le but de déterminer des tactiques précises pour incorporer l'IA dans les pratiques agricoles futures. L'INAT vise à favoriser une agriculture plus résiliente et écologique en optant pour des solutions technologiques novatrices.

Cette conférence se présente comme un pas crucial pour l'INAT dans son rôle majeur en matière d'innovation agricole. Elle illustre l’engagement constant de l'INAT pour la recherche et l'innovation afin de satisfaire les exigences pressantes du domaine agricole.

Téléchatger le programme

Asma Mami Maazoun

Dr.-Ing. -INAT